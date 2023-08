Budeme sledovat a kontrolovat výši marží. Na obchodní řetězce chci tlačit, říká ministr Výborný

Ministerstvo zemědělství není ministerstvem cenotvorby, upozorňuje Marek Výborný (KDU-ČSL). Chce však využít svůj neformální tlak směrem k obchodním řetězcům, jak popisuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. „Pokud používáme Specializovaný finanční úřad například ke kontrole marží u spotřební daně, u ceny pohonných hmot, tak proč ne i v segmentu potravinářství,“ avizuje, že požádá úřad o pomoc při kontrolách marží. Rozhovor Praha 9:42 28. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Výborný | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pondělí máte projednávat plánované škrty v dotacích. Dozvíme se další detaily, co se týče zemědělského resortu?

Omlouvám se, ale nedokážu to předjímat, protože jsme se dohodli v rámci celé vlády, že výsledek budeme prezentovat, až bude dohodnutý a budeme ho prezentovat společně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Markem Výborným

Na dnešním (pondělním, pozn. red.) jednání vlády dojde k definitivní dohodě. Neumím předjímat, ale jednání bude intenzivní a my jsme na něj i za ministerstvo zemědělství připraveni.

Dobrá, pojďme k částce, o kterou se navýší mimořádná evropská pomoc. Komu všemu by pomoc měla směřovat?

Ještě předtím, než se mi podařilo minulý týden dohodnout s ministerstvem financí navýšení o národní zdroje ve výši 80 milionů, tak jsme deklarovali, že chceme pomoc ze třetího balíku krizové pomoci Evropské unie směřovat do nejohroženějších segmentů zemědělství.

Češi loni nasbírali houby a borůvky za osm miliard. ,O omezení vstupu do lesů neuvažujeme,‘ říká ministr Číst článek

V našem případě tam, kde v tuto chvíli opravdu velmi těžko konkurují zemědělci a kde dochází i třeba ke snižování ovocných sadů a podobně. Je to právě ovocnářství a zelinářství a také částečně pěstování chmele.

Jak jsme si udělali vlastní vnitřní průzkum, tak jsou to tři nejohroženější části, a protože jsme de facto úplně omezili dotace do welfare pro chovatele skotu, tak jsme se dohodli, že právě díky navýšení pomůžeme i chovatelům dojného skotu.

Náhrada chovatelům skotu

Víte, jak velká část z toho poputuje právě k nim? Protože původně měli dostat 310 milionů.

Ano, to je pravda, nicméně jsme nuceni šetřit a hledání konsolidace veřejných financí se dotýká úplně všech. Dotýká se samozřejmě občanů, dotýká se i zemědělců, takže jsme stáli před tím, zda škrtat plošně v každé kapitole dotačních programů, nebo se podívat tam, kde jsou nejohroženější skupiny, a ty ponechat ve slíbené výši.

Rozhodli jsme se jít druhou cestou, protože opravdu například chovatelé prasat, případně chovatele drůbeže, jsou na tom dnes výrazně hůř. Úplně jsme zrušili zmiňovanou částku pro chovatele dojného skotu, a tu se jim pokusíme nahradit alespoň ve výši zhruba někde mezi 80 až 100 miliony korun, pokusíme se to nahradit z tohoto třetího balíčku krizové pomoci.

Výborný odmítá regulaci cen potravin. Zlevnění má přinést klesající inflace a očekávaná nadúroda Číst článek

Jak to, že jeden týden oznamujete, že nějaké peníze vezmete, a další týden zase přicházíte s tím, že jim naopak přidáte?

To jsou dvě odlišné věci. Oznámili jsme, že některé dotační programy nakonec vypsány nebudou, a to v rámci závazku, který jsme učinili jako ministerstvo zemědělství, že musíme hledat úspory už v letošním státním rozpočtu.

Proto nakonec došlo, vzhledem k tomu, že nemáme finanční prostředky, tak jsme museli oznámit, že program 20.A., o kterém se bavíme. To znamená, že podpora chovatelů skotu ve výši přes 300 milionů korun letos vypsána nebude.

V tom okamžiku jsem říkal, že se pokusím, pokud se mi podaří dohodnout kofinancování krizového balíčku, tak zde alespoň částečně sanovat, nahradit tyto zdroje, které byly přislíbeny. Protože vnímám nespravedlnost vůči chovatelům skotu, kterým bylo původně na začátku roku přislíbeno, že se budou hledat finanční prostředky.

Poctivě říkám, že se tyto prostředky nenašly, proto program nakonec vypsán nebyl. A tato pomoc z krizového fondu je alespoň částečnou náhradou.

Nemravné marže?

Nejsem přítel dotací do zemědělství, Nekula je ale nastavil spravedlivě, míní jeho nástupce Výborný Číst článek

Pojďme se prosím ještě zastavit u jednoho konkrétního příkladu, u ovocnářů. Šéf Unie ovocnářů jižních a západních Čech o víkendu uvedl, že výkupní cena kilogramu jablek například od farmářů je 13 až 14 korun, supermarkety je pak nabízejí třeba za 50 až 60 korun. Ovocnáři pak dostávají dotace od státu třeba i na produkce jablek, na kterých pak ale nejvíce vydělávají obchodní řetězce. Není to začarovaný kruh? Nebylo by lepší prostě stanovit vyšší výkupní cenu?

Do určité míry ano, ale ministerstvo zemědělství není ministerstvem cenotvorby. Opravdu nestanovujeme ceny, ani výkupní ceny ze strany zemědělců a ovocnářů směrem k řetězcům.

Co popisujete, v každém případě považuji také za nemravnou věc. A chci maximálně využít svůj neformální tlak směrem k řetězcům. Přespříští týden mám už domluvenou schůzku s vedením všech velkých obchodních řetězců u nás a v tomto duchu o tom s nimi budu hovořit. Ale upozorňuji, nemám žádný nástroj na to, abych je k tomu donutil.

Budeme sledovat i výši marží, protože tady jeden nástroj vůči nim k dispozici je, a to je kontrola Specializovaného finančního úřadu, který není pod mojí odpovědností, ale pod odpovědností ministra financí.

A upřímně řečeno, pokud ho používáme například ke kontrole marží u spotřební daně, u ceny pohonných hmot, tak pokud bychom indikovali takový problém v rámci segmentu potravinářství, ovoce, zeleniny a dalších, tak jsem připravený na to, abychom tento kontrolní mechanismus nebo nástroj použili.