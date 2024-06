Exprezident Zeman odmítá, že by utajil abolice pro Mynáře. Tvrdí, že se o tom dozvěděl až z médií

Když před rokem vyšetřoval Národní bezpečnostní úřad, kdo nelegálně utajil abolice pro exkancléře Vratislava Mynáře, ukázala bývalá hradní bezpečnostní ředitelka přímo na prezidenta Miloše Zemana. Ten se teď poprvé k celému případu vyjádřil pro server iROZHLAS.cz. Trvá na tom, že o označení abolicí razítkem „tajné“ vůbec nevěděl a ani ho neinicioval. „Že tyto materiály jsou označeny jako tajné, jsem se dozvěděl až z médií,“ říká. Původní zpráva Praha 5:00 20. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Opravdu jenom krátce,“ reagoval na žádost o rozhovor bývalý prezident Miloš Zeman při příjezdu do své pražské kanceláře, u které se ho reportérům serveru iROZHLAS.cz podařilo zastihnout. Přitom do té doby jeho mluvčí Jiří Ovčáček na opakované telefonáty ani zaslané textové zprávy nereagoval.

Dopisy, které chtěl Hrad utajit. ‚Nařizuji abolici,‘ píše v nich Zeman Fialovi. ‚Nepodepíšu,‘ odmítá premiér Číst článek

Redakce žádala Zemanovo vyjádření k tématu, které sám otevřel ve svém květnovém rozhovoru pro deník Blesk. A sice tématu abolicí pro jeho někdejšího kancléře Vratislava Mynáře.

Jak už dříve informoval server iROZHLAS.cz, případ zpracování a utajování abolicí už z velké části poodhalilo vyšetřování Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Stále v něm ale zůstává řada bílých míst. Shoda mezi úředníky nepanuje například na tom, kdo dokumenty připravil. A jasné stále není ani to, kdo je označil razítkem „tajné“.

„Mohu vás ujistit, že já sám jsem vůbec nevěděl, že tyto materiály jsou označeny jako tajné, a dozvěděl jsem se to až z médií. (…) Nemám tušení, kdo dokumenty jako tajné vyznačil. Zabýval jsem se tehdy poněkud důležitějšími věcmi než těmi, které zajímají vás.“ Miloš Zeman (bývalý prezident ČR)

„Tehdejší bezpečnostní ředitelka sdělila Národnímu bezpečnostnímu úřadu, že původcem utajovaných dokumentů je prezident republiky. (...) Dále uvedla, že všechny tři předmětné dokumenty klasifikoval původce utajovaných dokumentů stupněm utajení Tajné,“ ukázala bývalá bezpečnostní ředitelka Hradu Lenka Nováková na prezidenta Zemana s tím, že nechal abolice utajit.

Zeman: Nevyřizoval jsem to

Exprezident Zeman ale výpověď své někdejší podřízené pro server iROZHLAS.cz odmítá. „Pane redaktore, já jsem tyto administrativní záležitosti vůbec nevyřizoval. Jestli tam někdo dává jakési razítko, tak je to věc těch, kdo ty materiály připravili,“ tvrdil s tím, že abolice připravil legislativní a právní odbor prezidentské kanceláře.

„Od toho tam ten odbor je. Nevím, jestli to byl přímo pan ředitel (odboru) Pelikán nebo některý z jeho zaměstnanců,“ podotkl. Na otázku, jak si vysvětluje to, že ředitel Pelikán ve své výpovědi pro NBÚ odmítl, že by byl autorem dokumentů, reagoval Zeman neurčitě: „O tom vůbec nic nevím.“

Výpověď šéfa legislativního a právního odboru KPR Václava Pelikána citovaná v rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), Odmítá v ní, že by byl zpracovatelem abolicí | Zdroj: rozhodnutí NBÚ

Exprezident uvedl, že o vedení dokumentů ve druhém nejvyšším stupni utajení nevěděl. „Vůbec jsem nevěděl, že tyto materiály jsou označeny jako ‚tajné‘, a dozvěděl jsem se to až z médií,“ konstatoval rezolutně, přičemž trval na tom, že podepisoval abolice, které ještě razítkem ‚tajné‘ opatřeny nebyly.

