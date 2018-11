Postoj sociálních demokratů k hlasování o vládě je absurdní, myslí si prezident Zeman

Postoj sociální demokracie k pátečnímu hlasování o nedůvěře vládě považuje prezident Miloš Zeman za absurdní. Poslanci vládní ČSSD mají v plánu při hlasování odejít ze sálu. Zeman to ve čtvrtek v televizi Barrandov označil za techniku chytré horákyně. Přisuzuje to tomu, že v sociální demokracii jsou dvě názorové skupiny a toto je způsob, jak je skloubit. Praha 23:20 22. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman při natáčení pořadu TV s prezidentem televize Barrandov | Zdroj: Pražský hrad

„Je tady vláda s důvěrou. Je poněkud absurdní, jestliže sociální demokracie je ve vládě, ale současně uvažuje o tom, že by vlastně měla jenom odejít,“ uvedl prezident.

Vedení ČSSD vyzvala k setrvání ve vládě platforma Zachraňme sociální demokracii, k jejímž iniciátorům patří bývalí místopředsedové strany Jiří Zimola a Michal Hašek. Strana podle platformy úspěšně prosazuje levicový program. Vedení a poslanci by se neměli nechat zatáhnout do „nezodpovědného pokusu o vyvolání vládní krize“. Připomněla, že účast ČSSD ve vládě schválilo celostranické referendum.

O referendu ve čtvrtek hovořil i Zeman: „Jestliže se ČSSD v referendu rozhodla pro vstup do vlády, tak nikdo nemá rozhodovat proti vůli členské základny,“ uvedl. Doufá, že „duševně normální lidé“ ve sněmovně budou mít v pátek převahu a návrh na vyslovení nedůvěry neprojde.

92 mandátů

Schůzi iniciovali poslanci ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN v reakci na prohlášení syna premiéra Andreje Babiše (ANO), že byl kvůli kauze Čapí hnízdo nedobrovolně odvezen na ukrajinský poloostrov Krym anektovaný Ruskem. Těchto šest stran má ve dvousetčlenné sněmovně 92 mandátů. Nikdo další se k nim patrně při hlasování o nedůvěře už nepřidá, k vyslovení nedůvěry by bylo potřeba 101 hlasů.

SPD vyzvala ANO před několika dny k jednání o vytvoření kabinetu, který by výměnou za podporu od Okamurova hnutí plnil dojednané programové priority. Pokud by v takovém případě Babiš nahradil ministry za ČSSD nominanty SPD, nemusel by podle Zemana znovu žádat sněmovnu o důvěru.

„Každý premiér může vyměnit členy své vlády, což se koneckonců v minulosti také několikrát dělo a kvůli tomu se ještě o důvěře nehlasovalo,“ řekl prezident. Okamura by ale podle něj spíše chtěl vládu tolerovat podobně jako KSČM a na ministrech by netrval.

ČSSD podle svého předsedy, vicepremiéra Jana Hamáčka nechce koalici opustit právě proto, že jedinou alternativou by podle sociálních demokratů byl Babišův kabinet opřený o KSČM a SPD.

Za řešení by sociální demokraté považovali předčasné volby a přislíbili, že pokud se ve sněmovně najde 105 hlasů pro její rozpuštění, přispějí k tomu hlasy svých 15 poslanců. Dolní komora se může rozpustit hlasy 120 svých členů. „Je takové politologické pravidlo, že kdo vyvolá mimořádné volby, ten je zpravidla prohraje,“ uvedl ve čtvrtek Zeman.

Vládní krizi před deseti dny odstartovala skrytě natočená reportáž Seznam Zprávy s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce z toho, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu. Premiér podle něj chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro farmu Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Zavlečení syna mimo republiku, které začala prověřovat policie, premiér popírá. Syn podle něj trpí schizofrenií a novináři zneužili jeho duševní onemocnění.