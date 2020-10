ONLINE: Zavřené restaurace i školy. Vláda představuje nová opatření proti koronaviru

Školy v Česku přejdou na dálkovou výuku. Také restaurace po celé republice se zavřou. Vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) představila v pondělí večer nová opatření, kterými chce zmírnit šíření koronaviru v Česku. Většina z nich bude platit od středy a potrvá zhruba tři týdny, konkrétně do konce nouzového stavu 3. listopadu. Nová pravidla budou platit i pro nošení roušek a na veřejných místech se nebude smět pít alkohol. Sledujeme online Praha 21:38 12. 10. 2020 (Aktualizováno: 22:55 12. 10. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda představuje nová opatření proti koronaviru | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Od středy do neděle 1. listopadu budou kvůli koronavirové epidemii uzavřeny školy včetně prvního stupně základních. Musejí přejít na dálkovou výuku. Školek se opatření netýká.

„První stupeň jsme nechtěli zavírat, ale rozhodli jsme se k tomu po vyhodnocení všech rizik,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Roman Prymula za ANO. A zmínil zavlékání koronaviru od dětí do rodin a k prarodičům.

Podobně jako na jaře budou vyčleněna školská zařízení k zajištění péče o děti pracovníků záchranného systému, hlavně sestřičky a lékaře, řekl premiér Andrej Babiš.

Na základních uměleckých školách bude od středy znovu zrušena i individuální výuka „jeden na jednoho“.

Na středních školách nově bude od středy zakázána i praktická výuka, jež byla dosud možná. Na vysokých školách budou pouze zkoušky do deseti lidí. Od středy také nebudou smět být na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají jiné bydliště v Česku. Výjimku mají například studenti s nařízenou pracovní povinností.

Restaurace, bary a kluby budou muset být od středy do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu, uzavřeny. Budou moct ale do 20.00 vydávat jídlo s sebou. Dosud musely podniky zavírat ve 20.00.

Shromažďování v Česku bude kvůli covidu-19 od středy do konce nouzového stavu omezené na maximálně šest lidí.

Omezení se má týkat i sportovců. Znamenalo by to výrazné zkomplikování tréninků například fotbalistů. Ve větším počtu se ale mohou shromažďovat třeba rodinní příslušníci.

„Opatření platí plošně, tedy nejen ve vnitřních, ale i ve venkovních prostorech. Jsou tu také výjimky, které se týkají různých statutárních orgánů, zasedání státní správy, samosprávy, politických stran, jinak toto pravidlo je skutečně plošné,“ uvedl Prymula.

Na veřejně přístupných místech bude zakázáno pití alkoholu. Opatření má rovněž platit od středy do 3. listopadu.

Od úterý pak bude v Česku také povinné nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy, tedy na jejich nástupištích, v přístřešcích a čekárnách. Opatření má platit až do odvolání.

Vláda také aktivovala na pomoc mediky čtvrtých a pátých ročníků. A kromě toho i další ročníky nejrůznějších škol - například z vysokých škol farmaceutických nebo ošetřovatelství.

‚Máme jen jeden pokus‘

„Opatření se koncentrují do dvou dominantních oblastí. Jsou nepříjemná a mají dopad. Vidíme, že narůstající trend má parametry některých zemí, kde došlo k tomu, že se zavedla plošná opatření jako Izrael nebo Velká Británie. Musíme to udělat, už nemáme jinou šanci,“ uvedl Prymula s tím, že musíme změnit trend, jinak dojde k naplnění kapacity nemocnic.

Pokud se průměrné reprodukční číslo za týden sníží na hodnotu 0,8, budou tato přijatá opatření zmírněná, řekl Babiš.

Reprodukční číslo udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je menší než 1, epidemie postupně slábne. V pátek ministr Prymula uvedl, že reprodukční číslo je 1,5.

„Máme jen jeden pokus, který musí být úspěšný, abychom jako národ i tentokrát epidemii zvládli,“ apeloval v pondělí premiér Babiš.

Podle Prymuly je jistý jen termín návratu dětí z 1. stupně základních škol po podzimních prázdninách v pondělí 2. listopadu. „Ostatní budou záležet na tom, jakým způsobem se bude vyvíjet naše reprodukční číslo a jakým způsobem se nám podaří srazit počet nově nakažených osob,“ dodal ministr.

