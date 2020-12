Petříček: Lidem, kteří se vracejí z Británie, nebude stačit test. Musí povinně nastoupit do karantény

Do České republiky nemohou od pondělního poledne létat spoje z Velké Británie. Důvodem je nová mutace koronaviru, která se na ostrově šíří. Neměla by být nebezpečnější, může se ale šířit rychleji. Proto je podle ministra zahraniční Tomáše Petříčka (ČSSD) na místě obezřetnost. Jak řekl v pondělním Raním Interview Radiožurnálu, lidem vracejícím se z Británie už nebude stačit test a budou muset okamžitě nastoupit do karantény. Praha 10:14 21. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co teď můžou udělat lidé, kteří se z Velké Británie potřebují dostat do Česka?

Vláda musela již včera rozhodnout o tom, že lidé, kteří se vrací z Velké Británie, musí nastoupit povinně karanténu. Není možné přicestovat pouze s testem. Dnes dočasně budou zastaveny lety z Velké Británie do České republiky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Jiřího Chuma s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem o cestování do Velké Británie i současné koronavirové situaci

Stále je možná pozemní cesta, ale v tuto chvíli – i vzhledem k nejistotě a nedostatku vědeckých informací o nové mutaci koronaviru – je na místě obezřetnost. Nicméně lidé samozřejmě mohou přijet zpět, pokud dodrží všechny hygienické podmínky, pravidla. Pokud budou v karanténě.

Znamená to, že teď se ani Češi nemůžou dostat třeba za svými příbuznými do Velké Británie?

V tuto chvíli jsou i na cestě do Velké Británie velká omezení a samozřejmě lety budou rušit skoro všechny členské země Evropské unie. Minimálně dočasně – alespoň na den či dva, některé do konce prosince. Takže komplikace budou především praktického charakteru.

Čeká před Vánocemi zpřísnění pravidel pro cestování i další země? Máte nějaké takové informace?

V tuto chvíli nikoliv. Dochází k dílčím změnám v cestovatelském semaforu. Ode dneška platí červené, vysoké riziko pro Dánsko. Naopak ve Španělsku se situace mírně zlepšuje, a proto také bylo zařazeno do oranžové kategorie.

Zavřené přístavy i Eurotunel, stojící vlaky. Kvůli nové mutaci koronaviru se zastavila doprava do Británie Číst článek

Většina zemí v Evropě je teď v takzvaném cestovatelském semaforu v nejrizikovější červené barvě – mezi nimi třeba všichni naši sousedé. Co musejí lidé při cestě z takových zemí do Česka dělat?

Když občané přicestují ze země, která je zařazena do kategorie nejvyššího rizika, musí cestovat buď s testem, nebo si ho udělat velmi rychle po příjezdu, anebo nastoupit do karantény. Nicméně všem doporučuji, aby se seznámili s danými podmínkami, pokud cestují do konkrétní země nebo zpět. Na stránkách ministerstva máme cestovatelskou mapu, která aktuálně informuje o omezeních, která jsou platná v dané zemi.

Když mluvíte o testech, mluvíte o PCR testech. Pokud se nepletu, Slovensko minulý týden oznámilo, že vpustí na své území Čechy i s antigenním testem. Reagoval jste na to tím, že zkusíte nějak popohnat proceduru, aby to mohlo fungovat i opačně – že by se ze Slovenska Češi mohli vrátit domů také s antigenním testem. Pokročila ta jednání nějak?

Dnes o tom ještě budeme s panem ministrem (zdravotnictví za ANO Janem) Blatným jednat. Rád bych, abychom usnadnili zejména lidem, kteří jedou za příbuznými na Slovensko, návrat domů. Samozřejmě je také důležité, aby testy byly srovnatelné na obou stranách. To je podstata té současné debaty.

Nicméně vidím třeba možnost v tom, že by se nechali otestovat antigenními testy hned po návratu do České republiky. Ale o tom dnes skutečně budeme jednat s panem ministrem Blatným.

WHO vyzývá Evropu k ostražitosti kvůli britské mutaci covidu-19. Může být až o 70 procent nakažlivější Číst článek

Takže padne nějaké rozhodnutí?

Věřím, že bychom se mohli ještě před Vánoci v tomto posunout. Potom chceme po Novém roce určitě pokračovat v jednáních s Německem a Rakouskem. Jsme na dobré cestě, abychom právě po Novém roce mohli používat ty levnější testy.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v České televizi řekl, že ve středu bude vláda jednat o zpřísnění opatření. Mělo by se podle vás Česko přesunout do pátého, nejpřísnějšího stupně protiepidemického systému?

V tuto chvíli čísla odpovídají pátému stupni. Zároveň ale také ze zkušeností epidemiologů vyplývá, že právě vánoční svátky – pokud jde třeba o respirační nemoci – spíše pomohou situaci uklidňovat. Určitě budu čekat na detailní informace od ministerstva zdravotnictví a podle toho bude také vláda rozhodovat. Ale jak jsem řekl, Vánoce většinou pomohou situaci zlepšit, takže je možná otázka, jestli s tím nepočkat těsně po svátcích.