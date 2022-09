ŽIVĚ: Poslanci přes 17 hodin jednají o nedůvěře vládě. Debatu prodloužil spor o přítomnost ministrů v sále

Poslanci se ani po celonočním jednání nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Vyvolaly ho opoziční ANO a SPD. Vyčítají vládě kauzu Dozimetr a taky podle nich nedostatečnou pomoc s vysokými cenami energií. Nad ránem přerušil debatu spor o jednací řád. Video Praha 6:33 2. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Spor vyvolala kolem půl páté ráno předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Žádala jménem klubu ANO, aby se do sálu vrátili všichni ministři vlády. Připomněla, že stejný požadavek měla současná vládní koalice - tehdy v opozici - v minulém volebním období na někdejší vládu Andreje Babiše (ANO).

Koalice ale odkázala na usnesení z roku 1996, podle kterého by měli být členové vlády přítomní, jen když vláda žádá o důvěru, nikoli když jí opozice vyslovuje nedůvěru. A Schillerová to obratem zkritizovala.

„Když jste v opozici, tak my tady musíme sedět, protože tady hystericky křičíte, že to je naše povinnost, že to je pohrdání sněmovnou a arogance. A když jste u vlády, tak vytáhnete usnesení. Tak to je ta vaše politika,“ prohlásila.

Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob ale namítal, že to je naopak opozice, která jde na hranu jednacího řádu.

„V jednacím řádu hledáte každou možnou skulinku, jak tady projednávání čehokoliv zkomplikovat. Trávíme tady noci, je to legitimní, ale to, že obstruujete téměř každý druhý bod tady, tak ten nástroj ztrácí smysl,“ řekl.

O výkladu jednacího řádu se poslanci přeli déle než půl hodiny. Padly i výhrady, že když ANO žádá o přítomnost ministrů, neměl by v sále chybět ani jeho předseda Andrej Babiš. Schillerová ho ale hájila, že schůzi sleduje mimo jednací sál.

Hlasování v nedohlednu

Kdy by se poslanci mohli dostat k hlasování o nedůvěře, se nedá odhadnout. Kolem šesté hodiny ranní bylo do rozpravy přihlášeno 26 poslanců. Většinu jednacího času prozatím zabraly projevy poslanců s přednostními právy - předsedů stran, klubů nebo ministrů. Na prvního řádně přihlášeného řadového poslance do diskuse se dostalo kolem půl třetí ráno.

Koalice ale tentokrát zvolila jiný postup. Na kritiku reaguje okamžitě a výhrady ze strany opozičních poslanců komentuje, což diskusi prodlužuje a oddaluje hlasování. Podle předsedy poslanců KDU-ČSL Marka Výborného opozice jen využívá čas a prostor pro předvolební kampaň.

„Je naprosto evidentní, že máme tři týdny před volbami. Ta vystoupení nejsou nic jiného než předvolební rétorická cvičení opozice, tak to je k tomu potřeba přistoupit. Schůze by se pravděpodobně vůbec nekonala, kdyby nebyly volby. Opozice na to má svaté právo a my máme právo, a také to ústy premiéra i ministrů učiníme, abychom znovu připomněli občanům, co všechno vláda za těch devět měsíců udělala.“

Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě kvůli kauze Dozimetr a její možné spojitosti s šéfem civilní rozvědky Petrem Mlejnkem.

ANO a SPD kritizují ale i postup vlády v opatřeních proti vysokým cenám energií. Podle šéfa poslanců opozičního hnutí SPD Radima Fialy koalice nepomáhá lidem s dopady zdražování.

„Lidé se nás na ulici ptají, jak to mají dělat, zvlášť senioři, kteří už nemají partnera, aby se podělili o finanční nároky na energie. A říkají: ‚Přišly nám složenky na 15 tisíc a důchod mám 14 500. Co mám dělat?‘ To je otázka na pětikoalici a na pana premiéra. Vy jste říkali, že jim pomůžete.“

Vláda ale kritiku odmítá. Ministři naopak na plénu obsáhle hájili své kroky za devět měsíců ve funkci.