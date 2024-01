Jurečka by měl rezignovat, myslí si Korecký. Zachoval se hloupě, ale na odchod to není, oponuje Dolejší

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) čelí kritice za účast na večírku na svém rezortu v době tragické střelby na filozofické fakultě. Za svou chybu se omluvil, ve veřejném prostoru ale zaznívají hlasy volající po jeho rezignaci. „Politik přistižený při opakovaných lžích, nemá setrvávat ve své funkci,“ říká komentátor Miroslav Korecký. Chyba by ale podle komentátora Václava Dolejšího neměla zastínit celé působení politika. Pro a proti Praha 19:32 10. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) čelí kritice za účast na večírku na svém rezortu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pro všechny zúčastněné by bylo lepší, kdyby ministr Jurečka uznal chybu, a to tak, že by odešel buď sám, anebo by k tomu byl nějakým způsobem dotlačen,“ říká komentátor Miroslav Korecký z Mladé fronty Dnes. „Politik přistižený při opakovaných lžích, nemá setrvávat ve své funkci.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měl by Marian Jurečka kvůli večírku v době střelby na Univerzitě Karlově odejít z vlády? Debatují komentátoři Miroslav Korecký z Mladé fronty Dnes a Václav Dolejší ze serveru Seznam Zprávy

Chybné rozhodnutí by ale podle komentátora Seznam Zpráv Václava Dolejšího nemělo zastínit celé působení politika. „Je pravda, že Marian Jurečka se zachoval hloupě. Ukázalo se, že má velmi špatný odhad a že se nemůže zbavit své záliby být hlavním bavičem na každém večírku,“ myslí si. „Je ale důležité posuzovat každého politika jako celek. A mně to přijde jako věc, která úplně nesouvisí s prací ministra práce a sociálních věcí.“

Korecký ale tvrdí, že lži a zapírání snižují úroveň politika v očích voliče. „Politika je vlastně takový obchod s kreditem. Člověk se ve volbách rozhoduje podle toho, jaké má dosavadní zkušenosti s politikem, jestli ho v minulosti zklamal, jestli mu lhal,“ podotýká. „Pokud je takovým způsobem snížena kredibilita, tak politik přichází o svůj základní kapitál – a to si myslím, že přebíjí i jeho odborné výkony.“

V reakcích čtenářů se pokles důvěry v Jurečku zatím neprojevil. „Psal jsem o tom několik textů a reakce do e-mailu přišly, řekl bych, padesát na padesát. Jedni říkají, že to přeháníme, a druzí naopak, že by měl okamžitě rezignovat,“ popisuje svoji zkušenost Dolejší. „Kdyby se okamžitě omluvil, tak o tom dneska možná vůbec nemluvíme.“

Kauza se dotýká nejen Jurečky osobně, ale také jeho strany a vlády jako celku. Proto byl pro pokračování jeho politické kariéry zásadní postoj premiéra Fialy.

„Vláda má důvěru 17 procent občanů v této zemi. A to, že se jeden z jejích nejviditelnějších představitelů dopustí takového prohřešku, jí neprospěje,“ hodnotí Korecký. „Petr Fiala si je toho nepochybně vědom. Určitě dával na misky vah, co je horší – odvolávat ministra, anebo zatnout zuby, udělit další žlutou kartu, ale nedělat s tím nic.“

Hledat novou tvář?

Jurečkovo zapojení je důležité i pro stabilitu vládní koalice. „Koalice Spolu bude fungovat do té doby, dokud tam bude trojice Fiala, Jurečka a Pekarová Adamová,“ předpokládá Dolejší. „Ve všech třech stranách jsou kritici toho, že se jejich strany trochu rozpouští v zájmu koalice, ale oni jsou odsouzeni ke spolupráci.“

Svou roli hraje také post předsedy strany, který Jurečka zastává. Právě ten posiluje jeho pozici v celé kauze a částečně možná brání jeho odvolání.

Vedení lidovců se zastalo Jurečky v kauze večírku na ministerstvu. Vzali na vědomí jeho omluvu Číst článek

„Je to typický instinkt všech stran: když jsou ve vládě, tak svého předsedu neodvolají,“ vysvětluje Dolejší. „Na Mariana Jurečku může dojít ještě letos, protože nás čekají troje volby a v říjnu mají lidovci sjezd, kde bude Jurečka post obhajovat. Pokud ve všech volbách nedopadnou dobře, tak může docela snadno skončit.“

Strana totiž aktuálně není v dobré kondici. „Za poslední dva roky se stala prakticky nevolitelnou. Podíl Mariana Jurečky na tom je nepochybný, protože za jeho předchůdců to bývalo lepší,“ srovnává Korecký. „To, že ji najednou trápí kauza takového kalibru, je jedna rovina problému, ale druhá je, že deset dní mlčí, mlží, vykrucuje se, lže a pak se až dodatečně omlouvá. To je věc, kterou si žádný předseda nepřeje.“

Měnit předsedu je přesto riskantní. „Je otázka, do jaké míry špatnou kondici členové KDU stahují k osobě předsedy,“ uvažuje Korecký. „Jeden risk by byl postavit se za svého předsedu a tím ukázat, že morálku zase tak moc vážně nebereme. Druhý risk je být najednou bez předsedy a hledat novou tvář.“

Jestli by změna straně pomohla, je diskutabilní i vzhledem k jejímu vnitřnímu uspořádání. „U lidovců běží velký kvas právě kvůli všem otázkám, jako je třeba manželství pro všechny nebo euro,“ uzavírá Dolejší. „Probíhá tam souboj mezi starou a mladou generací. Možná na výměnu předsedy dojde.“

Více podrobností o práci Mariana Jurečky na resortní agendě, jeho předsednictví v KDU-ČSL nebo vlivu kauzy na vládu si můžete poslechnout v záznamu celé debaty výše.