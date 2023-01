Pavlova mluvčí: Chci vrátit do komunikace Hradu otevřenost a lidskost. Na pódiu jsem vyjádřila radost

Na Pražském hradě má převzít roli Jiřího Ovčáčka. Mluvčí Petra Pavla Markéta Řeháková sklidila na sociálních sítích kritiku za to, jakým způsobem vystupovala po vyhraných volbách během tiskové konference ve volebním štábu. „Z nás ty emoce spadly a šli jsme na pódium vyjádřit radost z toho úspěchu. To je všechno, co ovlivnilo můj výkon,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Na práci na Hradě je podle svých slov připravená. Rozhovor Praha 6:00 29. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková mluvčí Petra Pavla Markéta Řeháková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tisková konference po vyhraných volbách pro vás byla očividně hodně emotivní. Vaše první vystoupení nemělo bohužel úplně pozitivní odezvu na sociálních sítích, lidé vás kritizovali. Stačila jste už zpracovat, jaká je teď nyní vaše role?

Moje role je tisková mluvčí prezidenta republiky. A ta tisková konference byla emotivní z toho důvodu, že celý tým včetně mě i pana prezidenta měl velkou radost. To je asi všechno, co k tomu můžu dodat.

První úkol pro Pavla: vyměnit Řehákovou. Vážně. Užila si kampaň, ale nechápe svoji roli. — Miloš Gregor - #FCKPTN (@anselmoCZ) January 28, 2023

Budete se nějak připravovat na to, co vás teď čeká, abyste roli mluvčí zvládla?

Myslím si, že na to jsem připravená. Domnívám se, že ta tisková konference byla velmi emotivní, protože po velmi vypjatém a emotivním a dlouhém období prezidentské kampaně, které bylo protkané mnoha osobními útoky nejen na pana Petra Pavla, ale i na ostatní členy týmu.

Z nás ty emoce spadly a šli jsme na pódium vyjádřit radost z úspěchu. To je všechno, co ovlivnilo můj výkon. To vystoupení mělo celkově velmi pozitivní atmosféru, kterou jsme vnímali z toho publika. Bylo tady přes tisíc podporovatelů, kteří se sešli, aby se vyjádřili na jeho podporu. Sál byl opravdu nabitý emocemi a tisková konference tomu byla přizpůsobená, to je všechno.

Kdo bude ‚novým Ovčáčkem‘? Bývalá novinářka Řeháková, nebo mediální expert ANO Vořechovský Číst článek

Vaším předchůdcem byl Jiří Ovčáček, který měl zvláště v poslední době specifický způsob komunikace s novináři i veřejností. Budete se proti němu chtít vymezit?

Do té funkce nevstupuju s tím, abych se proti někomu vymezovala. Mým cílem je vrátit do komunikace Hradu otevřenost a lidskost a domnívám se, že to bude naše hlavní devíza.

Bude Pražský hrad otevřenější, než je nyní? Protože nyní existoval blacklist (černá listina), na němž figurovala řada médií, která kritizovala prezidenta Miloše Zemana a jeho aparát. Jak bude vaše komunikace s veřejností vypadat?

Nemáme připravený žádný blacklist a opravdu se domnívám, že to otevření Hradu by nemělo být pouze fyzické, tedy co se týká odstranění fyzických bariér u Hradu, ale především i komunikační. Jde to ruku v ruce.

Samozřejmě bychom se rádi vrátili k formátu nějakých pravidelných konferencí. Ale nejenom tedy s panem prezidentem, ale i s vedoucí tiskového odboru tak, aby média mohla považovat tiskovou kancelář opět za objektivní a spolehlivý zdroj.