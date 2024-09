TOP 09 má zájem o resort zahraničí. Budeme řešit, zda by mohl Lipavský pokračovat, říká Pekarová Adamová

Prezident Petr Pavel si na pondělí kvůli vládní krizi svolal předsedy jednotlivých koaličních stran. Tenze vznikla odvoláním ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení, teď jeho strana hlasuje o odchodu z vlády. „Pořád budeme mít jasnou většinu a máme také vůli prosazovat věci, které je potřeba dodělat,“ nastiňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Rozhovor Praha 16:00 30. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít TOP 09 má zájem o rezort zahraničí, říká Markéta Pekarová Adamová | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

S čím jdete na schůzku s panem prezidentem?

Pan prezident tuto schůzku vyvolal, takže předpokládám, že bude mít zájem o informace, jak si představujeme následující měsíce vládnutí. A zda je možné dotáhnout i věci, které máme v programovém prohlášení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou. Ptá se Lukáš Matoška.

Nejenom digitalizaci stavebního řízení, ale celou řadu dalších kroků, ke kterým je potřebná většina v Poslanecké sněmovně. Tu čtyři strany, které zůstávají v koalici, mají. Čtyři poslanecké mandáty Pirátů nám k této většině nikdy nechyběly. Budeme mít jasnou většinu a máme jasnou vůli pokračovat.

Pokud by z vlády odešli všichni ministři za Pirátskou stranu, máte představu, jak by si jejich posty měly vládní strany rozdělit?

Tuto představu máme, ale je klíčové, abychom se na tom finálně dohodli. Budeme také řešit znění koaliční smlouvy. Ale kromě toho, které ze stran připadnou uvolněné posty, se mnoho věcí nezmění.

Post ministra pro legislativu již obsazovat nechceme. Na tom už jsme se dohodli.

Křivá obvinění a přehnané emoce Pirátů teď nejsou na místě. Občané zcela oprávněně požadují, aby služby státu fungovaly tak, jak jsme slíbili. To se bohužel u digitalizace stavebního řízení neděje a musíme to co nejdříve napravit. Ostatně prezident Pavel se již v květnu vyjádřil… — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 24, 2024

Zbývá ministerstvo pro místní rozvoj. Já jsem zastáncem toho, aby tento post obsadili Starostové, kteří se nejvíce zajímají o regiony.

Ministerstvo zahraničních věcí by měla naopak mít koalice Spolu. Nebudu zastírat, že TOP 09 má o něj eminentní zájem. Budeme řešit i to, jestli je rozumné rok před volbami a v tak turbulentní době mít nového ministra, nebo zda by bylo možné, aby pokračoval Jan Lipavský. To záleží nejen na nás, ale i na něm.

Nabídka Lipavskému

Usilujete dál o to, aby Jan Lipavský pokračoval jako ministr zahraničních věcí?

Jsme s jeho prací spokojeni. Nikoliv jenom TOP 09, ale i předsedové ostatních stran. A je potřeba připomenout, že odvolán byl jenom Ivan Bartoš, protože nezvládal svoji agendu.

Nabídla jste Janu Lipavskému, aby zůstal ve vládě za TOP 09?

Vedeme spolu diskuse, ale ne tak, že bych mu to nabídla za TOP 09. Myslím si, že je teď důležité, jestli on sám chce příští rok v té práci pokračovat.

Jistě cítíte rozčarování z aktuální situace ve vládě a stavu digitalizace stavebního řízení. Nedivil bych se, kdybyste měli spoustu otázek. A já vám dlužím odpovědi. pic.twitter.com/FhWj0ClDmX — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) September 27, 2024

Takže ta nabídka od vás nezazněla?

Je důležité, abychom vás seznámili s následným výsledkem těchto jednání, a nikoliv s tím, jak přímo probíhají v daném okamžiku.

Považuji za nesmírně důležité, abychom v časech, kdy je mezinárodní situace opravdu komplikovaná, měli dobré kontakty na své kolegy v zahraničí, což Jan Lipavský má.

Digitalizace

Je podle vás zapotřebí, aby se po odchodu Ivana Bartoše z vlády obsazovala jeho funkce vicepremiéra pro digitalizaci?

Určitě je nutná, aby bylo jasné, kdo vede Digitální a informační agenturu, která teď je pod panem Bartošem. Ale nestojím o to, aby byl ve vládě další vicepremiér, protože to dává logiku z pozice předsedy strany, nikoliv z pozice agendy.

Říkal jsem to už sice několikrát, ale pořád na to dostávám otázky. Co se tedy v úterý stalo? Podívejte se, prosím, na video, kde to vysvětluji. pic.twitter.com/Z9x2qZfKw6 — Petr Fiala (@P_Fiala) September 28, 2024

Je to řešitelné i tak, že nebude vicepremiér pro digitalizaci, ale agendu digitalizace pod sebou bude mít ministr pro místní rozvoj. Důležité je, aby práce pokračovala, protože digitalizace je tím největším problémem, který máme a řešíme. Jelikož se opravdu nevydařila v takové míře, v jaké si představujeme.

Takže když končící ministr Bartoš upozorňuje, že funkce vicepremiéra pro digitalizaci měla svoji roli, tak na to myslíte a dohlédnete, aby práci po něm někdo zastal?

A hlavně aby ji udělal lépe než on. To je v tuto chvíli asi to nejklíčovější.

Nabídka kvalitních osobností

Senátní volby jste označila za úspěch pro svoji stranu. Nejsou pro vás ale současně varováním? Opoziční hnutí ANO ve druhém kole uspělo tak jako nikdy předtím?

Poučíme se z každého výsledku voleb, to nepodceňujeme. Na druhou stranu je potřeba vidět, že když se zbývající čtyři vládní strany, protože Piráti v senátních volbách opět neuspěli, umí dohodnout už před volbami, tak jsou ve volbách schopny vyhrát – 15 mandátů jde za nimi. To je téměř jednou tolik.

Srdečně gratuluji Břetislavu Rychlíkovi ke zvolení senátorem! Jsem moc ráda, že TOP 09 jako navrhující strana opět zdvojnásobila počet senátorů. Těší mě také úspěch Jiřího Drahoše a Miroslava Bárty, které jsme od počátku podporovali.



Děkuji našim voličům za důvěru a hlasy! — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) September 28, 2024

Ale víte dobře, že senátní volby jsou specifické, pokud jde o účast a o voliče, kteří k nim chodí.

To nepopírám. A určitě z nich lze jenom složitě usuzovat výsledek jiných typů voleb, protože je to opravdu velmi malý vzorek populace a jenom v několika obvodech. Takže v tomto směru určitě nikdo nebere, že hnutí ANO uspělo tak jako nikdy.

Za 13 let existence hnutí mají poprvé lepší výsledek. Ale nemyslím si, že je z toho možné usuzovat třeba výsledek sněmovních voleb. Byť je důležité se z jednotlivostí poučit.

A já jsem už při vyhlašování výsledků říkala, že cestou je nabídnout kvalitní osobnosti, na kterých se shodneme napříč několika stranami. Jak jsme to v řadě obvodů učinili už letos.

Výsledky 2. kola senátních voleb ️



Všechny hlasy ve druhém kole jsou sečteny, volební účast byla 17,54 %.



Podrobné výsledky a všechny kandidátky a kandidáty, kteří uspěli ve zbývajících 22 obvodech, najdete na → https://t.co/RwH1jX0meS#volby2024 #ceskysenat pic.twitter.com/wbavNnfhNO — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) September 28, 2024