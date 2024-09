Na konci srpna rozhodl kasační soud v kauze dotace na penzion Vratislava Mynáře v Osvětimanech. Podle verdiktu čerpala Mynářova firma dotaci oprávněně a ve své žádosti nic nezatajila – dotaci tak vracet nemusela. Jak tento rozsudek komplikuje trestní linku kauzy, která stojí na tom, že Mynář čerpal dotaci v rozporu se zákonem? „Veškeré dokazování, a to i v kontextu se zmíněným rozsudkem, bude provedeno v rámci řízení,“ říká žalobce Martin Malůš. Praha 5:00 7. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní kancléř Vratislav Mynář | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podle kasačního soudu je nevinný. Jeho verdikt může Mynářovi pomoci v trestní větvi dotační kauzy

„Nelze tvrdit, že by firma Clever Management zamlčela jakékoli údaje o návaznosti na projekt spolku Chřibák, naopak tuto návaznost přiznala také v kolonce, v níž měly být dle správce daně a krajského soudu uvedeny informace o veřejné podpoře pro jiné příbuzné projekty. Následné potrestání firmy odvodem za porušení rozpočtové kázně Nejvyšší správní soud nepovažuje za přiměřené,“ uzavřel kasační soud ve svém verdiktu z konce srpna případ dotace pro penzion Malovaný v Osvětimanech, jehož majitelem je Vratislav Mynář, bývalý kancléř prezidenta Miloše Zemana.

‚Jsem rád, že zvítězila pravda.‘ Mynář uspěl u kasačního soudu v kauze dotace na svůj penzion Číst článek

Rozsudek, na který upozornila Česká televize a jehož celé znění zveřejnil iROZHLAS.cz, v zásadě říká, že Mynář již vrácenou dotaci nikdy vracet nemusel, protože jeho firma při žádosti o veřejnou podporu zákon neporušila.

Jejím pochybením mělo podle soudu být, že postupovala netransparentně a účelově, když v žádosti „pregnantně neinformovala“ o tom, že předchozí spolek Chřibák, který na opravě penzionu pracoval a jehož byl Mynář v té době hospodářem, už čerpal na tu stejnou stavbu v minulosti veřejnou podporu. Vazbou mezi spolkem a firmou Clever Management se ale Mynář podle soudu v žádosti o dotaci netajil.

Podle žalobce Martina Malůše může toto rozhodnutí sehrát svou roli i v trestní větvi kauzy, ve které exkancléř Mynář čelí kvůli dotaci na penzion obžalobě pro dotační podvod a poškození zájmů Evropské unie. „Veškeré dokazování, a to jistě i v kontextu s Vámi zmíněným rozsudkem, bude provedeno v rámci řízení před soudem,“ naznačil žalobce, že rozsudek zřejmě bude sloužit jako důkaz.

Penzion Malovaný v Osvětimanech, na který čerpal Vratislav Mynář spornou dotaci | Foto: Zdeněk Němec | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Jak se správním verdiktem trestní senát nakonec naloží, ale podle něj není možné předjímat. To ostatně potvrdila i Klára Belkovová, mluvčí Krajského soudu v Brně, který bude v trestní větvi kauzy rozhodovat. „Soud se nejprve s odůvodněním rozsudku seznámí a teprve poté zváží, jaké dopady z něj vyplynou na dané trestní řízení,“ vysvětlila.

Závaznost rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nechtěla posuzovat ani jeho mluvčí Sylva Dostálová. „Soudu nepřísluší, a proto není možné, aby nad rámec rozsudku komentoval další možné postupy či skutečnosti,“ odepsala stručně.

Soudy jsou nezávislé státní orgány, vykonávající podle Ústavy soudní moc. V občanskoprávních řízeních zajišťují ochranu subjektivních práv, v trestním řízení rozhodují soudy o vině a trestu a ve správním soudnictví přezkoumávají postup orgánů veřejné správy. Trestní soud posuzuje otázku viny obžalovaného samostatně. Pokud o otázce, která souvisí s vinou obžalovaného již dříve rozhodl správní soud, nemusí se tímto rozhodnutím trestní soud řídit.

Jak vysvětluje Martin Richter z katedry trestního práva Univerzity Karlovy, trestní senát bude rozhodovat vždy samostatně. „Pokud o otázce, která je zásadní pro rozhodnutí o vině obviněného rozhodl pravomocně správní soud, pak takovým rozhodnutím trestní soud není vázán a musí si ji posoudit znovu sám,“ popisuje.

Stejně tak ale upozorňuje, že trestnímu soudu nic nebrání se s kasačním rozsudkem ztotožnit. Naopak by se tato rozhodnutí podle Richtera příliš rozcházet neměla. „Osobně si myslím, že pokud by chtěl trestní soud otázky vyřešené Nejvyšším správním soudem řešit odlišně, tak sice může, ale měl by své rozhodnutí v takovém případě zvlášť pečlivě zdůvodnit,“ hodnotí s dovětkem, že aby mohl celou věc skutečně posoudit, potřeboval by mít k dispozici nejen kasační verdikt, ale i znění obžaloby. Ta se bude číst až v polovině října.

Text pokračuje pod rozsudkem. Přečtěte si jeho celé znění:

Kauza dotace na penzion

Mynář je obviněný z dotačního podvodu a z poškozování zájmů Evropské unie od roku 2021. V dubnu 2024 pak podal státní zástupce Martin Malůš na Mynáře také obžalobu.

