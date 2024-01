Jurečka při vysvětlování večírku nepochybil. Kvůli dovolené jsem se ho nezúčastnila, říká Jelínková

Šéf lidovců Marian Jurečka uvedl, že sám aktivně nepodá na celostátním výboru strany, který je svolán na úterý, návrh, aby straníci hlasovali o jeho odchodu z postu ministra práce kvůli vánočnímu večírku ministerstva v době střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. „Setkávám se s názorem, že ostatní ho chtějí podržet,“ uvedla v rozhovoru pro Radiožurnál Šárka Jelínková, náměstkyně ministra Mariana Jurečky a místopředsedkyně KDU-ČSL. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:38 8. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Očekáváte, že na celostátním sněmu přijde návrh na odvolání ministra Jurečky?

To se těžko předjímá, ale možné je to vždycky. Je ale domluvené, že Marian Jurečka vysvětlí, jak to probíhalo a potom bude chtít znát názor členů celostátního výboru. Pokud přijde podnět, aby na svoji funkci rezignoval, tak se o tom bude hlasovat a jednat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Hlavní setkání po jednání vlády skončilo. To, že tam zůstala ještě nějaká skupinka lidí, je další věc,“ vysvětluje pochybnosti Šárka Jelínková, místopředsedkyně KDU-ČSL

Na druhé straně předpokládám, že o tom v rámci vedení KDU-ČSL debatujete. Máte signály, že tam někdo na jednání celostátního výboru půjde s tím, že by chtěl hlasování vyvolat?

Zatím se setkávám s většinovým názorem, že ho chtějí podržet a že mají pro vysvětlení a jeho omluvu pochopení. Zatím signál nemám, ale nemůžu to vyloučit.

Jste náměstkyní ministra práce a sociálních věcí. Byla jste na tom inkriminovaném večírku?

Ne, čerpala jsem řádnou dovolenou – byla jsem v té době na Moravě.

Tlak svědectví v médiích

Původně tiskové oddělení ministerstva práce a sociálních věcí tvrdilo, že se začátkem jednání vlády, což bylo ve 21 hodin, bylo setkání pod tlakem svědectví v médiích ukončeno. Včera pan ministr přiznal, že nejen že to setkání neskončilo, ale že on osobně se na něj po jednání vlády vrátil. Proč ministerstvo lhalo?

Tiskové oddělení prvně odpovídalo v intencích toho dotazu. Na to, že se pan ministr ještě vrací ve večerních hodinách na ministerstvo, jsme zvyklí i v běžných pracovních dnech. Nepřipadá mi na tom vůbec nic zvláštního. Před jednáním vlády se ale už měli všichni rozcházet.

Evidentně tam zůstali.

To je možné.

Jurečka udělal chybu, když mlžil. Kdyby se za večírek hned omluvil, neřešilo by se to, míní Dolejší Číst článek

Ale to v té původní informaci nebylo. O čem svědčí, když ministerstvo informuje, že akce byla ukončena, a potom se zjistí, že několik hodin po tom tam desítky lidí zůstaly?

To hlavní setkání už skončilo. To, že na ministerstvu zůstala ještě nějaká skupinka lidí, je další věc. Ale to oficiální setkání – ta hlavní část – skončilo.

Přijde vám v pořádku, že trvalo dva týdny, než pan ministr celý ten příběh vlastně dovyprávěl? Nevnímáte, že pan ministr mlžil a že nemluvil pravdu?

Ne, informace přicházely jenom v rámci hloubky dotazů. Postupně se šlo více do hloubky, tak se začalo i do hloubky odpovídat.

Sociální služby a důchody

Poslanecká sněmovna má začít příští týden jednat o novele zákona o sociálních službách. Jejím cílem má být větší podpora poskytování sociálních služeb potřebným lidem v jejich přirozeném sociálním prostředí – když to přeložím, aby lidé pokud možno mohli zůstat doma. Co konkrétně v tomto směru máte novela změnit?

Novela má akcentovat, že při nepříznivé sociální situaci se budou lidem nabízet služby v terénní podobě, aby mohli zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Dnes, když se lidé třeba hůře orientují v tom, jak řešit nenadálou situaci, tak mnohdy hned sáhnout po opatření, které by mohlo být až na konci – hledání pobytového zařízení.

Připravujeme i novelu pro více koordinovanou a soustředěnou sociální práci na obcích, aby byla nabízena a upřednostňována právě terénní ambulantní forma sociálních služeb.

Lidovci svolali celostátní výbor. Jurečka jim ale nenavrhne hlasování o své rezignaci kvůli večírku Číst článek

Jako vedení ministerstva práce a sociálních věcí z KDU-ČSL jste v pondělí dopoledne prezentovali priority pro letošní rok. Jednou z nich je prosazení změn důchodového systému. Znamená to, že stále trváte a nehodláte ustoupit od toho, že se bude prodlužovat věk pro odchod do důchodu?

Je to jeden z velmi důležitých parametrů udržitelnosti celého systému. Nedíváme se jenom na dobu našeho vládnutí, ale díváme se na to s pohledem i budoucnosti a udržitelnosti systému. Proto, aby i naše děti a vnuci měli nárok na důstojný důchod.

Je ale potřeba taky dodat, že tam nebude věková hranice třeba 70 let. Bude to na skutečnou dobu dožití jednotlivých generací.

Kdy bude jasné, které profese budou mít možnost dřívějšího odchodu do důchodu? A jak se do fungování ministerstva práce a sociálních věcí promítají spory týkající se ministra a šéfa KDU-ČSL Mariana Jurečky? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.