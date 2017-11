Je to závazek vůči těm, kteří našli moje jméno na druhé straně lístku, říká nový poslanec Kupka

„Pokusím se zhostit mandátu co nejlépe. Je to i závazek vůči lidem, kteří našli moje jméno na druhé straně volebního lístku,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus nový poslanec Martin Kupka z ODS. Jeho zvolení oznámil Nejvyšší správní soud poté, co přepočítal volební hlasy z poloviny okrsků ve Středočeském kraji. Rozhovor Praha 20:45 19. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kupka | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Do povolebního dění v neděli zasáhl verdikt Nejvyššího správního soudu. Díky podnětu voliče Tomáše Nováka přepočítal preferenční hlasy v 915 okrscích Středočeského kraje. Pochybení zjistil u nejméně 200 z nich. Poté ohlásil, že poslancem bude starosta obce Líbeznice a také místopředseda ODS Martin Kupka. Ten byl na 31. místě kandidátky a nahradí Petra Bendla, který byl na kandidátce čtvrtý.

Jste rád, nebo jste už s poslaneckou rolí nepočítal?

S poslaneckou rolí jsem nepočítal. Pro mě to opravdu bylo překvapení. Na jedné straně samozřejmě přepočet ukázal, jaká byla realita, na druhou stranu to pro mě má v osobní rovině i nepříjemnou souvislost, protože se měsíc po oznámení výsledku voleb změní situace jednomu z mých kolegů, Petru Bendlovi. A to je horší, myslím, než když se ve sportu měsíc po zápase dozvíte, že se kvůli chybě rozhodčích změní pořadí na prvních místech.

Máte obavu ze zpochybnění legitimity voleb?

Myslím, že tomu nic nenaznačuje. Ani nic ze závěrů samotného Nejvyššího správního soudu neznamená zpochybnění legitimity voleb.

Vy jste s kolegy z ČTK mluvil o tom, že je třeba dalších kontrolních mechanismů, aby tedy nebyly volby zpochybněny – předpokládám – do budoucna.

To je závěr, který by dnešní (nedělní, pozn. red.) rozsudek Nejvyššího správního soudu měl mít, protože i pro mě by byla špatná zpráva, kdyby sousta zbytečné práce městských, obecních a krajských úřadů a samotného Nejvyššího správního soudu dopadla vniveč. Pokusím se tady vyvolat i diskuzi a přispět k tomu, aby rozhodnutí mělo dopad do budoucna, podařilo se předcházet zbytečným problémům tohoto typu a nastavily se takové kontrolní mechanismy, aby se zjevné chyby podařilo hned odhalit a odstranit.

Další důležitá věc, která zazněla i během jednání správního soudu, aby se do budoucna podařilo zabránit kandidátkám na dvou stranách. Nebo když už to bude nezbytně nutné, jako asi v případě krajských voleb či komunálních voleb, tak aby v takovém případě na titulní straně lístku bylo dole výrazné upozornění, že lístek má i druhou stranu. Mimochodem, jak zaznělo i v informaci pana docenta Lebedy, který se jednání soudu také účastnil, tak je to i v některých zahraničních zemích.

Ještě vás poprosím o stručnou informaci ohledně vašich dalších povinností. Chcete zůstat starostou, budete chtít být v radě kraje, nebo se některých povinností kvůli poslaneckému mandátu vzdáte?

V radě kraje nejsem od rozpadu koalice ve středních Čechách. Co se týče starostování, kde jsem teď na plný úvazek, požádám kolegy, abych mohl být uvolněným starostou obce. Pokusím se zhostit mandátu co nejlépe. Je to i závazek vůči lidem, kteří našli moje jméno na druhé straně volebního lístku.

Teď prosím k povolebním vyjednáváním o sněmovně a kabinetu. Jaké variantě vlády dáváte teď největší šance?

To opravdu záleží na Andreji Babišovi. My jsme zažili celou řadu jednání, která nenaznačovala žádnou ochotu dobrat se povolebního uspořádání, které by dávalo šanci na většinovou vládu. Nám záleží na tom, aby se zítra (v pondělí, pozn. red.) podařilo odblokovat práci sněmovny. Samozřejmě nám záleží na tom, aby jednání, která povede i hnutí ANO, aby byla skutečnými jednáními, která mají směřovat k nějakému reálnému ústavnímu uspořádání.

Co je podle vás odblokování ve sněmovně?

To znamená, že by mělo v nadcházejícím týdnu dojít ke zvolení příslušných orgánů. To je první významný krok. Další významný krok: předpokládáme, že Andrej Babiš přijde s návrhem na sestavení vlády.

Pokud jde o požadavky vaší strany ODS na výbory, Andrej Babiš řekl Radiožurnálu, že jste si řekli o školský, obranný a ústavněprávní. To platí?

To platí.