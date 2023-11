Konec výpadků dostupnosti léků? Sněmovna ve středu schválila novelu, která je má pomoci omezit

K omezení výpadků dostupnosti léků na českém trhu má přispět vládní novela o léčivech, kterou ve středu schválila Sněmovna s některými úpravami. Výrobci budou muset podle předlohy poskytovat léčivý přípravek ještě až dva měsíce po přerušení nebo ukončení dodávek. U léků, které ministerstvo zdravotnictví zařadí na zvláštní seznam, budou udržovat měsíční zásobu i distributoři léčiv. Novelu teď posoudí horní parlamentní komora. Praha 17:09 15. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zabránit se má vytváření neúměrných zásob v některých lékárnách. Distributoři podle novely nebudou smět zvýhodňovat vybrané partnerské lékárny. (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sněmovna ještě posílila některé pravomoci ministerstva. Dostane oprávnění k úpravě podmínek pro distribuci, předepisování a výdej léků s omezenou dostupností tak, „aby v případech významné potřeby mohlo aktivně zasáhnout do cesty léčivého přípravku od výroby až k pacientovi“.

Výrobci, distributoři a lékárny budou podle vládní novely hlásit ke stanovenému dni Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv stav zásob léčivého přípravku, jehož dostupnost je ohrožena.

Zabránit se má vytváření neúměrných zásob v některých lékárnách. Distributoři podle novely nebudou smět zvýhodňovat vybrané partnerské lékárny.

Cílem předlohy je podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) dostat léky do všech lékáren a získat větší kontrolu nad toky léků. Opoziční zástupci se k novele stavěli mnohem kritičtěji.

„S tímto zákonem mají problémy prakticky všichni, snad kromě pana ministra a ministerstva,“ uvedl Kamal Farhan (ANO).

Podle Karly Maříkové (SPD) jsou naděje vkládané do novely přehnané. „Novela jako taková problém úplně nevyřeší,“ míní. Pro předlohu ale nakonec hlasovalo 156 ze 173 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Sněmovna upravila podle Farhanových pozměňovacích návrhů dovoz cizojazyčných šarží léků. Přímo ze zákona by například mohly dostat povolení v Česku i cizojazyčné šarže těch léků, které jsou volně prodejné.

V případě léků s omezenou dostupností bude mít podle schváleného koaličního doplnění novely předepisující lékař prostřednictvím systému eRecept informaci o tom, v jakých lékárnách je k dispozici.

Mohl by tak vydat recept na náhradní lék, pokud by to bylo nutné. Údaje o dostupnosti léku v konkrétních lékárnách by mohl získat webovou nebo mobilní aplikací také pacient.

Dolní komora naopak neschválila Farhanovu úpravu, která by umožnila vytvoření strategických státních rezerv kriticky důležitých léků.

Neuspěl ani pozměňovací návrh zpravodaje Petra Fifky (ODS), podle kterého by se zákon o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách nevztahoval na distributory a lékárny, které nakládají také s potravinami pro zvláštní lékařské účely, doplňky stravy, počáteční a pokračovací kojeneckou výživou a s bylinnými čaji.

Sněmovna teď neumožnila ani prodej volně dostupných léků prostřednictvím automatů, jak to prosazoval s cílem zvýšení dostupnosti léčit Jan Kuchař (STAN).

Ministerstvo zdravotnictví podle důvodové zprávy zaznamenává každoročně v průměru 2000 přerušení dodávek léčivých přípravků, od krátkodobých, řádově několikatýdenních, po dlouhodobé, řádově mnohaměsíční.

Ukončení dodávek léků do Česka je každý rok podle zdůvodnění téměř 700.