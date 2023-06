Nejsem přítel dotací do zemědělství, Nekula je ale nastavil spravedlivě, míní jeho nástupce Výborný

Cílem nově nastupujícího ministra zemědělství má být pokles cen potravin. Je nutné kvůli tomu zvyšovat podíl domácí potravinářské produkce, o což má nový šéf resortu také usilovat? A proč se při jeho nástupu nemluví o zemědělské dotační politice, která velmi zaměstnávala dosavadního ministra Zdeňka Nekulu? Marka Výborného z KDU-ČSL, od čtvrtka ministra zemědělství České republiky, se ptal Vladimír Kroc. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:11 30. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový ministr zemědělství Marek Výborný chce stabilizovat některé sektory zemědělství | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Zdeněk Nekula byl první ministr zemědělství, který nechal změnit systém zemědělských dotací tak, aby nebyl výhodný jen pro velké farmáře, ale aby se dostalo i na ty menší. Podle některých pozorovatelů to byl hlavní důvod jeho konce. Necháte dotace nastavené tak, jak to udělal váš předchůdce?

Ne, to mohu skutečně dementovat, to je naprosto nepravdivá informace. Nic takového nebylo důvodem konce Zdeňka Nekuly. Byť na to měl skutečně jen několik málo týdnů, jsem rád, že se mu podařilo nastavit spravedlivou společnou zemědělskou politiku.

Byl za to kritizován úplně všemi, jedněm se to zdálo moc, druhým málo. Myslím si ale, že vyváženost, která tady předtím nebyla, tu dnes je.

Mně je úplně jedno, jestli je zemědělec malý, střední nebo velký. Pokud jde o dotační politiku, já chci, aby fungovala spravedlnost pro spotřebitele. O nás přece jde, o rodiny, rodiče, seniory, abychom na pultech českých obchodů měli pokud možno kvalitní, zdravé, ideálně české a cenově dostupné potraviny.

Tu vyváženost, o které mluvíte, tu zachovat?

Samozřejmě, ano.

Důležité je zvýšení domácí produkce potravin, aby velká část zemědělské produkce vznikala u nás, pokud chceme patřit mezi země s nejúspěšnější ekonomikou. To ve čtvrtek řekl premiér Petr Fiala. Mluvíme tady o soběstačnosti?

Ano, u některých komodit tomu tak skutečně je a to musíme udržet. Když budeme konkrétní, týká se to například hovězího dobytka nebo masa, týká se to mléka, týká se to obilovin.

Pak jsou komodity, kde soběstačnost nemáme, ale protože jsme součástí společného evropského trhu, tak ani není důvod, proč se nutně tlačit do toho, abychom tu soběstačnost měly. Německo, pokud jde o vejce, je někde na 74 procentech, my na 82 procentech. Přece se tady nebudeme předhánět v tom, jestli dosáhneme stoprocentní soběstačnosti nebo ne, protože máme společný trh.

To, na co musíme vedle soběstačnosti v některých komoditách pamatovat, je stabilizace některých sektorů, které nám dlouhodobě padají. K tomu nakonec cílí podpora pěstitelů některých citlivých komodit, jako je například zelenina nebo ovoce. Netěší mě, jak nám mizí ovocné sady, mimochodem to má negativní dopad i na českou krajinu.

Ministerstvo zemědělství v úzké kooperaci s ministerstvem životního prostředí – což jsou oba dva lidovecké resorty – nesou odpovědnost za podobu české krajiny a já nechci, aby z ní mizely ovocné sady. Proto mluvím o těch citlivých komoditách, tam napneme podporu.

Panu náměstku Skřivánkovi se tento týden v Bruselu podařilo vyjednat 160 milionů z krizového fondu EU. Na základě toho, kam budeme ty prostředky směřovat, se budu bavit i o možném navýšení z národních zdrojů, kofinancování je tam možné až do výše 200 procent.

Tím chci jenom naznačit, že jsou oblasti, kde nemá smysl bojovat za soběstačnost, ale nechceme o ten sektor přijít. Musíme ho stabilizovat. Tam, kde soběstačnost máme, tam ji držme, u těch ostatních dbejme na potravinovou bezpečnost. To znamená, v situaci, kdy nastane nějaký problém, viz třeba teď dopady války na Ukrajině, musíme mít jistotu, že čeští spotřebitelé budou mít produkty dané komodity skutečně na pultech obchodů.

Dobře, ale co když ti producenti české kvalitní potraviny vyváží do zahraničí, protože za to dostanou víc zaplaceno? Je to logické, těžko jim v tom bránit.

No určitě, žijeme ve svobodném trhu. Pokud své produkty uplatní zahraničí, tak to je dobře. Ale myslím si, že to vždycky musí být nějaký mix. Chci, aby ty produkty byly dostupné i našim občanům na českých pultech. Samozřejmě, když kvalitní česká potravina zaboduje v Bavorsku a v Rakousku, je to skvělé a já děkuji, že reprezentuje kvalitu českého potravinářství.

Dobře, ale jak to tedy udělat, aby byli motivováni nevyvážet a nechat to zboží tady na zdejším trhu?

To je skutečně jenom otázka pomoci v rámci propagace: to, že se Státním zemědělským intervenčním fondem organizujeme například projekty farmářských trhů, to, že máme značky jako je Regionální potravina. Teď, než jsem přijel sem k vám do studia, jsem podepisoval diplomy regionálních produktů Karlovarského kraje, zítra je posíláme panu hejtmanovi a budou předány těm konkrétním lokálním producentům na konkrétní výrobky.

Je to možná věc drobná, symbolická, ale důležitá. Je to ten neformální vliv. Ale že bych já byl schopen jako ministr určovat, co bude na pultech českých obchodů nebo co si mají občané kupovat, to fakt nejde.

To je mi jasné. Ale na druhou stranu je to otázka třeba i nějakých dotací a k těm se chci dostat, protože vy chcete v národních dotacích proškrtat deset miliard. Podle jakého klíče?

To je věc, kterou v tuto chvíli budeme řešit. Mě za chvíli čeká schůzka s paní ředitelkou na ministerstvu zemědělství, která má na starosti rozpočet, i tyto věci budeme řešit. Tady platí jedna věc: my dodržíme ten závazek, který byl dán koaliční dohodou a detaily budeme komunikovat společně.

To prosím platí pro všechna ministerstva, zemědělství v tom není výjimkou. Myslím, že někdy v průběhu měsíce září, až se bude finalizovat podoba státního rozpočtu, tak toto představíme. Určitě to dokážeme.

Ten svět dotací není černobílý. Já osobně nejsem přítel dotační ekonomiky, myslím, že to zvláště třeba v případě provozních dotací do jisté míry křivý celý trh. Pak jsou ale některé dotační tituly, které si nedovedu představit, že bychom škrtli.

Pokud máme nákazový fond, který řeší situaci, kdy přijde nějaký problém kdo nějakého chovu, nebo v případě zemědělství řešíme škody způsobené nějakou přírodní kalamitu, tam těm zemědělcům musíme být schopni ty věci kompenzovat. O tyto prostředky se prostě nemůžeme připravit. Čili svět není černobílý, i v rámci dotační politiky je potřeba být maximálně spravedlivý.

Jakými opatřeními chce ministr zemědělství připravit českou krajinu na klimatické změny? A nelimituje Marka Výborného, že na resort nepřichází jako odborník? Poslechněte si celý rozhovor vedený Vladimírem Krocem.