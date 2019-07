Selfie na Colours: Staněk se vyfotil se Šmardou, podle ministra se smáli spikleneckým teoriím

Colours of Ostrava: tak jsme se s Michalem zasmali spikleneckym teorím novinaru o mem odvolani :-) pic.twitter.com/TgECzzUFYB — Antonín Staněk (@StanekAntonin) July 18, 2019 Oběma jde o stejné křeslo, přesto se zdá, že k sobě mají blízko. Alespoň tak to vypadá na rozesmáté fotce kandidáta na křeslo ministra kultury a místopředsedy ČSSD Michala Šmardy a odcházejícího šéfa resortu Antonína Staňka (ČSSD). Staněk selfie doprovodil slovy, že se „s Michalem zasmáli spikleneckým teoriím novinářů o mém odvolání.“ „Asi to byl z jeho strany vtip. My jsme se nesmáli žádným spikleneckým teoriím,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Šmarda. Ostrava/Praha 15:08 19. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Stále ještě ministr kultury Antonín Staněk fotografii ve festivalovém duchu sdílel v době, kdy vládní ANO a ČSSD už čtvrt roku řeší, kdo zasedne do křesla ministra kultury. O Šmardovi se navíc vyjádřil i ve starším tweetu, který posléze smazal. Přesto se tak alespoň navenek nezdá, že by mezi nimi byly větší rozepře.

„Dnes jsem byl na folklorním festivalu v Dolních Dunajovicích. Nějak mi tu chyběl M. Šmarda, kandidát na ministra kultury, ale asi mu to jeho poradci nevyhodnotili jako důležitý projekt. Škoda, bylo to skvělé,“ uvedl Staněk v sobotu 6. července.

Příspěvek, stejně jako současná fotka, na sítích vzbudil pozornost a lidé začali Antonína Staňka parodovat. A k tweetu se ve čtvrtek vrátil i sám Šmarda. „Poradci mi vyhodnotili Colours jako fakt dobrý projekt... akorát je tady oproti Dunajovicím hrozně moc lidí,“ napsal na instagram, kde publikoval také rozesmátou fotku, tentokrát ale s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD).

„Dělal jsem si legraci. Když se strhla vlna tweetů a facebookvých statusů, tak to byla minulý týden celkem legrace,“ doplnil Šmarda.

K fotce se Staňkem místopředseda sociálních demokratů řekl, že jí předcházela diskuse o výstavbě nového kulturního centra v Ostravě. „U toho jsme si udělali fotku. Tomu vtipu úplně nerozumím,“ dodal Šmarda.

Antonín Staněk na zaslanou otázku nereagoval. Zřejmě ale odkazoval na svůj lednový tweet. „Příjemným zpestřením večera bylo i přátelské setkání s J. Fajtem, kdy jsme se společně zasmáli spikleneckým teoriím o jeho odvolání,“ napsal tehdy.

Přesto právě následné odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta bylo jedním z důvodů, proč chce ČSSD Staňka z čela ministerstva kultury odvolat.

Zdlouhavá krize

Vládní ANO a ČSSD to řeší už dva měsíce. Staněk v polovině května oznámil svou rezignaci, premiér Andrej Babiš (ANO) demisi odnesl na Hrad, ale prezident Miloš Zeman ji odmítl přijmout.

Od té doby se sociální demokracie zabývá otázkou, jak to bude dál. Zevnitř vládní strany dokonce zaznívají hlasy, že by měl Staněk sociální demokracii opustit.

Sám Šmarda se k této otázce v minulosti vyjadřoval neutrálně. „Myslím, že to není na pořadu dne,“ odpověděl ve vysílání Radiožurnálu na otázku, pro Staňka ze strany nevyloučili.

V pátek doplnil, že jak pro něj, tak pro ministra kultury Staňka jde o nepříjemnou situaci: „Pro nikoho, komu záleží na dobré pověsti české republiky a vlády, tak asi nemá radost, že máme napůl ministra a druhého ministra, kterým jím bude, nebo možná ne. Ale ani já, ani pan Staněk za to nemůžeme, takže není důvod, proč bychom měli mít špatné vztahy.“

K důvodu vyloučení Staňka ze strany navíc nevidí důvod a sám by se za něj postavil. „Kdyby měl být vyloučen ze strany, tak určitě. Myslím si, že nic špatného neudělal,“ řekl. „Možná že v tom mohl být aktivnější a jasněji dávat najevo, že demisi myslí vážně. Na druhé straně tím, že ji podal, tak to dal dostatečně najevo. Nemyslím si, že udělal něco, za co by si zasloužil vyloučení.“

Průtahy do září?

Kdy ale dojde k rozřešení vládní krize, není vůbec jasné. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek řekl, že pokud se situace ohledně výměny ministra kultury nevyřeší na schůzce s prezidentem Milošem Zemanem 24. července, jednání bude asi pokračovat až po prázdninách.

„Od 1. srpna má celá vláda dovolenou, to znamená, že většina ministrů je mimo Českou republiku, já taky. Takže pokud by se to řešení nenašlo, pravděpodobně budeme pokračovat po prázdninách,“ řekl předseda vlády.

„Podle mě si dělá legraci. Ale nejsem si tím úplně jistý,“ řekl Michal Šmarda Deníku N ve čtvrtek. „Pan Babiš naznačil, že spolu s panem prezidentem mají vůli věnovat se tomu i v září. Mám z toho pocit, že kdybychom takhle fungovali na úrovni obcí nebo v nějaké menší nebo střední firmě, tak bychom nepostavili ani psí boudu. Chtěl jsem tím říct, že už je potřeba začít trochu pracovat,“ dodal.