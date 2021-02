Nouzový stav nelze vyhlásit proti vůli sněmovny ani na výzvu hejtmanů, píše Vystrčil v dopise vládě

Vláda nemůže vyhlásit nouzový stav proti vůli Poslanecké sněmovny ani na popud hejtmanů. V otevřeném dopise vládě Andreje Babiše (ANO) to napsal předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). V Ústavě je podle Vystrčila jasně stanovená odpovědnost vlády sněmovně a bezprostřední vyhlášení obdobného nouzového stavu by tak v situaci, kdy jeho pokračování odmítla, porušilo její kontrolní funkci. Praha 12:34 14. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Vystrčila nemůže vláda vyhlásit na výzvu hejtmanů obdobný nouzový stav, který poslanci nepodpořili | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zruší-li Poslanecká sněmovna nouzový stav anebo nerozhodně o jeho prodloužení, nesmí vláda bezprostředně rozhodnout o vyhlášení obdobného nouzového stavu dalšího. V takovém případě by totiž kontrolní působnost Poslanecké sněmovny vyprázdnila,“ píše v dopise Vystrčil. Na klíčové roli sněmovny v procesu nic nemění ani krizový zákon, doplňuje.

Výzva by podle něj platila, pokud by nouzový stav zpočátku neplatil a situace by jeho vyhlášení vyžadovala. „V České republice však nouzový stav trvá už od října a k tomu oprávněná Poslanecká sněmovna svým hlasováním rozhodla, že si jeho další trvání nepřeje,“ uvádí Vystrčil.

Současný nouzový stav po nesouhlasu poslanců s jeho prodloužením skončí k nedělní půlnoci. Hejtmani se však v neděli dohodli, že vládu požádají o vyhlášení nového nouzového stavu na 14 dní. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) či ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) jednali o epidemické situaci od soboty.