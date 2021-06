Komunisté na Střeleckém ostrově zahájili volební kampaň. Za toleranci vlády se podle Filipa nestydí

Se sloganem Šance na nový začátek a programem shrnutým do pěti priorit zahájila v pátek na pražském Střeleckém ostrově kampaň do sněmovních voleb KSČM. Předseda strany Vojtěch Filip při představení programu a lídrů kandidátek řekl, že volba KSČM znamená jistotu pro budoucnost. Strana se podle něj ale nestydí ani za svou minulost a to, že v posledních letech tolerovala vládu ANO a ČSSD.

Praha 17:07 4. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít