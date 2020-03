Výběr z médií: propadlé osobní doklady, možné nasazení aktivních záloh a pravidla k práci z domova

V úterních novinách se dočtete, že osobní doklady propadlé v březnu dál platí, upozorňuje Mf Dnes. Česko by podle Lidových novin mohlo v boji s koronavirem využít i aktivní zálohy. A deník E15 přináší pravidla k práci z domova. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:23 24. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestovní pasy, pas, cestovní doklad | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Home office příkazem? Bez dohody ne.“ Píše se v deníku E15. Ten radí zaměstnavatelům i pracovníků, jak se právně vypořádat s aktuálně rozšířenou prací z domova. Připomíná, že dohoda může být prozatím i neformální. Pokud ale zaměstnanec pracuje mimo místo sjednaného výkonu práce, měl by pak uzavřít písemný dodatek ke smlouvě.

Proč se virům říká biologické stroje? I to vysvětluje vědec Pavel Plevka v Deníku N. V obsáhlém rozhovoru také popisuje, proč je dobré pít hodně vody, aby se tělo dokázalo viru dobře bránit. A má dobrou zprávu pro ty, kdo jsou nyní nakažení koronavirem - až se vyléčí, nemůžou jím být podle něj znovu infikováni.

Kvůli propadlým osobním dokladům nyní nemusejí lidé chodit na úřady. Jak píše Mf Dnes, týká se to těch, které přestaly platit v březnu. Takové pasy a občanské nebo řidičské průkazy budou platit z rozhodnutí ministerstva vnitra minimálně do konce nouzového stavu, tedy nejspíš do 12. dubna. Jestli vám ale končí technická kontrola u vozidla, na STK musíte.

Ve hře jsou i aktivní zálohy - to je titulek Lidových novin. Zmiňují, že při současných opatřeních proti šíření nového koronaviru pomáhá na dva tisíce vojáků. O využití aktivních záloh ale požádal karlovarský hejtman Petr Kubis z ANO a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD o nich chce jednat.

Deník se věnuje další aktivitě lidí pomáhajících těm, na které dopadají důsledky vyhlášené karantény. Vedla je k tomu slova filmového režiséra Jana Hřebejka. Ten na sociálních sítích vyzval k podpoře živnostníků. Těm, kteří mají zabezpečený příjem, Hřebejk na twitteru napsal, aby se zeptali třeba kadeřníků, kosmetiček nebo pedikérek, jestli se u nich dají koupit poukázky. Podnikatelé, kteří jsou kvůli nuceně uzavřené živnosti bez příjmů, by se aspoň tak dostali k penězům.