Pirátský náměstek: Po odchodu z vlády budeme stejnou opozicí jako v minulém volebním období

Vláda je zřejmě v pondělí naposledy pětikoalicí, v úterý se chystají Piráti odejít do opozice. Záleží ale na tom, jak dopadne jejich stranické hlasování, které končí večer. Na ministerstvu zdravotnictví by v případě odchodu strany z vlády skončil také pirátský náměstek ministra Josef Pavlovic. „Předpokládám, že budeme stejnou opozicí, jakou jsme byli v minulém volebním období. To znamená konstruktivní,“ říká pro Český rozhlas Plus Pavlovic. Praha 13:29 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vedení Pirátů říká, že odchod z vlády je už hotová věc, ale členská základna strany hlasuje až do pondělního večera. Není tedy pochyb o tom, jak to hlasování dopadne?

Můžou se stát různé scénáře. Ale pokud čteme nálady ve straně správně, tak by to večer, až se hlasování uzavře, mělo opravdu skončit odchodem do opozice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak dopadne pravděpodobný odchod Pirátů z vlády na jejich politické náměstky? Poslechněte si rozhovor s Josefem Pavlovicem (Piráti)

Vy už jste hlasoval? A jak?

Dovolil jsem si vhodit prázdný hlas. Považuji to za situaci, kdy jsem ve střetu zájmů. To znamená, že jsem se hlasování aktivně neúčastnil a nerozhodl jsem se ani pro jednu variantu.

Jednoznačné gesto

Souhlasíte se slovy končícího předsedy Ivana Bartoše, že když byl on jako šéf strany vyhozený z vlády po telefonu, tak strana nemůže odpovědět jinak než odchodem?

To záleží na uvážení každého jednotlivého Piráta. Myslím si, že opravdu ten způsob nebyl vhodný. A konsekvence vidíme nyní.

A je to tak, že Piráti neměli na výběr, jak tvrdí váš šéf Bartoš?

Politika je i otázkou gest. A to gesto bylo velmi jednoznačné.

3:22 Fiala odvolání Bartoše komunikačně příliš nezvládl. Z vládní krize těží opozice, míní expertka na PR Hejlová Číst článek

Čí gesto? Myslíte tím odvolání Ivana Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj, anebo jeho reakci na to, že byl odvolán?

Myslím tím jeho odvolání. Způsob, jakým to bylo uděláno, bylo naprosto jednoznačné gesto.

Nebylo by pro vás lepší, kdybyste ve vládě pokračovali i bez Ivana Bartoše? Abyste mohli pokračovat v rozdělané práci.

To by byla možná otázka ještě předtím, než došlo ke způsobu toho odvolání. V tuto chvíli to považuji celé za bezpředmětné.

Konstruktivní opozice

Premiér Petr Fiala (ODS) vám vzkazuje, že vás nevyhazuje. Ale že vy už jste se rozhodli a, slovy premiéra, chcete být radikální opozicí a popřít tím to, co jste dělali poslední tři roky ve vládě. Směřujete k tomu?

Já bych nepoužil slovo popřít. Myslím, že máme za sebou opravdu mnoho úspěšných projektů, ať je to založení Digitální a informační agentury (DIA), ať už to jsou věci na rezortu zdravotnictví nebo věci na rezortech dalších náměstků, které můžeme odprezentovat a na kterých můžeme stavět dál.

V úterý odejdeme z vlády, oznámil Ivan Bartoš. Demisi mají podat i zbylí ministři za Piráty Číst článek

To nebude žádná radikální opozice. Ale bude to klasická opoziční práce, která se samozřejmě dá dělat i tak, že nebudeme souhlasit s úplně každým krokem, který tato vláda bude provádět.

Jakou opozicí Pirátská strana bude?

Stejně jako v těch předchozích letech očekávám, že maximálně...

Počkejte, v předchozích letech jste přece byli ve vládě.

V předchozích letech jsme byli v opozici.

Ne, v posledních třech letech jste byli ve vládě.

Ano. Ale pokud se bavíme o opozičním modelu, tak předpokládám, že budeme stejnou opozicí, jakou jsme byli v minulém volebním období. To znamená konstruktivní, která předkládá vlastní alternativy k aktuální vládní politice.

Co s Lipavským?

Co byste řekl na to, kdyby ve vládě zůstal ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti), ale za jinou stranu?

To je na rozhodnutí pana Lipavského. Přiznám se, že jsem s ním nemluvil, nevím, jestli se pro takovou variantu vůbec rozhoduje, ani proč by se pro ni případně rozhodl. Nedokážu vyhodnotit, do jaké míry by tento krok dával smysl.

Překvapivé množství vítězů. ‚Uspěli jsme,‘ oznámili po senátních volbách všichni kromě Pirátů Číst článek

A měl byste pro takový krok pana Lipavského porozumění?

Já myslím, že i pan Lipavský jasně řekl, že pokud se bude odcházet z vlády, tak on demisi podá. A co bude potom, tak to se uvidí v následujících dnech a týdnech.

Předpokládám, že vás mrzí, když pan Lipavský řekl, že také odejde z Pirátské strany. Protože vy jste ho ještě před týdnem navrhoval jako kandidáta na předsedu Pirátů.

Dokázal jsem si představit, že by pan Lipavský opravdu kandidoval. Ale v tuto chvíli to vypadá, že asi kandidovat nebude.

Čím si to vysvětlujete?

Myslím, že to je ta turbulence posledních dnů a týdnů. On tady fyzicky nebyl, má teď maličko odstup od celé té situace. A vzhledem k tomu, že se teď vracel ze Spojených států, tak očekávám, že budou probíhat jednání i s ním. To znamená, jaké bude jeho další směřování v naší republice.

Lipavský se vrátí z USA dříve. Sejde se s Fialou, po demisi vstup do nové strany neplánuje Číst článek

Rozdělaná práce

Jste náměstkem ministra zdravotnictví. Jak se připravujete na svůj odchod?

V tuto chvíli nijak. Očekávám, že počkáme na pondělní hlasování Pirátů. A pokud dojde k odchodu z vlády, tak budu jednat s panem ministrem (Vlastimilem Válkem z TOP 09) o předání agendy tak, aby ty projekty, na kterých jsem pracoval, získaly někoho, kdo je bude dozorovat dále, aby se dokončily. Ať už to bylo Zdraví 2030 nebo další projekty.

Necháváte za sebou na ministerstvu hodně rozdělané práce?

Těch projektů jsou desítky. Ale očekávám, že se mi je podaří předat tak, aby bylo možné je dokončit do konce volebního období.