Premiér řekl, že bych byl lepší na místní rozvoj, uvedl Šmarda po setkání s Babišem

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš jednal v pátek ráno s kandidátem na ministra kultury Michalem Šmardou (ČSSD). Jak Babiš dříve slíbil, po schůzce navrhne prezidentovi Zemanovi, aby Šmardu jmenoval jako nástupce Antonína Staňka (ČSSD). Rozhovor Praha 9:14 31. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Šmarda, místopředseda ČSSD a současný starosta Nového Města na Moravě. | Zdroj: Petr Lemberk / MAFRA / Profimedia

Schůzku máte za sebou, platí po ni to, co premiér řekl?

Ano, ta schůzka byla rychlá. Myslím si, že byla hodně věcná.



V oblasti kultury nejsem odborník. Dokážu ale uklidnit situaci, říká kandidát na ministra kultury Šmarda Číst článek

O čem jste s premiérem mluvili? Snažil jste se ho nějak přesvědčit, že jste skutečně dobrým kandidátem a kultuře rozumíte? Nebo máte pocit, že premiérovi jde hlavně o to, dodržet koaliční smlouvu se sociální demokracií?

Vyříkali jsme si své vzájemné výroky v uplynulém týdnu. Premiér mě ubezpečil, že platí to, že když semnou mluví a když o mě přemýšlí, tak se mu jevím jako lepší kandidát pro místní rozvoj. Já jsem zažertoval, jestli to myslí jako nabídku, tak říkal, že ne.

Pro jeden rozhovor jste říkal, že si vás Andrej Babiš prolustroval, co jste tím myslel?

Hodně mluvil o tom, že mu vadí, že jsem byl v minulosti proti vstupu sociální demokracie s hnutím ANO 201 do vlády. Vysvětlil jsem mu, že to byl můj názor na strategické rozhodnutí sociální demokracie, že ten můj názor tvá. Nicméně ve chvíli, kdy uzavřete nějakou smlouvu, tak ji musíte dodržet. To je mezi gentlemany něco, co je nepřekročitelné. My jsme tu smlouvu uzavřeli a politické náklady na vstup do vlády jsme zaplatili a nyní musíme uzavřené smlouvy dodržet. Můj názor na tehdejší situaci platí a stojím si za ním a zároveň jako profesionál tvrdím, že sociální demokracie musí být stabilním partnerem, který dodržuje smlouvy. Musí být partnerem, který usiluje o dodržení našeho společného programu a o to, aby vláda byla úspěšná.

Narazil jste na to, že podle Andreje Babiše jste se ostře vymezoval proti vládní spolupráci ANO a ČSSD, tak co vás tedy přesvědčilo kývnout na nabídku Jana Hamáčka ten post ministra kultury obsadit?

To, že sociální demokracie uzavřela smlouvu a je povinností vrcholných představitelů sociální demokracie, kterým jsem se před dvěma měsíci stal, aby pro ten úspěch vládního projektu udělali maximum.

Je stále sociální demokracie hodnotným partnerem pro hnutí ANO?

Podle vyjádření pana premiéra ano.

,Stanovisko demise je neměnné‘

Jak vnímáte to, že se rezignace pana Staňka zasekla u prezidenta Zemana? Ať už teď prezident zareaguje jakkoliv po navržení premiérem, plánujete se s Milošem Zemanem sejít a přesvědčovat i jeho? On o vás řekl, že kultuře nerozumíte.



Já jsem o tom s panem Zemanem nemluvil, a pan prezident podle mého názoru svým postojem dává především najevo svůj názor na pana ministra Staňka. Nicméně, pan ministr Staněk vedení sociální demokracie v neděli ujistil o tom, že jeho stanovisko demise je neměnné. Já bych byl hlavně rád, aby se ta situace vyřešila co nejrychleji. Ať už to dopadne jakkoliv, tak není možné, aby se ta situace dále prodlužovala.

Válková: Konec Kněžínka přišel moc brzo, trestní stíhání premiéra Babiše to ale neovlivní Číst článek

Kdyby podobná situace nastala v jakékoliv firmě, městě, tak by si všichni důležití aktéři té situace sedli, narovinu by si promluvili o tom, co se děje a rychle by to vyřešili. Tohle je situace, která škodí především české kultuře a upřímně řečeno, v současné situaci je česká kultura nejdůležitější, to nejlepší, co může náš národ nabídnout světu a to nejlepší, čím se může prezentovat. Takže čím déle ji budeme škodit, tím hůře.

Co vám Antonín Staněk řekl? Když trvá na demisi, končí, byť ho prezident se ho ve funkci snaží udržet?

Od neděle jsem s ním nemluvil, takže přesně nevím, jestli se jeho názor vyvinul. To je potřeba zeptat se jeho.

Miloš Zeman večer řekl, že mu Ústava nedává žádnou lhůtu k odvolání Antonína Staňka, že by měl dostat prostor pro obhajobu, podání trestního oznámení atd. Vy jste místopředseda ČSSD, pokud se odvolání Staňka zasekne, co s tím budete v sociální demokracii dělat?

Já jsem ta vyjádření pana prezidenta neslyšel a omlouvám se, skutečně od nich je krátká doba a já se vzhledem k tomu, že jsem je neslyšel doslova, nemám to ověřené, tak bych se k tomu nerad vyjadřoval.