V koalici Spolu změny neplánujeme. Jsme jediná alternativa proti slovenskému scénáři, tvrdí Pekarová

Jak by menší strany vládní koalice uspěly u voličů, kdyby se voleb do Evropského parlamentu účastnily samostatně? Neztrácí TOP 09 v koalici svoji identitu? „Koalice Spolu je za mě jednoznačně funkční projekt, nejenom na jedny volby. Už jsme vyhráli nejen sněmovní volby, ale i senátní a v koalici Spolu budeme pokračovat," říká předsedkyně TOP 09 i Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 10:32 12. června 2024

Ministr zdravotnictví z vaší strany Vlastimil Válek na svém facebookovém profilu napsal: „Spolu jsme dokázali, že hodnotová politika může uspět.“ Opravdu se dá takto vykládat váš výsledek v evropských volbách?

Spolu jsme jediní, kdo můžeme porážet hnutí ANO, které představuje velmi populistickou politiku, kde nevíte, co platí druhý den, protože velmi často mění své sliby, názory a absolutně nejsou konzistentní.

Veřejnost Zelenou dohodu pro Evropu odmítá, protože dostala nálepku šílenství. Čistou krajinu přitom chceme všichni, říká Pekarová Adamová

Ještě před pár lety byl Andrej Babiš pro euro, pro to, abychom přijímali migranty, protože by se mu hodili v jeho firmách – teď už je největším odpůrce eura a migrace. Tady vidíte, jak tam konzistence není, takových příkladů bych mohla uvést mnoho.

My jsme naopak jasně ukotvení, máme řešení na problémy, které celá společnost řeší. Jsme jedinou alternativou pro voliče, kteří nechtějí dopustit, že nám budou vládnout radikální síly a nechtějí u nás dopustit slovenské či maďarské scénáře.

Celkově přišly strany vládní koalice v Bruselu o čtyři křesla. Není to alarmující?

Je to fakt, který musíme zanalyzovat, řekneme si, jak se z tohoto výsledku poučit. Ale vzhledem k tomu, v jakých krizových letech vládneme a že žádná vláda před námi neřešila tak zásadní situaci, jako je válka blízko nás a dopady, které na nás má – ať už v podobě energetické krize nebo přívalu uprchlíků – si myslím, že je to obstojný výsledek.

Zvláště pro koalici Spolu je to velmi solidní výsledek, protože jsme jen o mandát slabší než vítěz.

Faktem je, že jedinou vládní stranou, která ve volbách dosáhla svých předsevzetí, je TOP 09. Uhájila křeslo pro Luďka Niedermayera a získala jedno i pro nováčka, dosavadního poslance Ondřeje Koláře. Považujete to za úspěch?

Ano, považuji to za úspěch. Máme velmi kompetentní kandidáty, vždy voličům nabízíme opravdu zkušené lidi, kteří řeší aktuální problémy.

Ještě jednou chci voličům poděkovat, nejen za volbu našich dvou europoslanců, ale všech na kandidátce koalice Spolu a obecně za to, že k volbám přišlo více lidí.

Myslím si, že i to je zajímavý faktor, že o 8 procent lidí víc si tu příležitost oproti účasti před pěti lety nenechalo ujít. A že chtějí rozhodovat o tom, kdo nás zastupuje v Evropském parlamentu, protože tam se rozhoduje o zhruba 70 procentech legislativy, kterou pak v ČR přijímáme.

Pro nás je to nesmírně důležité, má to dopad a lidé čím dál asi více chápou důležitost rozhodování v těchto volbách.

Marketingový odborník, který působil v hnutí ANO, Marek Hanč řekl, že menší koaliční strany by se samostatně do Evropského parlamentu vůbec nedostaly a že TOP 09 je ve stavu klinické smrti. Neztrácíte opravdu jako strana ve vládní koalici vlastní tvář?

To je spíš přání těch, kteří nám nepřejí, respektive jsou našimi odpůrci, ale je to naopak. TOP 09 je velmi pevnou součástí a silou na naší politické scéně, ukazujeme to výsledky.

Jsem si jistá, že kdybychom kandidovali sami, budeme v Evropském parlamentu zastoupeni, ale ukazuje se, že spolupráce smysl dává. Ti, kteří ji kritizují, tak činí proto, že by byli rádi, kdybychom společně nefungovali, kdybychom se nebyli schopni dohodnout.

My ukazujeme, že jsme schopni dohody, že nám je blízké najít společnou řeč a i když máme na některé věci rozdílné názory, transparentně to lidem řekneme dopředu, není to tak, že bychom se za to nějak styděli.

Však ani v rodině se neshodneme na všem, ale umíme držet pohromadě, a to je důležité i v politických stranách a v koalicích, protože jedině tak můžeme následně prosadit víc.

Za mě je jednoznačně koalice Spolu funkční projekt, nejenom na jedny volby. Už jsme vyhráli volby nejen sněmovní, ale i senátní a budeme pokračovat v koalici Spolu i v letošních senátních volbách, v řadě obvodů a také v řadě krajů.

Motoristé? Jedno téma by nemělo stačit

Hnutí ANO si v europarlamentních volbách nejen polepšilo o jeden europoslanecký mandát, ale začali se mu rýsovat možní koaliční partneři pro parlamentní volby. Jak hodnotíte tuto situaci?

I v mnoha předchozích evropských volbách se ukázalo nějaké překvapení, někdo, kdo následně neuměl svůj výsledek přetavit v národních poslaneckých volbách. Můžu jmenovat, že tak kdysi uspěli Svobodní, teď vidíme uskupení Přísaha a Motoristé.

Neberu to na lehkou váhu, zejména na sociálních sítích dnes i monotematická strana může uspět. Hlavní téma tohoto subjektu bylo zkrátka ve spalovacích motorech.

Myslím si, že máme být jako občané a voliči náročnější, že nám nesmí stačit jedno jediné téma, protože Evropský parlament řeší stovky takových, která na náš život mají častokrát mnohem větší dopad než zrovna toto jedno téma.

Ale neberu to na lehkou váhu a vnímám to tak, že i my musíme být schopni oslovit třeba právě mladou generaci, ze které se rekrutovali podporovatelé tohoto subjektu.

Zakládají výsledky eurovoleb podnět k důkladnější revizi vládních postů?

Za koalici Spolu a TOP 09 mohu říci, že my nic takového v tuto chvíli neplánujeme. Pokud jsme chtěli nějaké změny učinit, tak jsme je učinili, jak víte, v TOP 09 taková změna proběhla, ale za nás žádný takový požadavek směrem ke koaličním partnerům nebude.

A za zbytek koalice?

Nemohu a nechci hovořit ani za Ivana Bartoše, ani za Vítka Rakušana. Jsou to samozřejmě koaliční partneři, ale nikoliv v rámci užší koalice, kterou máme v rámci Spolu.

Jak vládní koalice uvažuje o nominantech na post eurokomisaře? A připouští předsedkyně TOP 09 možnost, že by korespondenční volba vešla v platnost až po parlamentních volbách, jak požaduje hnutí ANO? Poslechněte si celý rozhovor, audio je v úvodu článku.