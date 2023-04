‚Bez souhlasu a opory v zákoně.’ Zeman si stěžuje, že nemocnice skartovala dokumenty o jeho zdraví

Dva přípisy

Šéf Senátu Vystrčil dva dny poté, co byl Zeman převezen do nemocnice, oznámil, že požádá o informace ohledně prezidentova zdraví jeho kancelář. Jenže na Hradě nepochodil. Kancléř Mynář na jeho prosbu nereagoval. Žádost druhého nejvyššího ústavního činitele ignoroval i poté, co ve středu 13. února ráno dostal na stůl lékařské stanovisko z nemocnice.

Právě kvůli nejasnostem ohledně oficiálních zpráv o Zemanově zdraví se Vystrčil, poté co neuspěl u Mynáře, obrátil v pátek 15. října 2021 s žádostí o lékařské stanovisko přímo na Ústřední vojenskou nemocnici. 18. října mu přišla odpověď. Po poradě s právníky Vystrčil ještě ten den stanovisko odcitoval.