Vláda odvolala českého velvyslance v Rusku. Pivoňka odejde ke konci května

Lipavský již dříve Pivoňkovi za jeho působení v Moskvě osobně poděkoval, uvedlo ministerstvo zahraničí.

ONLINE: Ruský dronový útok způsobil v Charkově nejméně dva požáry. Pět lidí je zraněných Číst článek

„Na novém velvyslanci intenzivně pracujeme. Současný pan velvyslanec byl už odvolán. Věřím, že nový velvyslanec ČR se jednoho dne objeví,“ řekl Lipavský na Nově.

Časový horizont příchodu Pivoňkova nástupce a jeho jméno komentovat nechtěl, což je do dokončení příslušného procesu obvyklé. Podle dřívějších spekulací médií by mohl do Moskvy nastoupit diplomat a bývalý náměstek na ministerstvu obrany Daniel Koštoval.

Pivoňka už měsíce pobývá v Česku. V Moskvě působí diplomat Jiří Čistecký jako zástupce velvyslance. Pivoňka je velvyslancem v Rusku od roku 2018, předtím čtyři roky stejný post zastával v Ázerbájdžánu. V letech 2006 až 2011 působil jako zástupce velvyslance v Kyjevě, zhruba rok také jako chargé d'affaires.

Se souhlasem Moskvy

O tom, zda při nynější ruské vojenské agresi na Ukrajině mít velvyslance v Moskvě, debatují ústavní činitelé delší dobu.

Premiér Petr Fiala z ODS koncem března uvedl, že osobně preferuje, aby mělo Česko zastoupení v Moskvě na úrovni velvyslance. Důvodů je celá řada, dodal. Podobně se podle něj chovají i další země s podobným postojem k Rusku, jaké má Česko.

Pokud by ale Česko v době války na Ukrajině vyslalo do Moskvy nového plnohodnotného velvyslance, muselo by Rusko požádat o souhlas a velvyslanec by zároveň musel pověřovací listiny slavnostně předat prezidentu Vladimiru Putinovi.

Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy od roku 2021 po zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb.

Počet ruských diplomatů v Česku se dál snížil i po předloňské ruské invazi na Ukrajinu. Na ruském velvyslanectví v Praze loni působilo šest diplomatů.