Milion lidí nemá praktického lékaře. Přidáním peněz se péče může rozvíjet, říká Šonka po odvolání protestu

Praktičtí lékaři pro dospělé a pro děti odvolali svůj protest, který plánovali na konec října. Ministerstvo zdravotnictví upraví úhradovou vyhlášku, která rozděluje peníze na rok 2025 podle jejich požadavků. „Vyhlášení protestu by bylo extrémním řešením. Jsem rád, že k tomu nakonec nedošlo,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Rozhovor Praha 22:24 21. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protest praktických lékařů se nakonec neuskuteční (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pondělní schůzka na ministerstvu byla plánovaná s větším předstihem, anebo byla svolána operativně?

Na schůzce jsme se dohodli v podstatě v pátek, kdy jsme pana ministra požádali o jednání, které by ještě mohlo odvrátit náš protest.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s předsedou Sdružení praktických lékařů Petrem Šonkou

A hned jste se tedy dozvěděli o nové úpravě úhradové vyhlášky, anebo jste ještě probírali některé aspekty vašeho dosavadního sporu s vedením resortu?

Probírali jsme ještě některé další aspekty. Zejména jsme se bavili o dalším vývoji primární péče v budoucnosti, jak by se péče praktických lékařů měla v České republice proměňovat. Takže spíš to byly i nějaké systémové věci.

A kdybyste měl jednu zásadní vybrat.

Jednou z nejzásadnějších věcí byly týmové praxe, které mají zásadně proměnit práci praktických lékařů a změnit styl práce, zároveň zvýšit kapacitu a dostupnost péče.

Jak vám ministr Válek vysvětlil změnu pozice vůči vašim požadavkům?

Pan ministr akceptoval naše požadavky. Vysvětlili jsme jim, o co nám jde. Není to nějaké plošné navýšení a koneckonců ani ta částka nebyla zásadním problémem.

Praktičtí lékaři ruší říjnový protest. Ministerstvo zdravotnictví jim přidá peníze Číst článek

Navýšení má zohlednit věk pacientů, protože péče o děti a seniory je více časově i jinak náročná. Jedná se o věkový index, který se neměnil od roku 1997, kdy byl zaveden. Jistě každý uzná, že do dnešní doby se od roku 1997 péče o pacienty chronicky nemocné a seniory změnila. Lidé se dožívají vyššího věku, a tím se také dožijí většího množství chronických onemocnění.

Chtěli jsme, aby z toho milionu lidí, kteří v tuto chvíli nemají praktického lékaře, jsme přednostně mohli přibírat do péče nově narozené děti, seniory a chronicky nemocné tak, aby péče o ně nebyla znevýhodněna proti mladým a zdravým.

Změna úhradové vyhlášky už tedy plně odpovídá vašim představám?

Je to to, co jsme nabízeli. Byl to náš poslední kompromisní návrh v době, kdy ještě probíhala jednání o úhradové vyhlášce. Samozřejmě to neřeší programy primární péče hned a navždy, ale je to další kamínek do mozaiky, kterou už sedm let stavíme. Pro nás je to důležité jako symbol, že primární péče je dál prioritou ministerstva zdravotnictví.

Protest ambulantních lékařů?

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) upozorňovala, že už na základě předchozího znění úřadu úhradové vyhlášky na příští rok byste měli dostat přidáno víc než jiní lékaři, ve srovnání s nemocnicemi až dvojnásobek. Vy určitě stojíte za tím, že je to tak právem, ale jak přesvědčíte ty, kdo v tom ohledu mají vážnější pochybnosti?

Musím jenom říct, že to tak nejdříve nebylo a že tam došlo k tomu, že se do našeho růstu, který nám dává úhradová vyhláška, připočítali i nějaké růsty v bonifikačních programech, což je něco, co se domlouvá vždy na konci roku.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka | Foto: Jana Přinosilová

Ale když bych měl vysvětlit, proč si myslíme, že ta primární péče praktických lékařů má být preferována, tak je to tím, že máme jednoznačná data na to, že není v Česku dostatečná. Milion lidí nemá svého registrujícího praktického lékaře.

Z mého pohledu to znamená, že nemají přístup k základní primární péči. Tím pádem nemají přístup k prevenci, screeningu a očkování, což za prvé může mít pro jejich zdravotní stav fatální důsledky. A také to znamená problém pro zdravotní stav populace i pro efektivitu zdravotního systému. A jestli je na 50 procentech území České republiky problém sehnat praktického lékaře pro děti a dorost a na třetině praktika pro dospělé, tak to určitě je segment, který si zvláštní péči zaslouží.

S ambulantními specialisty, kteří se chystali koncem října podpořit vaši protestní akci, tedy dvoudenní uzavření ordinací, mají zástupci ministerstva zdravotnictví jednat v úterý. S jakým výsledkem?

Neumím to v tuto chvíli předjímat. Předpokládám, že i pro ambulantní specialisty ministerstvo nějakou nabídku bude mít, ale nejsem o detailu obeznámen.

Co ta v pondělí ohlášená dohoda může znamenat pro váš další dialog s vedením resortu a bude vycházet do nějaké míry i z toho, že v podobných sporech se vyplatí pohrozit protestní akcí?

Dělali jsme to opravdu velmi neradi. A musím říct, že mně osobně se ulevilo, že nakonec protest nebudeme muset organizovat, protože vždycky vás to postaví do konfliktu s pacienty, o které nám jde.

Vedle praktiků i kardiologové nebo neurologové. Ke stávce lékařů se připojí i ambulantní specialisté Číst článek

Dávali jsme si velmi záležet na tom, abychom pacientům vysvětlovali, že to není protest namířený proti nim, ale že ho de facto děláme kvůli nim, aby měli primární péči zachovanou. Ale je to vždycky těžké, takže nejsme profesní skupina, která by protesty vyhrožovala pravidelně.

Naposledy jsme se k němu chvíli v roce 2017, kdy to mělo spíš formu nějakého happeningu a jednodenního přerušení provozu. Ten happening spočíval v oboru primární péče. Chtěli jsme upozornit na to, že ten obor je úplně zdevastovány jak finančně, tak personálně. Tenkrát to padlo na úrodnou půdu a sedm let jsme poctivě pracovali na proměně toho oboru.

A musím říct, že primární péče se mění asi nejvýrazněji ve všech segmentů zdravotní péče. Mnohdy je to těžké i pro naše kolegy. Znamená to pro ně víc práce, ale pro nás to dává smysl a bylo velmi frustrující to, že to teď vypadalo tak, že těch sedm let končí a že se vracíme někam do roku 2017.

To jsme nechtěli připustit, a proto jsme sáhli k protestu. Preferujeme dlouhodobou práci na proměně našeho oboru a toto bylo extrémní řešení, ke kterému jsme byli v podstatě donuceni.