Není důvod, proč by měl být virus agresivnější, soudí biochemik Konvalinka. Horší druhá vlna nás nečeká

Strategie vlády ve věci koronavirové pandemie není vůbec jasnější, myslí si prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum a vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR „Tiskové konference v televizi nesleduji," říká Konvalinka a s nadsázkou doporučuje i ostatním dělat totéž. „Alespoň z toho nejsem tak zmatený, lidi to spíš znervózňuje," hodnotí.

„To, že se vláda rozhodne udělat něco jinak, než jak jí radí odborníci, je v pořádku. Epidemiologové mají za úkol připravovat opatření, která pomůžou, ale nemají politickou odpovědnost,“ vysvětluje vědec s tím, že vláda naproti tomu politickou legitimitu a odpovědnost má. „Stále je ale špatná ta komunikace…“ dodává.

Přestože s nadějí očekával, že se během pondělka dozvíme víc o další strategii politiků, nestalo se. „Obávám se, že strategie vlády není vůbec jasnější… Vypadá to, že o testování nemá moc zájem.“ Všude jinde ve světě se přitom podle Konvalinky na zlepšování metod testování intenzivně pracuje.

Horší druhá vlna?

Kromě rozvíjení testovacích metod, bychom prý v očekávání další vlny koronavirové pandemie měli dobře připravit kapacity zdravotnického systému. Biochemik se ale horšího průběhu podzimního ataku neobává.

„Není důvod, proč by měl být virus agresivnější. Je to analogie se španělskou chřipkou – tam ale hrálo roli třeba to, že lidé byli po válce podvyživení, nebylo čím pořádně topit a tak dále. Nepovažuji za pravděpodobné, že by druhá vlna vedla k větší patogenitě.“

Prorektor Univerzity Karlovy také připomíná, že existuje hypotéza o přizpůsobivosti viru hostiteli, kdy se patogen stává méně virulentním a pro člověka méně nepříjemným.

Autorita zavazuje

Jan Konvalinka se nakonec znovu vrací i k diskutované studii stomatologů, o které v Českém rozhlase mluvil vakcinolog Jiří Beran. Zdá se prý totiž, že deklarovaný počet vzorků neodpovídá realitě, což s přihlédnutím k chybovosti nedodává výsledným datům na věrohodnosti.

„Zejména my, co máme před nebo za jmény tituly a honosíme se nějakou autoritou, bychom jí neměli zneužívat. V situaci, kdy se lidé bojí o zdraví a životy svých blízkých, je velice nezodpovědné vypouštět neověřené informace. To máte paní Soňu Pekovou, nebo teď případ Jiřího Berana...“ uzavírá Konvalinka.

Bude v létě lepší sundat roušky? A zpomalila se pandemie spíš vlivem lidské činnosti nebo přírodními cykly? Poslechněte si celý rozhovor.

