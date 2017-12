Chybovost, nebo manipulovatelnost? Musíme si vybrat, říká o českém volebním systému právník

Změnilo by se obsazení dolní komory parlamentu, kdybychom pečlivě přepočítali odevzdané hlasy a kroužky, jimiž lidé upřednostnili své favority? Má veřejnost pochybovat, zda v poslaneckých lavicích usedli skutečně ti, kteří si to vzhledem k podpoře získané ve volbách zaslouží? Pro a proti Praha 19:24 5. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Náš systém má výhodu v tom, že se hlasy sčítají přímo ve volebních místnostech, takže je mnohem méně náchylný k manipulaci. Ovlivnění několika místností v celkových výsledcích nebude tak významné,“ uvedl v pořadu Pro a proti ústavní právník Marek Antoš.

Nevýhodou je ale naopak náchylnost k lidské chybě, protože vše mají v rukou lidé, kteří nejsou profesionálové.

„Je třeba si vybrat mezi tím, jestli chceme systém, který je obtížněji zneužitelný, ale může mít chybovost, nebo systém, který nebude mít chybovost, ale bude riziko, že by ho někdo mohl zmanipulovat úmyslně.“

Antoše ale překvapilo, jak velká chybovost byla. „Kdyby se dále přepočítávalo, chybovost by se potvrdila, ale nezdá se mi pravděpodobné, že by vedla ke změně volebních výsledků. Můžeme být klidní, žádná další zrada v nepřepočítaných okrscích není.“

Právník také věří, že Česko nepotřebuje dvoudenní volby. „Klidně bychom mohli přejít k jednodenním. Už se to i jednou stalo a účast byla úplně stejná, takže nevěřím, že by to mělo zásadní vliv.... Čeští voliči obecně chodí méně k volbám, než je evropský průměr, přestože mají dvoudenní možnost.“

Ústavní právník Marek Antoš | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Rizikem jednodenní volby je skutečnost, že urna je přes noc zanechána ve volební místnosti bez přímého dohledu. „A to může někde vést ke vzniku pochybností o manipulacích,“ vysvětlil Antoš.

Ústavní právník Pavel Hasenkopf vidí hlavní chybu v poměrném volebním systému jako takovém. „To je rakovina jakéhokoli politického systému. Nahraďme ho většinovým, a tohle vůbec nebudeme muset řešit.“

„Jde čistě o detaily. Pochybení ve Středočeském kraji nebyl politický záměr, ale lidská chyba. Teoreticky by mělo stačit, kdybychom měli jednostranné volební lístky... Jediné, co můžete dělat je to, že, když to řeknu natvrdo, musí lístky vypadat jako pro blbý.“

Právník spíše znepokojilo, že celá okrsková volební komise byla schopna nepoznat a započítat ve vesnici ve Středočeském kraji volební lístek pro hlavní město Prahu. „To je čistě lidská chyba, ti lidé prostě museli být slepí.“

Ústavní právník Pavel Hasenkopf | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Hasenkopf je ale zastáncem dvou volebních dnů. „Při změně na jeden den by přišel menší počet voličů, takže v absolutních číslech budete mít méně chyb, ale na procenta to bude pořád stejné.“

Nebezpečí manipulace s volebními urnami během první noci voleb lze eliminovat mnoha způsoby, tvrdí právník. „Dvoudenní volby jsou velký výdobytek pro voliče, kteří si tak mohou lépe naplánovat svůj čas.“

„Máme-li obavu o bezpečnost volebních uren během noci, hledal bych jiná řešení než zkrátit dva dny. Jsou tady stále lidé, kteří pracují na směny, a vůbec by se k volbám nedostali,“ upozornil Pavel Hasenkopf.