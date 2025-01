Obchod s náhradním mateřstvím: poslanci mezery v zákonech nezalepili, řešení je v nedohlednu

Byznys s novorozenci na lince Ukrajina – Praha probíhal řadu let. Těží z mezer v zákonech. Některé ukrajinské kliniky služby pro lidi žijící single nebo homosexuální páry nadále nabízejí. Poslanci se už před dvěma a půl lety shodli, že podobným obchodům zabrání zákonem. Ten je ale v nedohlednu. „Za ty tři roky se tady v tomto ohledu udělalo minimum,“ kritizuje opoziční poslankyně Helena Válková (ANO). Děti na zakázku Praha 6:45 31. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně Helena Válková chce navrhnout změnu trestního zákoníku, aby trestný čin obchodování s lidmi obsahoval i zmínku o náhradních matkách | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Několik let jezdily těhotné náhradní matky z Ukrajiny rodit děti do Prahy. Zajišťovala to ukrajinská klinika, která poskytovala komerční náhradní mateřství i lidem žijícím single a homosexuálním párům. Využívala totiž mezer v zákonech obou zemí. Kdyby celý proces provedla vždy jen v jednom státě, bylo by to trestné.

Proč se ukrajinským klinikám vyplácí převést náhradní matku do Česka? Přesunem ženy z Ukrajiny v posledním fázi těhotenství se dostane z hledáčku úřadů. Na Ukrajině je totiž komerční náhradní mateřství povolené, ale pouze manželským párům, které doloží, že ze zdravotních důvodů nemohou mít dítě.

O Ukrajince v Česku ale úřady neví, že je náhradní matka. Klinika proto domluví, aby se setkala s biologickým otcem na matrice, kde sepíšou zápis o určení otcovství. „K zápisu dochází vždy za přítomnosti a pod vedením člena organizované skupiny. Náhradní matka a muž před matričním úřadem předstírají, že tvoří pár,“ stojí v závěrech české policie, která šetřila desítky podobných případů.

„Jednoduše řečeno, proces náhradního mateřství probíhal v zahraničí a u nás šlo pouze o tu poslední fázi, tedy prohlášení otcovství, což můžou i cizinci, pak porod dítěte a jeho odvezení mimo území České republiky,“ shrnul postup právník z Masarykovy univerzity Jakub Valc, který se tématu dlouhodobě věnuje.

Matriky: Nepoznáme to

Jak serveru iROZHLAS.cz popsaly některé pracovnice pražských matrik, rozpoznat takové případy je pro ně často velmi obtížné. „Nedovedu si představit, jak bychom to poznali. Chodí sem spousta cizinců, mají s sebou tlumočníka. Ale my je nijak nevypozpovídáváme, ani nemůžeme. Když mají všechny dokumenty, tak to musíme podle zákona zpracovat,“ řekla jedna z nich pod podmínkou anonymity. Server iROZHLAS.cz její identitu zná.

To potvrzuje i ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek. „Není tady nelegální, aby přišla dvojice před naši matriku a řekla, že daný muž je otec, žena tady následně porodila dítě a nechali si ho zapsat do rodného listu. Zaměstnanci matriky nemohou zkoumat, zda se skutečně jedná o pár či se jedná pouze o účelové prohlášení či zda je daný muž skutečně otec, či nikoli,“ vysvětlil.

Po návštěvě matriky a porodu dítěte už žena pouze podepíše sadu dokumentů, ve kterých se vzdá práv k dítěti a udělí souhlas s jeho přestěhováním do země otce.

Česko může být pro zahraniční kliniky atraktivní například i proto, že zde mají spřízněné lidi, kteří pomáhají matce všemi procedurami projít. Jedna z takových klinik pak nabízí Česko s tím, že je zde kvalitní zdravotní péče a není tu náhradní mateřství zakázáno.

Udělalo se minimum

Poté, co kriminalisté organizovanou skupinu před dvěma a půl lety rozkryli, politici napříč spektrem prohlašovali, že se musí zákony změnit, aby podobným případům zabránili. Výsledek?

„Nic se nezměnilo, pokud je mi známo. Sledovala jsem to, žádný legislativní průlom tady není. Za ty tři roky se tady v tomto ohledu udělalo minimum,“ kritizuje opoziční poslankyně Helena Válková (ANO).

