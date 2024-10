Nové sociální dávky? Penalizujete rodiny, míní Hůle. Jen když neplní svoji funkci, říká Merhautová

Do Poslanecké sněmovny míří novela, která nahrazuje současné čtyři sociální dávky jednou univerzální, což má vést ke zpřehlednění. „Penalizujete rodiny,“ kritizuje v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus dluhový expert Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni. „Pokud rodina neplní svou funkci, musíme do toho vstupovat,“ vysvětluje Iva Merhautová (KDU-ČSL) z ministerstva práce a sociálních věcí. Pro a proti Praha 16:39 30. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Tyto dávky by se měly nově sjednotit?

Merhautová (KDU-ČSL): Ano, je to tak. Zasahují v podstatě jednu cílovou skupinu. Zákon o státní sociální podpoře má v sobě příspěvek na bydlení a přídavek na dítě. A když vedle toho dáme zákon o pomoci v hmotné nouzi, tak například přídavek na dítě je příjmem pro hmotnou nouzi. Přídavek na dítě se tak úplně zkonzumuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu

Uznal byste, že sjednocení současných čtyř dávek v jednu celý systém zpřehlední také proto, aby pak na dávku dosáhli ti, kteří na ni mají nárok?

Hůle: Jako organizace Člověk v tísni jsme se k této změně od začátku stavěli vstřícně. Nekritizovali jsme ji do doby, než se objevilo paragrafové znění a s panem ministrem Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) jsme se nad tím několikrát sešli.

Nicméně za nás tam jsou velmi problematické roviny, u kterých si myslíme, že pokud by to zůstalo v této podobě, tak je lepší nic neměnit. Zároveň si myslíme, že tyto chyby jsou relativně snadno a dobře napravitelné, na čemž panuje ze strany neziskových organizací širší shoda.

Kolektivní vina, systém zranitelných a nezranitelných domácností a hlavně dopad na děti je tak nespravedlivý a zároveň v rozporu s dlouhodobým programem, se kterým KDU-ČSL funguje v politice.

Úřady už nebudou strhávat ze sociálních dávek pokuty za přestupky, rozhodl Ústavní soud Číst článek

Pokud by to bylo přijato, tak budete penalizovat rodiny, které se pokusí postarat o své slabší příbuzné. V tu chvíli budou silně demotivování jim pomáhat a nechají pomoc na státu. To je úplně v rozporu s principem solidarity rodiny a státu.

„Obchod s chudobou“

Pokud chcete krátit dávky jakožto sankci za to, že rodiče neposílají děti do školy, nedopadne to hlavně na děti, které mohou těžko ovlivnit, jak funguje domácnost a jestli rodiče dbají na to, že chodí do školy?

Merhautová (KDU-ČSL): Rodina má plnit základní funkce, aby rodiče vychovávali děti tak, aby chodily do školy, aby měly vzdělání, aby potom našly uplatnění v životě. Pokud toto nefunguje, tak se do toho budeme snažit vstoupit.

Není to tak, že by o tuto dávku někdo přišel. Pokud o ni přijde, tak jenom o část. A rodiny, které dnes mají pomoc v hmotné nouzi, tak se s nimi bude zpracovávat podpůrný plán a dále pracovat.

Neznamená to, že ze dne na den někdo o část té dávky přijde. V rámci podpůrného plánu se bude řešit jak školní docházka, tak v jakém bydlení bydlí. Zaznamenala jsem třeba i názor, že je nemáme dávat podmínku, že mají změnit bydlení.

9:13 Motivujeme, říká náměstkyně Jelínková o plánu snižovat dávky rodinám, kde děti nechodí do školy Číst článek

Standard je ale byt, kde musí být okna, dveře, teplá voda a topení. Pokud by toto nebylo, tak to zase ohrožuje zdraví dětí a lidí, kteří v tom bytě bydlí.

Neuklidňuje vás tato odpověď? A není někdy potřeba i negativní motivace k tomu, aby rodiče posílali děti do školy?

Hůle: Při znalosti toho paragrafového znění mě to neuklidňuje. V rámcovém kontextu s tím souhlasíme. Rodina určitě má zajistit, aby dítě chodilo do školy. Řešíme to často. Často je i problém, že rodina svoji funkci neplní.

Bydlení nás dlouhodobě trápí a upozorňujeme, v jak nekvalitních podmínkách někteří lidé na ubytovnách žijí a kolik za ně stát zaplatí. To je potřeba to řešit. Nelze to ale řešit tak, že de facto přestanete podporovat nekvalitní bydlení, ale zároveň nebude existovat nabídka kvalitního bydlení.

Pokud si paní Merhautová myslí, že je lepší, aby lidé šli bydlet na ulici nebo pod most s tím, že se děti odeberou do ústavní péče, než aby bydlely v bytě, kde je třeba plíseň, tak toto není řešení.

Řešením je, že zamezíme obchodu s ubytovnami a s chudobou a nabídneme chudým rodinám adekvátní bydlení. Nic skvělého, ale aby v něm třeba nebyla rozrostlá plíseň.

Poslechněte si celou diskusi v úvodním audiu.