Meteorologové varují před vydatným sněžením na horách. Nový sníh může komplikovat dopravu

Na horách bude do víkendu vydatně sněžit. V Krkonoších může do pátečního večera napadnout víc než půl metru nového sněhu. V Jizerských horách a Jeseníkách pak kolem třiceti centimetrů. V horských oblastech proto hrozí poškození stromů i výpadky elektřiny, řekl Radiožurnálu meteorolog Josef Hanzlík. Liberec 7:09 28. listopadu 2024

Řidiči by měli do hor vyjíždět jen se zimní výbavou a sledovat dopravní zpravodajství kvůli případným omezením. V neděli by se pak mělo začít oteplovat, uvádí meteorolog.

Výstraha před vydatným sněžením začne platit ve čtvrtek v poledne.

„Sníh bude postupně měnit strukturu, bude vlhký, začne sesedávat. Ta sněhová peřina, která se na našich horách vytvoří, by tam mohla zůstat zatím tam, až kam vidí naše předpověď. To znamená po dobu deset dnů,“ říká Hanzlík.