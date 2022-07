Vir evolučně pokročil. Vyvinul variantu se schopností prolamovat imunitu, říká k letní vlně covidu Dušek

Covid začal nezvykle nabírat na síle už v letních měsících. Podle Duška je důvodem nová varianta omikronu, která je mnohem nakažlivější než předchozí, ale za to má mnohem lehčí průběh. „I u lidí, kteří míří do nemocnic, se jejich průběh nepropisuje do hospitalizací na jednotkách intenzivní péče, byť ty počty mírně narůstají,“ udává.

Omikron se díky vysoké nakažlivosti stal ojedinělým úkazem. Respirační viry podle Duška bývají v takovýchto teplých letních měsících vždy utlumeny.

„Toto je skutečně nový, evoluční krok viru, který vyvinul poměrně rychle další variantu, která má schopnost prolamovat imunitu. Je to poprvé, kdy opravdu vidíme něco jako letní vlnu,“ vysvětluje Dušek, podle kterého ale zdravotnický dopad v těchto letních měsících není stále tak dramatický.

Predikce na podzim jsou jasné, ne-li zbytečné. Viry budou mít dobré prostředí pro jejich šíření, proto je téměř jisté, že přijde další vlna nákaz. Proto Dušek radí se před podzimem naočkovat druhou posilující dávkou.

„Pokud tady zůstane subvarianta omikronu, kterou tady máme teď, nebo omikron jako takový bez nějakých významných změn, tak proti němu bude jednoznačně fungovat velmi dobře očkování,“ vysvětluje.

Žádná opatření, jen očkování

Od pondělí se začalo očkovat čtvrtou posilující dávkou. Ta je doporučená hlavně rizikovým skupinám, kam spadají lidé starší 60 let a lidé se zdravotními problémy. Nejdůležitější je právě ochrana proti těžkému průběhu nemoci.

„Pokud se někdo dá naočkovat teď, tak bude minimálně osm měsíců chráněn proti těžkému průběhu onemocnění a o to nám jde,“ udává hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal.

Na podzim se tedy předpokládá vývoj nových druhů omikronu a další masivní vlny nákazy. I přesto vláda zatím neuvažuje o povinném nošení roušek či jakýchkoliv jiných opatřeních.

„Pokud budeme v té nakažlivosti vlny omikron, tak vše zůstane v rovině doporučení. Samozřejmě situaci sledujeme i ze zahraničí a díky tomu, že jsou několik týdnů napřed, jsme schopni vyhodnocovat například, jak závažná může být další vlna z hlediska dopadu na zdravotní systém,“ uvádí náměstek ministra zdravotnictví za pirátskou stranu Josef Pavlovic.

Schopnosti Kentaura

Státní zdravotní ústav tento týden informoval, že v Česku se objevila nová subvarianta koronaviru s označením BA.2.76, která má blízko k subvariantě zvané Kentaur, před kterou zřejmě nechrání prodělání nemoci. Většinu testovaných případů ale nyní tvoří nakažlivější varianty omikronu BA.5 nebo BA.4.

„Tyto varianty se odlišují celou dávkou nejrůznějších mutací, které potom mají ten efekt, že jsou více infekční, než byly původní varianty omikronu, a získávají schopnost překonávat imunitu, kterou získal člověk po prodělání infekce předchozími variantami koronaviru, hlavně tedy BA.1 a BA.2,“ vysvětluje virolog Jiří Černý z České zemědělské univerzity.

Zmíněná subvarianta Kentaur je podle něj schopná měnit svůj genom tak, aby zachoval klíčové biochemické funkce svých proteinů, které potřebuje k tomu, aby se úspěšně množil a infikoval hostitelské buňky. Naopak ale znemožňuje svým hostitelům vyvinout si proti němu stabilní dlouhodobou imunitní odpověď.

