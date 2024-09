Kdo bude matka? ptá se Nováková k zákonu o náhradním mateřství. To vyřeší soud, tvrdí Obchodníková

Desítky dětí ročně v Česku odnosí a porodí náhradní matka. Ministerstvo spravedlnosti proto nedávno vládě předložilo záměr komplexní právní úpravy náhradního rodičovství. „Snažíme se nastavit pravidla, která budou maximálně chránit všechny zúčastněné,“ řekla pro Český rozhlas Plus poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Martina Ochodnická. „Emocionální trauma nemůžeme ošetřit zákonem,“ oponuje v pořadu Pro a proti poslankyně KDU-ČSL Nina Nováková. Praha 13:21 11. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo spravedlnosti chce regulovat náhradní mateřství | Zdroj: Shutterstock

Je to dobře, že se chystá regulace náhradního mateřství?

Nováková (KDU-ČSL): Dobrý je každý pokus, jak vyřešit něco, co v té nejošklivější formě tady existuje jako obchod s ukrajinskými ženami. Vítám ten pokus, ale jsem trošku skeptická, protože je to mnohovrstevnatý problém.

Je náhradní mateřství v zájmu dítěte? A měl by ho stát regulovat? Diskutují poslankyně Nina Nováková (KDU-ČSL) a Martina Ochodnická (TOP 09).

Někdo touží po dítěti, nedaří se mu to, tak to někdo jiný má umožnit. Ten někdo jiný je ovšem živá bytost. Vnímám výraznou možnost, že ji tím poškodíme.

V určitém okamžiku to bude násilí na ní a že dítě, které odnosí, tím bude celý život ovlivněno. Takže dvě bytosti jsou možná znevýhodněny a zamyšlení rodiče si možná splní sen. To se mi zdá trošku nevyrovnané.

Ochodnická (TOP 09): Právní řád v České republice dnes nechrání nikoho ze tří subjektů – dítě, náhradní matku, zamýšlené rodiče. Ale znevýhodněni mohou být všichni. Náhradní matka třeba může odmítnout předat dítě. A pokud chceme dojít k regulaci, ke které jsme se zavázali rozhodnutím vlády, snažme se najít cesty k tomu, aby byly chráněny všechny tři strany.

Nezbytný úkon, který bude předcházet oplodnění, je soud. Bude nezbytně nutné, aby náhradní rodiče i náhradní matka prošli psychologickými posudky. Další podmínka je, že náhradní maminka musí mít již jedno své žijící dítě, aby věděla, do čeho jde. Zároveň je zakázáno úplatné předávání dětí do jakékoli jiné země.

„Matka jistá, otec nejistý“

Není problém, že chystaná legislativa možná ruší princip, že matka je vždy jistá?

Nováková: Považuji za naprosto nepřijatelné, že by se pro účely tohoto zákona, který není o ničem jiném než o mateřství, náhradní matka nepovažovala za matku. A toto mi přijde až skoro úsměvné.

Od starověku se vždycky říkalo, že matka je vždycky jistá, otec nejistý. A tento princip by musela legislativa nabourat. Stejně tak bychom mohli intenzivně pracovat na institutu přímé adopce. Jako politik nemohu nikdy zvednout ruku pro legislativní návrh, který popírá realitu.

Ochodnická: Vyslechla jsem si během jednání pracovních skupin, kterých bylo nespočet, názory právníků, advokátů, psychologů, lidí, kteří se pohybují jak ve zdravotnické i etické oblasti. S tímto problém nemám.

Další z podmínek chystané legislativy je, že náhradní mateřství bude možné pouze bez finanční odměny pro náhradní matku. Je to dostatečná prevence obchodu s lidmi?

Nováková: To je samozřejmé a už se děje. Součástí je pouze náhrada vynaložených nákladů. To není zase žádná velká novinka. Ale každý, kdo se této problematice začal věnovat, se dostal ke katalogům náhradních maminek: vyberte si dítě, barvu očí, stupeň intelektu.

Rozumím, že pracovní skupina na Ministerstvu spravedlnosti chce co nejvíc omezit negativní věci. Ale jestliže jasně vidíme, že to existuje a že to je vnímáno některými skupinami jako možnost obchodu, tak jsem k regulaci skeptická.

Ochodnická: S tímto argumentem se nemohu ztotožnit, protože kvalifikované rozhodnutí vlády říká, že zákonodárce nemá zavírat oči před tím, co existuje, a má hledat maximální možné cesty k tomu, aby chránil všechny, kteří jsou součástí.

Na tom, že to bude bezúplatné, stojí celý princip. I podmínka, že náhradní maminka bude moci porodit maximálně dvě děti, znamená, že není možné si tím vydělávat.

Náklady spojené s těhotenstvím a porodem budou v zákoně vyjmenovány. Budou to náhrady nákladů souvisejících s umělým oplodněním, těhotenstvím a porodem, ušlý výdělek, který nepokryjí dávky nemocenského pojištění. Na to všechno zákon myslí.

Jak se vyvarovat takzvané reprodukční turistice? A může náhradní matka v průběhu těhotenství změnit názor a dítě si nechat? Více v záznamu celé diskuse výše.