„Nemám tušení, kdo dokumenty jako tajné vyznačil. Zabýval jsem se tehdy poněkud důležitějšími věcmi než těmi, které zajímají vás,“ dodal Zeman ve stručnosti, přičemž nevysvětlil, proč byly abolice nelegálně utajeny, ani proč poté, co se na začátku roku 2023 dozvěděl, že byly utajeny, neučinil nic pro nápravu situace.

Prohlédněte si obě utajené abolice:

Současnými vyjádřeními ale rozporuje svá dřívější kategorická tvrzení, že o spolupodpis abolicí, které by zamezily stíhání jeho blízkých spolupracovníků, premiéra Petra Fialu (ODS) nikdy nežádal.

To ostatně začalo vyplouvat na povrch už s koncem Zemanova mandátu, kdy nejprve existenci více abolicí pro exkancléře Mynáře naznačovaly články Deníku N, následně tyto informace potvrdil ve svém rozhovoru pro Seznam Zprávy také ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Co je to abolice? Abolice je jedna z forem milosti. Je udělována před pravomocným skončením trestního řízení, které tak nemůže být dokončeno. Pravomoc udělit abolici, stejně jako milost a amnestii, má hlava státu. Pro amnestii a abolici ale potřebuje prezident také spolupodpis premiéra, případně jím pověřeného člena vlády.

Poprvé Zeman přiznal, že o abolici pro Mynáře žádal, ve zmíněném rozhovoru pro Blesk v polovině letošního května. Mezitím ale už všechny abolice odtajnila nová hradní administrativa prezidenta Petra Pavla, a tak je mohl všechny server iROZHLAS.cz zveřejnit.

Vrbětice, BIS a dotační podvod

Jak už jsme dříve informovali, zveřejněné dokumenty jasně dokazují, že Zeman o abolici pro svého někdejšího kancléře premiéra žádal dokonce opakovaně – poprvé již 27. června 2022, podruhé 7. března 2023, krátce před koncem jeho prezidentského mandátu.

Zeman chtěl abolicemi vstoupit do tří hradních kauz. První měla zastavit vyšetřování úniku informací o odposleších jeho spolupracovníků civilní kontrarozvědkou BIS. Druhou abolicí chtěl prezident vstoupit do kauzy vrbětických dokumentů a toho, zda se s nimi náhodou neseznamovali někteří ze Zemanových spolupracovníků bez patřičné prověrky.

Abolice pro Mynáře utajil Zeman, ukazují dokumenty. Pokutu ale zaplatila Pavlova hradní kancelář Číst článek

Obě tyto abolice byly formulovány velmi obecně, bez uvedení konkrétních jmen či trestných činů, kterých by se potenciálně stíhaní měli dopustit. „Nařizuji, aby nepokračovala nebo se nezahajovala trestní řízení a trestní stíhání vůči jakékoliv osobě pro jakékoliv činy,“ píše se velmi neurčitě v dokumentech, které nesou exprezidentův podpis.

Jediná abolice, která už nese konkrétní jméno, je ta poslední – z března 2023. V tomto dokumentu se zvlášť žádá o milost pro exkancléře Vratislava Mynáře a zvlášť pro jeho firmu Clever Management, kteří čelí obžalobě ze zneužití šestimilionové evropské dotace při přestavbě penzionu Malovaný v Osvětimanech na Uherskohradišťsku.

Je to zatím jediná kauza bývalého kancléře, která se dostala až k soudu. A to i díky tomu, že žádnou z těchto abolicí nakonec nekontrasignoval premiér, reálně tedy k zastavení stíhání nedošlo.

Přečtěte si celé rozhodnutí NBÚ, které popisuje vyšetřování případu nelegálního utajování abolicí: