Místo omluvy změnil pravidla etické komise. Ředitel ústavu duševního zdraví čelí kritice za plagiátorství

Šéf Národního ústavu duševního zdraví a jeho autorský tým jsou vinni z plagiátorství, rozhodl etický výbor ústavu. Jenže místo omluvy změnil ředitel Petr Winkler pravidla výboru. Dle zaměstnanců tak posílil svou moc na úkor nezávislosti ústavu. Ředitel to popírá. Říká, že se naopak posílila transparentnost instituce. Praha 6:45 16. června 2023

Výbor pro etické otázky obvinil autorský tým ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera z plagiátorství. V publikovaném vědeckém článku nebyli uvedeni autoři studie, ze které článek vycházel.

Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) vznikl v roce 2015 transformací z Psychiatrického centra Praha. Zaměřuje se na výzkum v oblasti neurobiologických mechanismů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch, jako jsou schizofrenie, deprese, poruchy spánku, závislosti, demence a reakce na stres. Věnuje se také vývoji a testování nových diagnostických a léčebných metod. Ústav vedl od jeho vzniku před šesti lety psychiatr Cyriů Höschl, který počátkem droku 2021 na funkci rezignoval.

Krátce po rozhodnutí výboru se změnila sestava a pravidla etického výboru. Podle zaměstnanců vedly změny k tomu, že ředitel Winkler získal větší moc.

„Vůbec jsem nebyl zatažen do vyjednávání etické komise, vůbec jsem nebyl podezřelý,“ odráží obvinění pro iROZHLAS.cz Winkler a odkazuje se na statut etického výboru, podle kterého by si měla komise vyžádat vyjádření zaměstnance, který se porušení Etického kodexu měl dopustit.

Doporučení výboru pro etické otázky | Zdroj: NUDZ

Podle informací serveru iROZHLAS.cz, který vyzpovídal zaměstnance Národního ústavu duševního zdraví, přišel ředitel v krátké časové návaznosti na potvrzené plagiátorství se změnami pravidel etického výboru i jeho personálního složení.



Podle Winklera se změnilo složení etického výboru kvůli tomu, že dle nových stanov by v etickém výboru neměli být členové vedení. „Změny jsem neinicioval, byly navrženy radě vedení,“ tvrdí Winkler.

Nic nenavrhovala

Později zaslal jména dvou lidí, kteří měli změny ve výboru pro etické otázky navrhovat. Jednou z nich je Karla Komárková, ekonomicko-provozní náměstkyně Národního ústavu duševního zdraví.

Ta ale ředitelovo tvrzení popřela. „Absolutně si nevybavím, proč a kdo ty změny inicioval,“ sděluje Komárková v telefonickém hovoru. Na dotaz, zda je navrhovala ona sama, odpovídá: „Ne, absolutně ne.“

Zaměstnanci si stěžují, že o změnách, které přišly elektronickou poštou, se s nimi nikdo nebavil. Dle zápisu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, hlasování neproběhlo na schůzi kolegia, poradního orgánu ředitele Národního ústavu duševního zdraví. Podle Winklera měla debata proběhnout v úzkém kruhu vedení.

Kolegium ředitele Kolegium slouží k projednávání vnitřních záležitostí organizace a v rámci výkonu své působnosti připravuje odborná stanoviska a podklady pro ředitele a ostatní členy vedení Národního ústavu duševního zdraví.

Bezprostřední časová návaznost a změny interního předpisu, které posilují možnosti ředitele kontrolovat výbor, nasvědčují podle členů ústavu tomu, že vše souvisí s obviněním z plagiátorství.

Winkler to odmítá. „Je docela možné, že jsem se o tom rozhodnutí dozvěděl až poté, co byly změny přijaty,“ vysvětluje s tím, že změny stanov etického výboru byly v přípravě delší dobu.

Podle zaměstnanců přinášejí změny Winklerovi větší kontrolu. Ředitel Národního ústavu duševního zdraví musí být informován o všem, co se na výboru bude probírat, a zároveň se do zápisu, který podepisuje, nově nemusí psát vše, co se na výboru řešilo.

Jen spoluautor

Celá věc s plagiátorstvím začala na podzim 2022, když bývalá zaměstnankyně Národního ústavu duševního zdraví Miroslava Janoušková zjistila, že data ze studie, kterou vedla, byla publikována v českém vědeckém časopise Česká a slovenská psychiatrie, aniž by pod ním byla podepsaná ona nebo zbytek jejího týmu.

S tímto podnětem se obrátila na ředitele, který je pod článkem podepsán – na posledním místě – spolu s dvanácti kolegy. Jenže Winkler jí nevyhověl a nepřiznané autorství popřel.„Ano, jsem podepsaný jako jeden ze spoluautorů. Neměl bych nést odpovědnost za všechno, co je v článku napsané,“ říká Winkler.

To ale rozporuje publikační etika ústavu, kterou schválil sám ředitel. Stojí tam, že posledním autorem je zpravidla ten, kdo studii inicioval a supervidoval celý její proces, včetně psaní a odevzdávání výsledného textu. Publikační etika NÚDZ | Zdroj: NÚDZ

Poté, co Janoušková neuspěla u Winklera, obrátila se na Výbor pro etické otázky, který ji dal za pravdu. „Rozhodl, že došlo k nepřiznanému autorství minimálně u jedné osoby a v případě inkriminovaného článku jde o plagiátorství a tedy porušení Příkazu ředitele,“ stojí v zápise z jednání ze dne 28. 2. 2023, který má iROZHLAS.cz k dispozici.

Omluvy od Winklera se Janoušková nikdy nedočkala. Podle Winklera to nebylo namístě. „Tam nejde vůbec o mě. Nemůžu se omlouvat za všechny přečiny,“ líčí ředitel s tím, že omluva nebyla výborem pro etické otázky doporučena.

Podle něj se doporučením výboru, kterým bylo kontaktovat redaktory časopisu České a slovenské psychiatrie s žádostí o zařazení Janouškové mezi autory studie, řídil. Serveru iROZHLAS.cz řekl, že hlavní autorce doporučil, aby s redaktory časopisu komunikovala.

Nedalo se pracovat

Na mocenské chování ředitele upozorňuje i Jiří Pasz, bývalý kolega Miroslavy Janouškové. Tu popisuje jako jednu z „největších odbornic na stigmatizaci a destigmatizaci v oblasti duševního zdraví v Česku“. Podle něj vedla tým efektivně, profesně i lidsky. „Měla podporu týmu, ale odešla, protože se s Winklerem nedalo vydržet,“ tvrdí.

Po roce se nakonec rozpadl celý původní tým, který Janoušková vedla. Když se Pasz ohradil proti způsobu, kterým Winkler podřízené řídil, rozzuřil se. „Řekl jsem Petrovi na poradě, že tohle není dobrý personální management. Rozzuřil se a označil mě za rakovinu týmu. To byl pro mě bod zlomu,“ vzpomíná bývalý zaměstnanec.

Podle něj Winklera zkorumpovala moc. „Je to schopný, vzdělaný a talentovaný člověk, člověk s velkým potenciálem. Nestal se z něho však inspirující lídr, stalo se z něho monstrum,“ tvrdí Pasz.