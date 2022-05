‚Nedoporučující.‘ Senátoři Poledníkovu kandidaturu na ústavního soudce nepodpoří

Senátoři ústavně právního výboru kandidaturu Petra Poledníka na ústavního soudce nepodpoří. Vyplývá to z ankety, kterou mezi nimi provedl server iROZHLAS.cz. Předseda výboru Tomáš Goláň chce na úvod středečního jednání předložit zprávu, ve které navrhuje negativní stanovisko. Jestli se Poledník výboru zúčastní, není jisté. „Doteď nám pan Poledník nepotvrdil, jestli zítra osobně přijde, a Hrad mlčí,“ vysvětlil Goláň. Praha 15:52 3. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Poledník | Zdroj: ČTK

„Ano, zpráva je s nedoporučujícím návrhem, to můžu potvrdit. Chtěli jsme vědět, kdo tam přijde z Hradu jako navrhovatel, vůbec nikdo ale nic neřekl,“ potvrdil předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň (ODS) informace serveru iROZHLAS.cz.

S takovým stanoviskem se už teď ztotožňuje nadpoloviční většina členů výboru, pro kandidáta Petra Poledníka by to mohlo znamenat stopku na pozici ústavního soudce. Konečné rozhodnutí ale zřejmě padne až na senátním plénu, které zasedne příští týden ve středu.

Zamítavé stanovisko předsedy výboru podpořila senátorka Adéla Šípová (Piráti). „Nominaci pana Poledníka nepodpořím, nebudu s ní souhlasit,“ avizovala pro server iROZHLAS.cz. Připojí se k nim i zákonodárci Pavel Kárník (STAN), Michael Canov (SLK) a Zdeněk Hraba (STAN).

„Osobně bych doporučil panu Poledníkovi, aby kandidaturu stáhl. U mě hraje roli zejména to, že nerespektoval jako soudce dozorčího soudu stanovisko Nejvyššího soudu, který zneplatňoval dozorčí doložky. To samo o sobě je podle mě diskvalifikující. Takže budu jednoznačně proti,“ vysvětlil senátor Michael Canov (SLK).

Předvídat své rozhodnutí naopak nechtěl senátor Ondřej Feber z hnutí ANO. „Ještě jsem s panem kandidátem nesetkal. Mám připravené nějaké otázky, proto bych to nechal na zítřek. Pokud nedorazí, tak je jeho osud ve výboru zpečetěn. Kvůli němu se scházíme,“ řekl Feber.

K návrhu, který předložil prezident Miloš Zeman, se již v minulém týdnu zamítavě postavil i senátní výbor pro lidská práva. V tajné volbě hlasovalo proti všech osm přítomných senátorů.

Co politici z horní komory Parlamentu České republiky Poledníkovi vytýkají? Například to, že s výjimkou rozhodcovské zkušenosti nepůsobil u žádného soudu a jeho publikační činnost je zaměřena většinou na historii advokacie.

‚Neznáme jeho práci‘

U ústavního soudce by měl Zemanův kandidát nahradit soudkyni Kateřinu Šimáčkovou, která odešla k Evropskému soudu pro lidská práva.

Goláň se nad nominací pozastavoval pro server iROZHLAS.cz již dříve. „Nevím, jestli je to úplně vhodný kandidát, protože neuspěl v Advokátní komoře při (posledních – pozn. red.) volbách do jejích vrcholných orgánů. Musel tam být nějaký důvod. Je strašně těžké se zorientovat v někom, kdo veřejně nebyl činný a nijak nevystupoval. Nebyl na žádném soudu, nebyl na Nejvyšším správním soudu, nebyl v žádném orgánu, kde bychom znali jeho práci. Je to poměrně neznámý člověk. Když se někdo takový objeví, je těžké o tom najednou rozhodnout,“ posteskl si.

Nedostatečnou publikační činnost vyčítala Poledníkovi i pirátská senátorka, advokátka a členka ústavně právního výboru Adéla Šípová. Podle ní jde zejména o komentáře k dění v advokátní komoře, chybí odborné texty. Zatímco dříve nechtěla Poledníkovu kandidaturu blíže komentovat, teď už je kategoricky proti.