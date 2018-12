Přehled tisku: nový lék proti tuberkulóze na dosah a přísnější kontroly pro alternativní léčitele

Páteční tisk nabízí informaci o tom, že Čeští vědci jsou blízko objevu nového léku proti tuberkulóze. Deník zase upozorňuje, že některé pojišťovny neproplácí pacientům drahou protonovou léčbu. A stát se chystá přísněji kontrolovat alternativní léčitele, píše Právo. Přehled toho nejdůležitějšího z pátečních novin sestavil Radiožurnál. Praha 6:47 14. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Christin Hume | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Mladá fronta Dnes

Čeští vědci jsou blízko objevu nového léku proti tuberkulóze. Upozorňuje na to páteční Mladá fronta Dnes. Podle ní by nový lék mohl účinkovat taky proti těm kmenům TBC, které jde obtížně léčit klasickým způsobem - tedy antibiotiky. Vývoj nového medikamentu ale bude trvat ještě několik let.

Mladá fronta Dnes píše, že každý lék před uvedením na trh musí projít náročným testováním - při něm se může třeba zjistit, že účinná látka má velké nežádoucí účinky. Pořád se tak může stát, že lék se v praxi nikdy používat nebude.

Vědci z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy jsou ale optimističtí - uzavřeli dokonce smlouvu s americkou farmaceutickou firmu, která jim s vývojem pomůže.

Regionální Deník

Část pojišťoven pacientům neproplácí drahou protonovou léčbu. Všímá si toho páteční Regionální Deník. Podle něj neexistuje žádné závazné nařízení, které by určovalo, kdy léčbu platit a kdy ne. Část poslanců sněmovního zdravotního výboru už proto navrhuje změnu.

Hospodářské noviny

Za dvě a půl miliardy korun prodává firma Metrostav tři kancelářské budovy u stanice metra Palmovka. Informují o tom Hospodářské noviny. Podle nich už se přihlásilo několik zájemců. Většina z nich je ze zahraničí. O jaké firmy ale jde, nechtěl Metrostav komentovat.

Právo

Stát možná brzy začne kontrolovat léčitele, kteří používají alternativní metody. Píše o tom deník Právo. V současnosti nikdo práci léčitelů nereguluje. Ministerstvo už připravilo návrh zákona, podle kterého by se například museli povinně zapsat do centrálního registru.

Vláda by nový zákon o léčitelství mohla projednat na začátku příštího roku. Do poloviny ledna je návrh v takzvaném připomínkovém řízení, můžou se k němu tak vyjadřovat například ministerstva nebo velké státní úřady.

Regulace léčitelů je podle ministerstva zdravotnictví potřeba. Lidé se totiž k alternativní medicíně uchylují například, když mají nevyléčitelné nemoci. A část léčitelů se toho snaží zneužít a získat od nich peníze.