Šestimilionovou spornou dotaci na penzion v Osvětimanech na Uherskohradišťsku přidělil Mynářově firmě Clever Management úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, který spravuje rozdělování části evropských dotací.

Utajované abolice prezidenta Zemana: co v nich je, koho se týkají a proč jsme je neměli vidět Číst článek

Při kontrole financování projektu ale narazil úřad na pochybnosti, proto požádal o prošetření dotace také policii. Zjistil totiž, že v rozporu s instrukcemi firma neuvedla, že stejnou stavbu už dříve podpořilo ministerstvo školství. A to 13 miliony korun na ubytovny pro sportovce ze Spolku Chřibák, ve kterém byl Mynář hospodářem, jak upozornili v roce 2019 Reportéři ČT.

Projekt ubytovny pro sportovce ale Chřibák nikdy nedokončil. Stavbu převzala na základě smlouvy o pronájmu objektu za 30 tisíc korun ročně právě Mynářova firma Clever Management, která si zažádala o novou, již zmíněnou spornou dotaci – tentokrát na tříhvězdičkový penzion s wellness, který z rozestavěné budovy nakonec skutečně vznikl.

I tato smlouva o pronájmu mezi spolkem Chřibák a Clever Managementem ale byla podle webu Seznam Zprávy v rozporu s dotačními podmínkami – spolek nesměl deset let budovu nikomu pronajímat. Podpora tak byla podle policie vyplacena neoprávněně.

Státní zástupce navrhuje exkancléři v případě odsouzení tří až čtyřletou podmínku a peněžitý trest ve výši deseti milionů korun. Podle trestní kvalifikace by ale exkancléř mohl strávit dokonce dva až osm let za mřížemi.

Mynář svou vinu od začátku popírá. Po rozsudku kasačního soudu pro iROZHLAS.cz uvedl, že „zvítězila pravda“ a že kasační soud jen konstatoval to, co on říká dlouhodobě. „Věřím, že v řízení před soudem, které je ze zákona veřejné, budu mít konečně k dispozici prostor pro svoji obhajobu před účelovým obviněním,“ podotkl bývalý kancléř.

Časová osa listopad 2009: firma Clever Management žádá o dotaci

firma Clever Management žádá o dotaci červen 2011: ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun

ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun duben 2019: dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu

dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu jaro 2019: organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení

organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení březen 2020: Radiožurnál informuje, že by firma měla – na základě výsledků kontroly dotačního úřadu – dotaci vrátit

Radiožurnál informuje, že by firma měla – na základě výsledků kontroly dotačního úřadu – dotaci vrátit únor 2021: policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management

policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management březen 2021: státní zástupce zastavil stíhání Mynářovy firmy Clever Management

státní zástupce zastavil stíhání Mynářovy firmy Clever Management červen 2021: státní zástupce zamítl stížnost Mynáře proti obvinění, jeho trestní stíhání pokračuje

státní zástupce zamítl stížnost Mynáře proti obvinění, jeho trestní stíhání pokračuje červen 2021: ministerstvo financí rozhodlo, že firma Clever Management nemusí vracet dotaci

ministerstvo financí rozhodlo, že firma Clever Management nemusí vracet dotaci prosinec 2021: nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě

nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě leden 2023: firma Clever Management žádá o součinnost ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vrácení dotace, klade si však podmínky

firma Clever Management žádá o součinnost ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vrácení dotace, klade si však podmínky únor 2023: Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí ministerstva financí a opět nařídil Mynářově firmě dotaci vrátit

Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí ministerstva financí a opět nařídil Mynářově firmě dotaci vrátit konec února 2023: opětovná žádost o součinnost

opětovná žádost o součinnost 7. března 2023: vyhotovena abolice, která měla firmu Clever Management a Vratislava Mynáře vyvinit z trestního stíhání ve věci dotačního podvodu. Premiér Fiala ji ale odmítl podepsat, nikdy tedy nevstoupila v platnost.

vyhotovena abolice, která měla firmu Clever Management a Vratislava Mynáře vyvinit z trestního stíhání ve věci dotačního podvodu. Premiér Fiala ji ale odmítl podepsat, nikdy tedy nevstoupila v platnost. začátek března 2023: podána kasační stížnost proti verdiktu Krajského soudu v Ostravě, který firmě Clever Management nařídil dotaci vrátit, případ tak přebírá Nejvyšší správní soud

podána kasační stížnost proti verdiktu Krajského soudu v Ostravě, který firmě Clever Management nařídil dotaci vrátit, případ tak přebírá Nejvyšší správní soud 3. dubna 2023: Mynářova firma Clever Management vrací téměř šestimilionovou dotaci bez dodatečných podmínek

Mynářova firma Clever Management vrací téměř šestimilionovou dotaci bez dodatečných podmínek duben 2024: v případu možného poškození finančních zájmů Evropské unie padla obžaloba vůči Vratislavu Mynářovi

v případu možného poškození finančních zájmů Evropské unie padla obžaloba vůči Vratislavu Mynářovi 30. srpna 2024: padl rozsudek kasačního soudu: Mynářova firma čerpala dotaci oprávněně, nemusela ji tedy vracet.