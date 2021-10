Na Smědavě bourají horskou chatu z roku 1935, bude tam moderní hotel. Okolním obcím se to nelíbí

Smědava v Jizerských horách přichází o svůj symbol. Dělníci bourají horskou dřevěnou chatu z roku 1935, kterou má nahradit moderní wellness hotel.

Objekt je v katastru Bílého Potoka, kde je starostou nezávislý Pavel Šercl. „Poslední jednání byla v roce 2016, kdy byly prezentována studie truchu nabubřelejší. Tehdy to obec odmítla s tím, že to není v souladu s úzením plánem. od té doby se nás nikdo na nic nedotazoval,‘ uvedl pro Český rozhlas Liberec.

Starosta Hejnic upozornil, že k oběktu vede velmi frekventovaná silnice. „To parkoviště, ty odstavné plochy nestíhají a část bude zabraná hosty, což je samozřejmě problém,“ řekl Jaroslav Demčák. Připomněl také, že Hejnice a další obce jsou záobené pitnou vodou ze Smědé a řekl, že doufá, že boudou dodržovat hygienické limity nijak pitnou vodu neohrozí.

„Jezdili jsme sem rádi a myslím, že už sem tolik rádi jezdit nebudeme. Člověku je to líto…“ Zdeněk, turista

Stavební povolení vydal stavební úřad v Hejnicích i Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. „Mělo by to býtvzhledově podobné. Samozřejmě některé prvky jsou změněné, ale rámcově to zůstává ve stejném stylu,“ řekl Tomáš Korytář ze správy chráněné oblasti.

Památkář Petr Freiwillig z Národní památkový ústav uvedl, že zde byl uplatněn „hloupý přístup“, kdy se něco zbourá jen, aby se postavilo něco většího.



Majitel chalupy Jindřich Řehák na žádosti o vyjádření pro Český rozhlas už několik dní nereaguje.