V Poslanecké sněmovně se sice utvořila skupina koaličních poslankyň, které začaly připravovat zákonnou úpravu náhradního mateřství, ta ale také nezabrání podobným kauzám jako byla Operace Španěl, jak vyšetřování organizované skupiny nazvali policisté.

Poslanecká sněmovna | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vznikla tak analýza, která popisuje, jak by se mělo náhradní mateřství v Česku ošetřit, paragrafy se ale teprve píšou. Pirátská poslankyně Olga Richterová, jejíž jméno klinika dokonce využila ke své obhajobě, jak server iROZHLAS.cz zevrubně popsal, je přesvědčená, že se projednat v tomto volebním období vůbec nestihne.

Jak ale upozorňuje právník Valc, i kdyby se stihla projednat, pouze uzákonění náhradního mateřství v Česku opakování nevyřeší.

„Trestněprávní aspekty, které hrály roli u kauzy Španěl, jsou v analýze pouze naznačeny, že budou ještě diskutovány nebo řešeny. Takže žádné konkrétní výstupy jsem v tom nenašel. To je zásadní problém, že to nereflektuje komplexnost a matriky se v tomhle směru neřeší vůbec,“ myslí si.

Shoda není ani ve vládní koalici. Například poslankyně KDU-ČSL Romana Bělohlávková nesouhlasí, že by na náhradní mateřství měly nárok i ženy, pro které je těhotenství kontraindikací nebo u nich opakovaně selhalo umělé oplodnění.

„Dokázala bych si tuto cestu představit pro ženy, které se buď narodí bez dělohy, nebo u mladých žen, které v rámci léčby musely podstoupit odstranění dělohy. Ale nejsou pro mě přijatelné další skupiny, které by podle mě už byly velice snadno zneužitelné tím, kdo by si ze surogátního mateřství chtěl dělat výhodný byznys,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Podporu má vznikající zákon například u poslankyň Evy Decroix (ODS) nebo Michaely Šebelové (STAN). Příprava ale podle Šebelové zabere ještě nejméně půl roku.

„Není to opravdu jednoduché a čím více se do toho noříte, tím zjišťujete, že ta problematika je složitá a je složité zákon napsat tak, aby ve finále spíše neublížil, ale pomohl,“ vysvětluje Šebelová. Zároveň připouští, že zabránit byznysu s dětmi takový zákon nedokáže. „Zákon by měl nastavovat pravidla, ale každý zákon se dá obcházet. Upřímně si nemyslím, že pokud by měly nastávat určité negativní případy, že by tomu zákon dokázal zabránit, to bohužel ne,“ uvedla.

Přidání do trestního zákoníku?

Také hnutí SPD by chtělo náhradní mateřství nějak ošetřit. Podle zákonodárkyně Karly Maříkové se musí zabránit jeho zneužívání a obchodování s lidmi. „Je důležité stanovit jasná pravidla, která by zabránila jakémukoli komerčnímu zneužití,“ prohlásila.

Podporu Tomia Okamury (SPD) bude hledat pro svůj nový návrh poslankyně Válková. Chtěla by totiž předložit pozměňovací návrh trestního zákoníku. Do trestného činu obchodování s lidmi navrhuje přidat zmínku i o náhradních matkách, protože by tím chtěla trestat organizované skupiny, které na náhradním mateřství vydělávají.

„Nejde o kriminalizaci náhradních matek, ty by z toho byly vyjmuty, pokud by se nezapojily do toho obchodu, tentokrát obchodu s bříšky. Je to komodita, která se obchoduje, je to nelegální, ale nemáme to upravené,“ vysvětlila Válková serveru iROZHLAS.cz.

Na operaci Španěl reagovala také Evropská komise, která schválila novou směrnici o obchodu s lidmi. Mezi formy obchodu tak v červnu loňského roku zařadila i zneužívání náhradního mateřství.

„Vykořisťující náhradní mateřství je nově se objevující formou obchodování s lidmi. Zločinci zneužívají zranitelné ženy za účelem vykořisťování náhradního mateřství. Zprostředkovatelé (např. reprodukční kliniky) se zapojují do organizované přeshraniční trestné činnosti za účelem získání velmi vysokých zisků,“ napsala Komise do lednové zprávy o tom, jaký pokrok Evropská unii v boji proti obchodu s lidmi dělá.

Podobné zneužívání náhradního mateřství podle zprávy zaznamenali v Bulharsku, na Slovensku nebo v Řecku.