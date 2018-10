VIDEO: Útok nebyl vedený jen proti českým vojákům, první jelo americké vozidlo, uvedl Opata na brífinku

Pumový útok v Afghánistánu nemířil cíleně na české vojáky, ale na kolonu koaličních vozidel. První v sestavě jelo americké vozidlo, řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci náčelník generálního štábu armády Aleš Opata. Při útoku bylo zraněno pět českých vojáků, všichni jsou mimo ohrožení života. Tři již byli propuštěni z nemocnice, jeden zůstává na pozorování. Praha 12:25 18. 10. 2018 (Aktualizováno: 13:40 18. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Těžce zraněný voják je po druhé operaci ve stabilizovaném stavu, a jakmile to jeho zdravotní stav dovolí, bude převezen do Česka, řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Útok, při němž podle agentury AP zemřeli dva afghánští civilisté, se stal nedaleko základny Bagrám při návratu koaličních sil z patroly, uvedl Opata. Atentátník využil vozidlo afghánského původu naložené asi 200 kilogramy podomácku vyrobené výbušniny.

„Z prvních indikací, které máme, to vozidlo bylo řízeno, seděl tam řidič a lze předpokládat, že to byl útok sebevražedného atentátníka,“ řekl Opata. Podle AP se k útoku přihlásilo hnutí Tálibán.

Exploze se stala v momentě, kdy kolem projíždělo obrněné vozidlo se šesti českými vojáky. Jeden z nich vyvázl z incidentu bez zranění. Život vojákům podle Opaty pomohla zachránit kvalita vozidla, významnou roli hrálo i to, že velitel jednotky a vojáci postupovali při přípravě a kontrole správně.

Převoz do Česka

Těžce zraněný voják podstoupil v Afghánistánu další operaci, a jakmile to bude možné, bude převezen do Česka. Metnar už vydal příslušný rozkaz. Armáda je podle Opaty v kontaktu s rodinou zraněného a dělá vše pro to, aby příbuzným pomohla řešit složitou situaci. Voják je podle Opaty v podobném stavu, jako kdyby přežil těžkou dopravní nehodu.

Zástupce velitele Společného operačního centra Štefan Muránský v České televizi řekl, že převoz se uskuteční patrně příští týden. Vojákovi podle něj v důsledku útoku hrozí nehybnost končetin.

Útok podle Opaty nepovede k omezení činnosti české jednotky, jako tomu bylo po srpnovém útoku, při němž zahynuli tři vojáci. „Jednotka bude dál plnit svůj operační úkol,“ řekl Opata. Metnar zdůraznil, že Česko zůstává součástí mezinárodní koalice v Afghánistánu a čeští vojáci tam budou dál plnit koaliční úkoly.

Metnar i Opata odmítli spojovat incident se středeční zprávou českých médií o tom, že české speciální síly zabily v Afghánistánu jednoho z organizátorů srpnového útoku. Metnar ale kvůli zprávě nařídil vyšetření úniku informací. Žádné výsledky zatím k dispozici nemá.

Postup v souladu s mandátem operace

K tomu, zda české síly skutečně zabily organizátora srpnového útoku, se Metnar ani Opata nevyjádřili. Ministr pouze uvedl, že čeští vojáci v Afghánistánu postupují v souladu s mandátem operace. Opata po srpnovém útoku řekl, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky.

Ve středu večer se terčem útoku stalo pět českých vojáků. Jeden byl zraněn těžce, po operaci je mimo ohrožení života. Jak řekl Radiožurnálu generál Štefan Muránský z ministerstva obrany, zraněný voják má problémy se slezinou, ale především také s nalomeným obratlem. To způsobuje dočasnou nehybnost končetin.

Již dříve, na začátku srpna, zahynuli v Afghánistánu při sebevražedném útoku tři čeští vojáci.