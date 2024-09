Lidé si mohou zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc, která může být až 73 tisíc, říká Jurečka

Nejvíce zasažené regiony dostanou peníze na pomoc po povodni. Financování pomoci bude řešit pracovní skupina, kterou řídí ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, který nevyloučil, že by se kvůli povodním mohl změnit státní rozpočet. Více o finanční pomoci od státu prozradil v rozhovoru pro Radiožurnál ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka z KDU-ČSL. Rozhovor Praha 11:14 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Petr Fiala z ODS řekl, že vláda poskytne dostatek peněz na obnovu postižených oblastí. Už máte nějaké odhady, kolik peněz by tedy kabinet mohl na pomoc vyčlenit?

Odhady jsou zatím velmi obecné. Budeme čekat na zprávy od jednotlivých krajů, především Olomouckého a Moravskoslezského, a obcí a měst, kde voda postupně opadává, až budou schopni blíže kvantifikovat odhadované škody a podle toho bude vláda reagovat.

„Počítáme s tím, že ty mobilní terénní týmy vyjedou do Jeseníku, do Hanušovic. Budeme dneska už schopni také fungovat v rámci Úřadu práce v Opavě," říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Už víte, jak se budou peníze rozdělovat? Kdo to bude mít na starosti? Jak bude vypadat model a systém?

V pondělí na jednání vlády jsme se dohodli, že budeme mít pracovní skupinu, kde ministři budou zastupovat jednotlivé rezorty. Bude tam ministr financí Zbyněk Stanjura, budu tam já a další ministři, kteří budou zodpovědní za oblasti, které se zabývají infrastrukturou dopravní či hospodářskou, čištěním odpadních vod, vodovody a kanalizacemi a podobně.

Vše budeme dávat průběžně dohromady v příštích dnech. Až pak budeme řešit, kdy přesně a jakým způsobem bude potřeba škody sanovat. To znamená, co bude potřeba financovat do konce tohohle roku, co bude potřeba financovat v příštím roce. Máme tady před sebou taky začátek zimy, což budeme muset také zohledňovat.

Pojišťovny evidují škody už za více než miliardu korun. Jak by se na pomoci měli podílet?

Tady jde o to, aby se správně zmapoval rozsah jednotlivých škod a také zjistit, zda-li jsou škody vázané na pojistné události. Mezi obcemi jsou velké rozdíly. Některé mají spoustu majetku pojištěného a budou tedy řešit s pojišťovnami, do jaké výše se škody budou uznávat. Také, jak říkal pan premiér, bude muset být neurčité rozdělení podle toho, co budou krýt obce a kraje ze svých rozpočtů, co budou krýt pojišťovny a co bude krýt státní rozpočet.

O jakou pomoc můžou požádat lidé teď hned?

Už v průběhu dnešního rána dopoledne budeme mít za ministerstvo práce a sociálních věci a za úřady práce mobilní týmy, které budou v terénu. Počítáme s tím, že mobilní terénní týmy vyjedou do Jeseníků, do Hanušovic.

Budeme také už schopni fungovat v rámci Úřadu práce v Opavě. Takto budeme postupně vyjíždět do dalších obcí a měst, kde budeme přímo na místě od lidí brát žádosti na mimořádnou okamžitou pomoc. Budeme také schopni, pokud to lidi budou potřebovat, hned na místě v hotovosti platit nebo odesílat peníze bezprostředně na účty jednotlivých žadatelů.

Mimořádná okamžitá pomoc může jít až do výše skoro třiasedmdesáti tisíc korun. Výši budeme samozřejmě posuzovat individuálně podle dané situace potřeb jednotlivých domácností. Také je případně možné mimořádnou okamžitou pomoc žádat na vybavení domácnosti, základních elektrospotřebiče, nábytek a tak dále.

Vláda rozhodla, že krajské a senátní volby budou v původním termínu, to znamená tento týden v pátek a sobotu. Jak můžete s volbami pomoct právě zasažené Opavě, Ostravě a dalším městům? Tam se totiž obávají komplikací při organizaci a také třeba toho, že lidé nepřijdou do volebních komisí, protože dají zkrátka přednost uklízení.

Za prvé jsme došli k tomu, i na základě informací expertů a legislativců z ministerstva vnitra, že v zásadě v tomto okamžiku odložit volby je prakticky neproveditelné. Zároveň jsme také hovořili v průběhu neděle i pondělí s dotčenými starosty obcí a měst, které se potýkaly s ničivou vlnou.

Ti tvrdí, že jsou schopni v průběhu pátku a soboty dokázat poskytnout nějaké základní zázemí pro to, aby volby proběhly. Případně s podporou například nějakého základního zajištění hasičského záchranného sboru.

Přesunování voleb někdy do budoucna by vzneslo výrazné komplikace z hlediska možných stížností a napadání. Jsme připraveni pomoci, tam kde by byl problém zajistit například prostory. Důležité je, aby byla k dispozici přenosná urna. Dále však budeme řešit některé specifické otázky, například ohledně nominace členů volební komise.