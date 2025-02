Na voliče teď funguje spíš ‚antifiala‘. Vládní voliči jsou apatičtí a ti opoziční mobilizovaní, říká politolog

Pro vládní strany, zejména koalici Spolu, bude ve sněmovních volbách obtížné dostat své voliče opět k urnám. „Mnoho z nich jejich výkon vnímá kriticky. Vadí jim, že nepřinesli avizovanou kompetentnost,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz politolog Jakub Lysek z Univerzity Palackého v Olomouci. Popisuje i to, jak v zářijových volbách vyvrcholí těžko zvratné procesy, které započaly loňskými evropskými volbami a potvrdily je i ty krajské. Rozhovor Praha 6:20 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Komunikace premiéra Fialy není dobře udělaná a nepůsobí úplně věrohodně, když za sebou vláda nemá výsledky kromě třeba stavby dálnic, i když ty už byly předpřipravené a zas bych lidi nepodceňoval. Oni ví, že se staví třeba čtyři roky a že se tyto otevírané úseky rozkopaly už za Babiše,“ popisuje Jakub Lysek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dlouhodobě se věnujete české volební geografii a hledáte v ní trendy pro příští volby. V září čekají volby do Poslanecké sněmovny a průzkumy a modely všech výzkumných agentur dávají větší šanci na sestavení vlády opozici v čele s hnutím ANO. Odpovídá to vašim předpokladům?

Snažím se sledovat dlouhodobé trendy a na nich stavět své statistické modely. Aktuálně mi tendence voličského chování naznačují vítězství opozice a že by hnutí ANO mohlo atakovat zhruba zisk 38–39 procent hlasů.

V průzkumech má ANO zhruba 32–35 procent. Mohlo by tento výsledek získat, jen pokud by vysálo celý opoziční voličský tábor (SPD, Motoristy, Přísahu, Stačilo! a SOCDEM), nebo si na tato čísla může myslet a zároveň mít vedle sebe jednoho či dva koaliční partnery, kteří by se do Sněmovny dostali s nimi?

Ta druhá možnost je pravděpodobnější. Když se koalici Spolu nepodaří dostat k volbám své voliče, tak to klidně může dopadnout tak, že ANO získá 38 procent hlasů, Stačilo! bude mít šest, SPD klidně také šest a Motoristé 5,5. Takový scénář, kdy by se dnešní opoziční segment dostal na nějakých 60 procent odevzdaných hlasů, je samozřejmě extrémní, ale ne nereálný.

Co vás vede k tomu, že čekáte tak výrazné opoziční zisky?

Když si analyzuji loňské volby do Evropského parlamentu a do krajských zastupitelstev, v obou se ukázala snížená volební účast ve velkých městech a v krajích, kde se obecně lépe žije. To znamená v baštách koalice Spolu. Konkrétně jde o prstenec kolem Prahy, Vysočinu, Královéhradecký kraj, větší města na Moravě… Tam všude došlo k poklesu volební účasti.

Pokud koalice Spolu neudělá vážně dobrou kampaň, což bude těžké, tak si myslím, že tito lidé nepřijdou ani k letošním sněmovním volbám.

Nezvratné trendy

Potvrdí tedy tak svoji naštvanost na vládu?

Ano, bohatší a vzdělanější voliči jsou na vládu naštvaní a k volbám nepřijdou, budou apatičtí. Volby rozhodne to, že koalice Spolu své voliče nemobilizuje.

I v mém okolí pozoruji hodně podnikatelů, kteří jsou na vládu naštvaní a říkají si, že ANO jim aspoň nebude kazit byznys. U generace podnikatelů ve věku 50 let a více to má koalice Spolu hodně špatné. Nevidí moc velký rozdíl mezi tím, jak vládlo ANO a jak teď vládne Spolu.

Trendy volební mobilizace a demobilizace jdou napříč volbami v daném volebním cyklu. Krajské volby 2020 předpověděly vítězství koalice Spolu ve sněmovních volbách 2021 a potvrdily trend z evropských voleb 2019. Ty byly první, kdy se ve větším mobilizovala střední a větší města a oblasti s vysokou kvalitou života, a naopak venkov a periferie zůstaly doma.

