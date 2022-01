Pravoslavná církev žaluje pražské hřbitovy kvůli kryptě na Olšanech. Chce oddálit výpověď z objektu

Studený vítr se prohání mezi náhrobky, mnohé z nich mají jména napsaná azbukou. Některé tu stojí skoro sto let. Před kryptou už nestojí stan, který tam postavila pravoslavná církev a který zakrýval vchod do kaple.

Klíče už má nejenom kněz a jeho pomocníci, ale po dlouhé době také ředitel Správy pražských hřbitovů Martin Červený. „Přestože dostali výpověď, tak tu mohou konat obřady, ale musíme o tom vědět. Nesmí si ale v kryptě dělat skladiště, ani tam nesmí pořádat hostiny,“ říká pro Radiožurnál.

Majitelem krypty je město Praha a pravoslavná církev ji má jenom vypůjčenou k bohoslužbám.

„Podmínky ale církev dlouhodobě porušovala a na nové nechce přistoupit,“ přibližuje Červený, který začal vyjednávat pravidla nové smlouvy. „Oni to chtějí mít tak, aby to nebylo limitující pro žádné církevní úkony. Tam spadá i svěcení automobilů – třeba přijely na hřbitov tři limuzíny, vyšel kněz a posvětil je. To se stalo.“

Mnohem těžší je posvětit smlouvu mezi správou hřbitova a pravoslavnou církví. Podmínky vyjednával i olšanský kněz Roman Hajdamačenko, který je představeným pražské pravoslavné obce. Ta má vlastní právní subjektivitu a podala žalobu.

Hajdamačenko se k žalobě odmítl vyjádřit a odkázal na tři měsíce staré stanovisko, ve kterém církev vyjadřuje překvapení nad výpovědí. Pod stanoviskem je podepsaný ředitel úřadu Metropolitní rady pravoslavné církve Jan Beránek, který ale tvrdí, že o současné žalobě nic neví. „Kdo a jakou? Eparchie ji určitě nepodala. Já za pražskou eparchii s požehnáním arcibiskupa ladím novou nájemní smlouvu,“ reaguje na dotaz.

Zmíněná nová smlouva patří do agendy radní Mileny Johnové (Praha sobě). Žaloba ji zaskočila. „Jsem překvapená, protože jsem měla za to, že jsme se domluvili. Že jsme církvi vyšli vstříc a našli cestu, jak by mohla kapli využívat.“

Proč zástupci pražské pravoslavné církve žalobu podali, není možné zjistit. Jedna část tvrdí, že o ní neví, druhá nechce odpovědět. Za církev vyjednával smlouvu i tajemník arcibiskupa Igor Střelec. Ani on na dotazy Radiožurnálu nereagoval.

Igor Střelec je obchodník ze silnými vazbami na Rusko a před časem Reportéři ČT upozornili na to, že je bývalým komunistickým rozvědčíkem a dlouho působil v Moskvě. Jakou roli ve vyjednávání hraje, není jasné.

V tuto chvíli je situace patová. Pravoslavná církev odmítá přistoupit na nové podmínky užívání krypty a Správě pražských hřbitovů nezbývá než čekat, jak dopadne žaloba.

Krypta z roku 1924, kde je pohřbený i první československý premiér Karel Kramář s manželkou, nebyla nikdy určená k bohoslužbám. Není to kostel a věřící se pouze modlili a rozjímali v kapli.

Postupně tu ale církev začala konat obřady a tím, jak přibývá pravoslavných především z Ukrajiny, Ruska, ale i z Balkánu, se obřadů účastní stále víc lidí. Na to není malý objekt stavěný, a i to vede k jeho poškozování.