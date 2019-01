Zemřela nejstarší Češka Květoslava Hranošová. Za pět dní by jí bylo 109 let

V neděli zemřela nejstarší Češka Květoslava Hranošová, která by v sobotu 26. ledna oslavila 109. narozeniny. Informoval o tom v pondělí Ondřej Šrámek, mluvčí Prahy 6, kde žena žila v Domově pro seniory Elišky Purkyňové. Zprávu potvrdila i dcera zesnulé Šárka Štenclová. Podle České správy sociálního zabezpečení žilo v Česku na konci loňského září 385 žen a 52 mužů, kterým bylo přes sto let. Praha 13:23 21. 1. 2019 (Aktualizováno: 13:55 21. 1. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

I v téměř 109 letech byla podle dcery plná energie, stále se zajímala i o politiku a cvičila i v posteli, dokud mohla. Cvičení považovala za důležité pro předcházení problémům pohybového ústrojí. Působila jako učitelka a i děti se snažila vést k pohybu.

„Maminka byla takovým dobrým vzorem, ale i vzorem ve střídmosti a pojetí života. Hodně jí šlo o životní prostředí,“ řekla dcera, která za ní každý den chodila do domova seniorů.

K poslednímu září loňského roku nejvíc stoletých lidí bydlelo v Praze, a to 74. V Jihomoravském kraji žilo 65 a ve Středočeském 45 stoletých a starších osob. Druhá nejstarší obyvatelka republiky žila na jižní Moravě a loni oslavila 108. narozeniny.

Nejvíce stoletých a starších důchodců Česká správa sociálního zabezpečení evidovala od roku 2010 na konci roku 2014. Bylo jich tehdy 707, z toho 100 mužů a 607 žen. Od té doby počet postupně klesal.

Podle prognózy Českého statistického úřadu česká populace bude v tomto století dále stárnout, od 60. let by měl být každý třetí člověk v zemi senior. Lidí v aktivním věku naopak do roku 2100 milion ubude, počet může klesnout na 5,9 milionu.

Život v České republice se bude dál prodlužovat. Na konci století by muži měli mít naději žít téměř do 88 let, tedy zhruba o 11 let déle než dnes. Ženy by se mohly dožívat 91 let, což je o téměř deset let víc.