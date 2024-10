Lipavský požádal o ukončení členství u Pirátů. Spolustraníkům to oznámil na internetovém fóru

Jan Lipavský požádal o ukončení členství v pirátské straně. Potvrdil zároveň, že v úterý jako ministr zahraničí předá svoji demisi premiérovi Petru Fialovi (ODS). Oznámil to dosavadním spolustraníkům na jejich internetovém fóru. Lipavský byl členem Pirátů od podzimu 2015. Aktualizováno Praha 10:57 1. 10. 2024 (Aktualizováno: 11:15 1. 10. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Lipavský požádal o ukončení členství v pirátské straně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lipavský uvedl, že respektuje výsledky hlasování členské základny o konci Pirátů ve vládě. S odchodem Pirátů do opozice se ale neztotožňuje a v některých ohledech se se stranou názorově rozchází, poznamenal. „Stejně tak se neztotožňuji s řadou věcí, které zazněly minulý týden na tiskové konferenci ve Sněmovně. Proto přistupuji k tomuto kroku,“ dodal.

Poté, co Fiala oznámil návrh na odvolání končícího pirátského šéfa Ivana Bartoše z vlády kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení, například poslankyně Olga Richterová řekla, že slabý premiér podlehl kmotrům. Podle šéfa poslanců Jakuba Michálka tlačila premiéra k tomuto kroku část občanských demokratů, a to i slovy o jeho konci.

„Děkuji Pirátům za všechny příležitosti, které jsem díky nim získal. Děkuji také za celou řadu osobních přátelství a nezapomenutelných zážitků. Vždy jsem si vážil otevřené vnitrostranické diskuse, do které jsem rád vstupoval, promítal do ní své představy o fungování středové a liberální strany, a to včetně snahy o zásadní reformu vnitřního fungování,“ dodal Lipavský směrem k členům strany.

Fiala v pondělí řekl, že si dovede představit, že Lipavský zůstane v kabinetu jako nestraník, když s tím budou souhlasit všechny čtyři strany vládní koalice. Se šéfem diplomacie jednal, Lipavský se ke své případné budoucnosti v kabinetu zatím nevyjádřil.

Prezident Petr Pavel v pondělí přijal Fialův návrh na Bartošovo odvolání z pozice vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj. Zároveň souhlasil s pověřením vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) od úterý dočasným výkonem funkce ministra.

Demisi kromě Lipavského předá také ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Fiala nebude navrhovat obsazení jeho postu, nebude ani pozice vicepremiéra pro digitalizaci, kterou zastával Bartoš.