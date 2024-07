‚Lepší než soud.‘ Zkopírování části webu do posudku znalce Kulila musí univerzita kompenzovat

Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) se omluvila České komoře autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) za svého někdejšího ředitele Ústavu oceňování majetku Vladimíra Kulila.

Jak už dříve upozornily iROZHLAS.cz a Radiožurnál, posudek Kulilova týmu pro pražský dopravní podnik totiž obsahuje i 124 stran zkopírovaných z webu profesní komory bez jejího svolení a v rozporu z jejími pravidly.

Podle vedení ČKAIT tím došlo k porušení autorského zákona. Dohodlo se proto na konci června s vedením univerzity na nefinančním vyrovnání.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) se na konci června dohodla na kompenzacích, které poskytne České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Univerzitní znalec a bývalý šéf Ústavu oceňování majetku Vladimír Kulil totiž se svým týmem bez povolení profesní komory zkopíroval materiály z jejího portálu Profesis do části svého znaleckého posudku.

Ten vypracoval pro pražský dopravní podnik ve sporu se společností Inženýring dopravních staveb (IDS) o více než 370 milionů korun za inženýrské práce při stavbě první etapy metra D, jak upozornily v polovině března Radiožurnál a server iROZHLAS.cz.

„Ve vámi zmiňovaném znaleckém posudku Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. převzal z portálu Profesis bez jakýchkoliv úprav velkou část textu – konkrétně se jednalo o 124 stran, kde zůstalo i původní formátování například žluté písmo, kterým jsou na stránkách Profesis zvýrazněné hypertextové odkazy,“ popisuje redakci 1. místopředseda představenstva Komory Petr Dospiva.

Porovnání znaleckého posudku (nahoře) a textu na webu České komory autorizovaných inženýrů a techniků | Foto: koláž Český rozhlas

Portál Profesis umožňuje autorizovaným osobám i odborné veřejnosti rychlý přístup k aktuálním informacím či technickým a metodickým pomůckám. „Je budován jako otevřený systém, který je průběžně aktualizovaný a doplňovaný. Co je ale podstatné: jakékoliv další šíření textů nebo jejich částí v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům není dovoleno,“ upozorňuje Dospiva s tím, že je to uvedeno i přímo na webových stránkách.

Právě ke komerčnímu účelu měly být materiály podle Komory v případě inkriminovaného posudku využity. A to bez patřičného zdrojování. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o nepovolené použití takto rozsáhlého textu a možné porušení autorských práv, obrátila se ČKAIT s žádostí o právní konzultaci na předního specialistu na autorské právo a následně začala jednat o možném vyrovnání s Vysokou školou báňskou,“ popisuje Dospiva.

Upozornění dostupné na portále Profesis | Zdroj: Printscreen Profesis.ckait.cz

Oboustranně výhodná dohoda

K dohodě nakonec došlo po jednání v Ostravě na konci června. Komora se rozhodla, že nepodá trestní oznámení, souhlasila s nefinančním vyrovnáním.

„VŠB-TUO se omluvila za postup svého zaměstnance a zavázala se poskytovat Komoře podporu pro další vzdělávání autorizovaných osob ČKAIT, například formou bezúplatného nebo zvýhodněného pronájmu výukových prostor, zajištěním školitelů či spoluprací na tvorbě metodických pomůcek,“ popsal Dospiva dojednané podmínky.

Server iROZHLAS.cz oslovil s žádostí o vyjádření také přímo univerzitu. Do vydání článku ale na zaslané dotazy nereagovala.

Znalec Vladimír Kulil ve svém dřívějším vyjádření pro Radiožurnál odmítl, že by do posudku materiály z internetu kopíroval či stahoval. „I kdyby to bylo stejné, tak to není zkopírované,“ tvrdil a trval na tom, že vždy „postupoval podle zákona“. K materiálům, které měly pocházet přímo od ČKAIT pak uváděl, že jsou pro všechny volně přístupné. „Co vám komora říká, je nám úplně jedno, protože my pracujeme správně,“ reagoval v březnu na dotazy Radiožurnálu.



Podle Dospivy je sjednané řešení situace oboustranně výhodné, protože je-li dohoda o vyrovnání možná, je to „vždy přijatelnější než dlouhé soudní spory, které jsou finančně i personálně náročné“.

„V celé kauze jsme tou méně poškozenou stranou – je to spíše věcí Dopravního podniku hl. města Prahy, geologa Kycla nebo Vysoké školy báňské. A zároveň věcí Komory soudních znalců. Domníváme se, že společenský diskurs je nastavený tak, že odmítá plné nebo i jen částečné epigonství či plagiátorství. V případě veřejných činitelů to může vést až k přerušení nebo konci kariéry,“ dodává místopředseda Komory.

Posudek k soudnímu sporu

Jak už dříve popsaly Radiožurnál a server iROZHLAS.cz, řešený znalecký posudek má 584 stran a jeho velkou část zabírají pasáže zkopírované metodou copy+paste (tedy zkopírovat a vložit z jiných dokumentů pomocí klávesových zkratek ctrl+c a ctrl+v).

Ta ale podle právníka Miroslava Frýdka, který vzdělává znalce na brněnské Masarykově univerzitě, nemá ve znaleckých posudcích co dělat. „Předmětný postup považuji za neprofesionální, vymykající se běžné praxi ve znalectví,“ uvedl expert na znalecké právo.

Část posudku tvořila například prezentace geologa Petra Kycla, kterou před devíti lety přednášel studentům prvního ročníku pražské přírodovědy. Byla o inženýrsko-geologickém výzkumu a podle svých slov se ji Kycl snažil co nejvíce zjednodušit, a proto neočekával, že by se její části v nějakém posudku objevily.

Porovnání prezentace, kterou geolog Petr Kycl vytvořil pro své studenty (nahoře, stránky 14 a 15), a posudku od ostravských znalců | Foto: koláž Český rozhlas

Dopravní podnik uzavřel s někdejším Kulilovým ústavem smlouvu na vypracování posudku v půlce února 2023. Už o měsíc později museli znalci odevzdat jeho první část za 350 tisíc korun. Druhou část dokončil ústav o půl roku později a získal za ni zbylých 5,3 milionu korun.

Jak ale zjistil Radiožurnál, posudky zadané Inženýringem dopravních staveb u Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně byly nejen výrazně levnější (každý vyšel na zhruba milion korun), ale zároveň jejich sepsání trvalo univerzitám více než rok.

Pražský dopravní podnik (DPP) se k ceně či spokojenosti s odevzdaným posudkem odmítl už dříve reportérům vyjádřit. „Omlouváme se, ale s ohledem na probíhající soudní spor, ve kterém je dopravní podnik účelově žalován o stovky milionů korun, se k ostatním otázkám nebudeme do vynesení rozsudku vyjadřovat,“ sdělil v březnu vedoucí komunikace DPP Daniel Šabík.

Vladimír Kulil už jako ředitel Ústavu oceňování majetku nepracuje, podepsal s univerzitou nový kontrakt a působí na pracovišti Znalecké ústavy, které je podřazeno pod prorektora pro kvalitu a investiční výstavbu. Zmizel také z webových stránek univerzity. Že by konec jeho působení v pozici ředitele souvisel se zmiňovaným posudkem, univerzita nepotvrdila. Stejně tak opustil po květnovém jednání představenstva Komory soudních znalců také pozici jejího místopředsedy. Nově je jen členem představenstva.