Okamurova SPD chce do voleb širokou frontu ‚pronárodních sil‘. Šlachtova Přísaha ale míří jinam

Sněmovní opoziční hnutí SPD sní o velkém spojování sil, o společném postupu do sněmovních voleb jedná s Trikolorou, PRO, Svobodnými i Přísahou. Ve čtvrtek se zástupci všech pěti stran setkali. U SPD panuje optimismus, že se domluví na co možná nejširším postupu a že se zástupci těchto stran poskládají na jejich kandidátku. Přísaha ale vyjednává i se Stačilo! nebo SOCDEM, alternativy mají i Svobodní. Jasno by mělo být v příštích týdnech.

Předseda SPD Tomio Okamura tomu říká „spojování pronárodních sil se sociálním programem“, jeho pravá ruka Radim Fiala „jednání s vlasteneckými stranami, aby nepropadly hlasy“.

Právě v těchto dnech probíhá intenzivní vyjednávání o tom, v jaké formě se jednotlivé strany zúčastní voleb. SPD by si přála, aby na svých kandidátkách sdružila širokou frontu různých stran. Konkrétně jde o Trikoloru, PRO, Svobodné a Přísahu.

„Stále jednáme. Vypadá to, že úspěšně,“ byl Fiala optimistický před společným čtvrtečním jednáním zástupců všech zmíněných stran.

Zástupci SPD, Trikolory, PRO a Svobodných se na něm shodli, že se ještě v únoru znovu potkají, nejspíš ale už bez Přísahy.

„Bylo to vůbec první jednání v tomto formátu. Ujistili jsme se, že jsme spolu schopni komunikovat a že máme zájem dál jednat. Jsme rádi, že přišli i lidé z Přísahy, ale vyplynulo mi z toho, že s nějakými jinými partnery jsou v jednání dál,“ popsal pro iROZHLAS.cz. Okamura.

Alternativní možnosti

SPD si je nejblíž s PRO a Trikolorou, u kterých je velmi pravděpodobné, že se nakonec do zářijových sněmovních voleb s SPD půjdou, přičemž předsedové těchto stran Jindřich Rajchl a Zuzana Majerová by měli být lídry v některých krajích.

To u Svobodných a Přísahy není situace tak jasná, obě strany mají i jiné možnosti. V obou případech není příliš pravděpodobná samostatná kandidatura, chtějí vyjít vstříc voličským náladám, které volají ke spojování sil.

„Dali jsme si za cíl, aby naše hlasy nepropadly, i proto není samostatná kandidatura pravděpodobná,“ potvrzuje předseda Svobodných Libor Vondráček.

Další možností kromě široké fronty vedené SPD je pro Svobodné využít nabídky Motoristů a jít do sněmovních voleb na jejich kandidátkách, jednají ale také s novou stranou KOS podnikatele Tomáše Březiny.

„Na tom, co budeme nabízet voličům, se moc nezmění, ať už si vybereme jakoukoliv variantu,“ doplnil Vondráček.

I Přísaha má alternativní varianty kromě široké fronty s SPD a samostatným postupem. Paralelně totiž vyjednává s komunistickým Stačilo! a SOCDEM.

Komplikací je ale postoj k EU a NATO. Stačilo! a SPD totiž prosazují referendum o členství v obou organizacích, zatímco Přísaha je proti. „V této době je pro nás zásadní si ani nezahrávat se zpochybňováním členství v EU a NATO,“ říká předseda Přísahy Róbert Šlachta.

„Neumím si představit, že bych s SPD jednal, když měli tu kampaň do krajských voleb, co jenom strašila lidi. Ale to bylo loni a je zapotřebí spolu mluvit,“ popsal v rozhovoru s HN.

Podle Aleše Michala z Institutu politologických studií FSV UK ukázala kampaň před krajskými volbami, že se chce SPD co nejvíce odlišit od konkurence. „Okamura se snaží šokovat, mnohem víc pracovat s přímými útoky na Ukrajince i s rasistickými motivy. Pokud bylo hlavním cílem přitáhnout na sebe pozornost, zdařilo se tak měrou vrchovatou. Následné trestní stíhání je pak prostředkem, jak se rámovat jako oběť,“ popsal.

Policie totiž žádá Sněmovnu o Okamurovo vydání k trestnímu stíhání v souvislosti s kampaní před krajskými volbami loni na podzim.

Reakce na Konečnou

Politolog Michal připomíná, že česká radikální pravice je dlouhodobě silně rozdrobená. „Tento politický proud má silnější sklony k tomu vygenerovat autoritativní osobnosti, které se o případné – dlouho jen dílčí – úspěchy nechtějí dělit,“ popisuje.

Spojování je tak ze strany SPD reakcí na stagnující preference i vznik nových partají, například hnutí Stačilo!, které do sněmovních voleb povede europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

„Jde především o udržení současných voličů, byť je v tom i kus snahy o oslovení těch, kteří utekli ke Konečné. I ona totiž nacionalistickým voličům nabídla integraci a spolupráci, byť asymetricky velkých stran,“ říká Michal s poukázáním na to, že Stačilo! zatím kromě KSČM tvoří dvě ministrany ČSNS a SD-SN.

„Pro Okamuru je nyní otázkou vlastního politického přežití, aby už mu další voliči neodcházeli,“ doplňuje s tím, že to vše Okamurovi ukázalo, že platí okřídlené „když je nemůžeš pobít, přidej se k nim“ – v tomto případě „když je nemůžeš zlikvidovat, spoj se s nimi“.

Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity hraje ve voličské podpoře velkou roli psychologický aspekt toho, kdy se daný subjekt pohybuje příliš blízko hranici pěti procent podpory.

„Strana se proto snaží rozšířit svůj rezervoár voličů tím, že k sobě na kandidátku někoho přiberou. Strategií, jakým způsobem reagovat, je ale víc. U SPD je vidět snaha přitvrzovat xenofobii,“ popisuje.

Termín neznámý

SPD chtěla mít původně jasno během ledna, kdy chtěla dotáhnout sestavu, ve které půjde do voleb, a podepsat ideálně i memorandum o spolupráci.

To se nestihlo. „Jednání ještě pokračují. Budu rád, když se dohodneme v plném formátu SPD, Trikolora, PRO, Svobodní a Přísaha,“ potvrzuje místopředseda SPD Fiala.

Šlachta v půlce ledna zmiňoval, že by Přísaha chtěla mít jasno „zhruba do půlky února“, i tento termín je ale v ohrožení.

Svobodní budou dle svého předseda Vondráčka z předestřených možností definitivně rozhodovat na svém republikovém výboru 9. března.

A Okamura nyní mluví jako o nejzazším termínu o konci března.