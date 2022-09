Podle Jurečky není důvod demonstrovat, odborář Samek mluví o nedostatečné podpoře ze strany vlády

Pět minut po dvanácté. Tak nazvaly odbory demonstraci, kterou svolaly na 8. října a která má přimět vládu k opatřením proti drahotě. „Nedává smysl svolávat demonstraci v situaci, kdy vláda jasně říká, že v průběhu příštího týdne bude informovat, jaké konkrétní kroky další pomoci, bude realizovat,“ říká vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Demonstrace smysl dává. Vláda opět jen říká, jaké kroky bude dělat,“ reaguje místopředseda ČMKOS Vít Samek v pořadu Pro a proti. Praha 20:14 9. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Středula na shromáždění odborářů Českomoravské konfederace oborových svazů (ČMKOS) | Foto: Milan Malíček | Zdroj: Borgis / Profimedia

Jurečka připomíná, že celá řada konkrétních kroků, které pomáhají domácnostem i firmám, je už dnes funkčních. „Vláda nesedí s rukama v klíně,“ zdůrazňuje.

„Upravili jsme formu pomoci třeba v rámci příspěvku na bydlení. Udělali jsme i opatření, která pomáhají firmám už nyní v rámci úsporného tarifu, jde například o odpuštění poplatku za podporované zdroje energie. A v příštím týdnu navážeme na to, co se podaří dohodnout za evropské řešení a k tomu bude naprosto jasná informace o konkrétních opatřeních. Jsou to věci, na kterých třetí týden pracujeme na evropské i na domácí úrovni,“ popisuje ministr práce a sociálních věcí.

Vyhlášení demonstrace odbory prý chápe jako určitou součást prezidentské kampaně ze strany předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly.

„Nelze říkat, že někdo, kdo vyjádří záměr kandidovat na prezidenta republiky, se musí vzdát všech ostatních občanských práv.“ Vít Samek

„Já tomu fakt nerozumím. My komunikujeme s odbory i se zaměstnavateli, říkáme: ‚toto budou konkrétní další opatření, kterými pomůžeme.‘ Máme příští týden jednání tripartity, tak nerozumím tomu, proč odbory na 8. října svolávají tuto demonstraci,“ opakuje Jurečka.

„Prezidentské kandidatura s tím vůbec nesouvisí,“ reaguje místopředseda odborů. Josef Středula podle něj dělá svoji práci tak, jako ji dělal celé předchozí období.

„Podobné akce jsme organizovali i v minulosti. On se účastnil i poslední demonstrace na Václavském náměstí, kterou jsme měli. Nelze říkat, že někdo, kdo vyjádří záměr kandidovat na prezidenta republiky, se musí vzdát všech ostatních občanských práv. To přece spolu vůbec nijak nesouvisí,“ opakuje.

Kurzarbeit na mrtvém bodě

Připomíná, že odbory vedou sociální dialog s českými zaměstnavateli, kteří si stěžují na nedostatečnou podporu vlády.

„Měli jsme před měsícem schůzku s představiteli zaměstnavatelů a jejich hlavní signál byl: ‚pomozte nám, my nejsme schopni pohnout s vládou, aby udělala něco podobného ve prospěch podnikatelského sektoru a podniků, jako to dělají jiné země, například Německo a další.‘ Říkají nám, že už dneska jsou v konkurenčním prostředí s podniky, které podporu v cizině mají. Takže pak prohrají a to se všechno promítne negativně i na český trh práce, který by měl ležet na srdci panu ministrovi,“ naznačuje Samek.

„Česká republika vyšla jako pátá nejvíce pomáhající země domácnostem i firmám.“ Marian Jurečka

Připomíná, že Německo třeba spouští opět program kurzarbeitu, na kterém se odbory v Česku snaží domluvit s ministerstvem práce celou řadu týdnů. „Zatím jsme na mrtvém bodě,“ zdůrazňuje.

Jurečka se ale ohrazuje proti tomu, že by česká vláda ve srovnání s evropskými státy podnikům a podnikatelům pomáhala nedostatečně.

„Zhruba před 14 dny dělala jedna evropská instituce srovnání pomoci jednotlivých členských států v objemu finančních prostředků vůči HDP dané země. Česká republika vyšla jako pátá nejvíce pomáhající země domácnostem i firmám,“ upozorňuje a dodává:

„Znovu se vracím k tomu, že příští týden vláda jasně oznámí, jaké konkrétní nástroje bude realizovat, jaké to bude znamenat výše cen pro domácnosti, pro veřejný sektor i pro firemní sektor. A to je ta podstatná kombinace opatření na evropské a národní úrovni, která když bude dobře fungovat, nebudeme muset spouštět kurzarbeit. Věřím, že to dokážeme v příštím týdnu takto nastavit.“

Poslechněte si celou debatu. Moderuje Karolína Koubová.