Navíc tehdy opoziční rozdrobené strany šly naproti svým voličům tím, že se spojily do dvou předvolebních koalic Spolu a PirSTAN.

Krajské volby u nás fungují jako lakmusový papírek, naznačí výsledek sněmovních voleb. Tím, že se konají rok od sebe, tak tyto trendy poté nejde mávnutím proutku či nějakým marketingem jednoduše změnit.

Takže teď pozorujeme to samé, ale opačně? Že se demobilizují města a bohatší oblasti, a naopak jsou aktivizované periferní a venkovské části republiky?

Ano, pozorujeme opačný trend, mobilizuje se ten druhý blok. V evropských a krajských volbách jsme mohli pozorovat nárůst volební účasti v oblastech mimo velká města.

To bylo překvapivé, protože tento segment voličů jinak volby druhého řádu nezajímají a nechodí k nim tak často. Zřejmě je tak úspěšně mobilizovala nespokojenost s vládou a kampaň „antifiala“.

A na druhé straně voliči vládních stran, typicky vysokoškolsky vzdělaní, zase kvůli nespokojenosti zůstali doma. Dá se předpokládat, že oba tyto trendy přetrvají i do sněmovních voleb. Pro vládní strany bude strašně složité dostat své voliče opět k volbám, protože mnoho z nich, hlavně těch, co volili koalici Spolu, jejich výkon vnímá kriticky a vadí jim, že na resorty nepřinesli avizovanou kompetentnost.

Vládní strategie

Vládní strany se částečně můžou uchýlit k negativní kampani a varovat před proruským směřováním, slovenským scénářem, návratem komunistů atd. To nemůže zafungovat?

Spíš bych řekl, že vládní voliči si řeknou, že nás Babiš přece nepotáhne směrem do Ruska a třeba to nebude tak hrozné, tak nebudou mít motivaci k volbám přijít. Na rozdíl od roku 2021 nemusí tak cítit ohrožení demokracie, protože si mohou říci, že už tady Babiš jednou vládl a k destrukci demokracie nedošlo.

Vláda tak nebude mít na co své podporovatele mobilizovat, protože téma ohrožení demokracie už nemusí fungovat. Lidé si vyhodnotí, že tu dál bude pravicový Senát a dál povládne prezident Petr Pavel, takže i při vládě ANO nebude riziko tak velké jako třeba na Slovensku.

Co teď může koalice Spolu konkrétně udělat, aby zmenšila pravděpodobnost, že prohraje?

Tipuji, že jejich marketingový tým ví, že jejich voliči asi zůstanou doma, takže komunikace se tomu už přizpůsobila a je vidět, že je republika oblepená plakáty s premiérem Fialou. Má tam sdělení o tom, že se postavilo hodně dálnic, snížila se inflace či zadlužení, ale takto osamoceně to působí podobně nešťastně jako jeho spot s Nutellou či fotkou s telefonátem rakouskému kancléři.

Komunikace premiéra Fialy není dobře udělaná a nepůsobí úplně věrohodně, když za sebou vláda nemá výsledky kromě třeba těch dálnic, i když ty už byly předpřipravené a zase bych lidi nepodceňoval. Oni ví, že se staví třeba čtyři roky a že se tyto otevírané úseky rozkopaly už za Babiše. Koalice Spolu musí komunikovat úspěchy vlády a přesvědčit své voliče o své kompetentnosti.

Alespoň část zklamaných vládních voličů, kteří dali v roce 2021 hlas koalici Spolu, by chtěli získat Starostové. Je dle vás reálné, že by se mohli dokázat udržet stranou od nepopularity vlády, v níž ale jejich ministři sedí?

Stát by se to mohlo. Jediná šance na opakování vlády na tom stávajícím půdorysu je to, že by Starostové kompletně vyluxovali liberální segment a Piráty, anebo kdyby se Piráti těsně do Sněmovny dostali. Hlavně by nesměli získat nějakých 4,5 procenta.

V kombinaci s tím, že by měly SPD, Stačilo! a Motoristé každý těsně pod pět procent, by to byl úplně snový výsledek pro tuto vládu, který by jim umožnil dál pokračoval. Ale už z toho, jak to popisuji, vyplývá, jak málo pravděpodobné to asi je.