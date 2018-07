Eskalátor ve stanici Českomoravská už znovu jezdí. Nefungoval téměř jeden den

Po téměř dni mohou lidé opět vstupovat do stanice Českomoravská na lince B pražského metra. Přístup byl uzavřený od nedělního rána kvůli poruše eskalátoru, stanice se vrátila do plného provozu v pondělí v 5.45. Vyplývá to z informací na twitteru pražské integrované dopravy.

