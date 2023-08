Meteorologové varují, že hladiny řek budou stoupat. Někde překročí první povodňový stupeň

Hladiny řek na východě Čech se po vytrvalých deštích začínají zvyšovat. Nejnižšího, prvního povodňového stupně dosáhlo Labe ve Špindlerově Mlýně, Metuje v Krčíně na Náchodsku a Divoká Orlice v Orlickém Záhoří na Rychnovsku. Podle Povodí Labe nastane podobná situace i na dalších místech. Špindlerův Mlýn 12:23 6. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude pršet do nedělního večera. Nebezpečí záplav pak potrvá až do pondělí | Foto: Michal Polášek

„Od včerejšího odpoledne byly zaznamenány celoplošné srážky s úhrnem mezi 20 až 60 milimetry. Na základě srážkové činnosti dochází k pozvolnému vzestupu hladin většině toků, lze očekávat dosažení prvního povodňového stupně i v dalších profilech,“ sdělil v neděli vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

Podle Povodí Labe se zvolna zvyšuje zaplnění zásobního prostoru některých přehrad, například vodních děl Labská a Les Království na Labi, Hamry na Chrudimce a Pařížov na Doubravě. V devět hodin byla setrvalá situace v nádržích Rozkoš na Úpě a Seč a Křižanovice na Chrudimce.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude pršet do nedělního večera. Nebezpečí záplav pak potrvá až do pondělí.

Silný déšť dorazil do Česka v sobotou. Na severu a severovýchodě země do nedělního poledne spadlo od 15 do 40 litrů vody na metr čtvereční, v horských oblastech až 70 litrů, uvádí ČHMÚ. Do pondělního rána v těchto oblastech očekávají meteorologové dalších 15 až 35 litrů, přičemž zejména v Krkonoších a Jeseníkách za celé období ojediněle spadne i přes 100 litrů vody na metr čtvereční.

Srážky budou během nedělního večera postupně slábnout. Na severu a severovýchodě republiky ale budou pokračovat s proměnlivou intenzitou i v noci a v pondělí.

Výstraha před silným deštěm v současnosti platí pro východ Čech, Slezsko a většinu Moravy s výjimkou nejjižnější části. Velmi vydatně může pršet v Orlických horách, Krkonoších, Jeseníkách a části Českomoravské vrchoviny.

Hladiny řek a potoků v oblastech zasažených srážkami budou v neděli a v noci na pondělí stoupat. Na tocích odvodňujících Beskydy, Jeseníky, Orlické hory, Krkonoše a částečně i Českomoravskou vrchovinu může být překročen první povodňový stupeň.