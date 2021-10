Podvodníci slibující pohádkové zisky jsou zpět. Po Kellnerovi či Čechovi vábí na Babiše, ten se chce bránit

Jiné tváře, stejný princip. Internetové podvody, které se objevily už v roce 2019 a lákají na jednoduchý, pohádkový výdělek, pokračují. Nově zneužívají tvář českého premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Ten se hodlá bránit, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Na klamavou reklamu - pro změnu s tváří Leoše Mareše - naletěla i Markéta P., která přišla o 700 tisíc korun. „Jsem zklamaná životem,“ řekla serveru iROZHLAS.cz. Praha 5:00 20. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podvodníci po Petru Kellnerovi či Petru Čechovi zneužili i tvář Andreje Babiše | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na ono listopadové ráno Markéta P. nikdy nezapomene. Když se vrátila z noční služby v automobilce, podívala se na telefon a zjistila, že přišla o stovky tisíc korun.

„Nemohla jsem tomu uvěřit,“ popisuje pro iROZHLAS.cz třiačtyřicetiletá žena z Varnsdorfu, která loni v říjnu klikla na podvodnou reklamu.

Snímek z podvodného webu, který láká z lidí peníze s pomocí falešného rozhovoru s premiérem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem | Zdroj: Repro

„Bylo to na facebooku. Vyskočila na mě reklama, kde byla fotka Leoše Mareše,“ vzpomíná.

„FINANČNÍ KONTROLA: Leoš Mareš riskuje 10 let ve vězení, protože Češi používají jeho novou aplikaci, aby velmi rychle zbohatli,“ stálo velkými písmeny na stránkách, na něž reklama odkazovala.

Ženu zlákal jednoduchý výdělek, vyplnila proto své údaje a poslala vstupní poplatek 250 dolarů, tehdy v přepočtu zhruba 5800 korun.

„Hned mi ukázali, jak to zhodnotili, najednou to bylo 500 dolarů,“ vzpomíná žena na klam, který bohužel neskončil.

„Hned mi řekli, abych tam vložila více peněz, aby se mi rychle zhodnotily. Na to jsem se nechala zlákat a poslala tam víc a víc. Oni mi ty peníze neustále zhodnocovali, takže mě to ještě víc nalákalo,“ přiznává zkroušeně.

Nakonec podvodníkům poslala své životní úspory. „Bylo to celkem 700 tisíc korun,“ svěřuje se s tím, že částku šetřila 10 let.

„Měla jsem dvě malé děti, dvě práce a ještě pečovala o babičku. Pracovala jsem v pekárně a pak jsem po nocích dělala pomocnou servírku.“

Když jí onoho listopadového rána internetová stránka Trade 360 ohlásila, že o všechno přišla, v šoku se obrátila na podvodníky. „Začala jsem jim volat, najednou nikdo nereagoval. Když jsem jim napsala, že to dám na policii, tak se mi ozvali a řekli mi, že se jim nepovedl nějaký obchod a že to holt tak je,“ popisuje.

Ztráta životních úspor zamávala s její psychikou. Musela vyhledat pomoc lékařů a užívá antidepresiva. „Udělala jsem chybu, vím to. Jsem zklamaná životem,“ podotýká žena s tím, že celou věc okamžitě nahlásila na policii.

Babiš: Zneužívají mé jméno

Reklama se na internetu objevila už koncem roku 2019, kdy podvodníci dokázali z lidí vylákat statisíce korun.

Recept na zázračné zbohatnutí měl tehdy přinést nyní již zesnulý miliardář Petr Kellner. Na podvodníky tehdy podali trestní oznámení pirátský poslanec Petr Třešňák a analytik Janusz Konieczny.

Mechanismus podvodu je jednoduchý: podvodníci lákají přes tváře celebrit na výhodné investice do bitcoinu nebo na vysoké finanční zisky. Součástí každé reklamy je „velké odhalení“, ve kterém slavný člověk přiznává, jak přišel k penězům. A jak může „zbohatnout kdokoliv“.

Kliknutím na reklamu, která se objeví na sociálních sítích nebo Googlu, se uživatel dostane na podvodný web. Ten z něj vymámí osobní údaje a registrační poplatek 250 dolarů. Pokud si uživatel nevšimne, že se účastní podvodu, společnost jej pobízí k posílání dalších a dalších peněz. Nakonec se ale „nepovede obchod“ a investované peníze jsou pryč.

Kromě jména nejbohatšího Čecha podvodníci zneužili také identitu finančníka Daniela Křetínského, fotbalisty Petra Čecha nebo podnikatele Zdeňka Bakaly.

A před několika dny se ve falešné reklamě objevil i český premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Na inzerci lákající na jeho tvář mohli natrefit i čtenáři serveru iDnes.cz, spadajícího pod mediální skupinu Mafra z premiérova svěřenského fondu. „Babiš to řekl,“ stálo v reklamě. „Babiš svým posledním projevem všechny šokoval, tady je to, co se stane dál.“

Po kliknutí byli čtenáři odvedeni na podvodnou stránku, kde se jim objevil podvržený „exkluzivní rozhovor“ premiéra pro Českou televizi. V něm měl podle podvodníků oznámit „novou mezeru v zákonech pro bohatství, o které je prokázané, že z kohokoliv udělá za tři až čtyři měsíce milionáře“.

Ve zfingovaném rozhovoru také podvodníci vyzvali „každého v České republice, aby se zúčastnil této úžasné příležitosti, než ji velké banky nadobro uzavřou“.

„Je to skandál,“ reagoval skutečný premiér Babiš pro iROZHLAS.cz s tím, že o reklamě slyší poprvé. „Je to všechno podvod, nic takového jsem nikdy a nikde neřekl. Zneužívají mé jméno,“ pokračoval s tím, že podvodníky chce dohnat k soudu.

„Předám to právníkům a podáme trestní oznámení,“ řekl. To ale nebude tak jednoduché.

Jak zjistil server iROZHLAS.cz, policie letos v březnu – po dvouletém pátrání – celý případ podvodu odložila.

Kyberútoky ze zahraničí

Kriminalisté v případě trestních oznámení z roku 2019 nedokázali najít pachatele: celá akce je totiž řízena ze zahraničí.

„Věc byla odložena, neboť se nepodařilo, a to zejména s ohledem na mezinárodní prvek – jednalo se převážně o kybernetické útoky ze zahraničí – ztotožnit konkrétního pachatele,“ popsala pro iROZHLAS.cz dozorující státní zástupkyně pro Prahu 5 Hana Vrbová.

Reklamy, nyní již zmíněné s premiérem Babišem, se objevují dál. „Obecně lze konstatovat, že je nemožné plošné blokování některých reklam. K jejich distribuci jsou užívány nejrůznější weby, zejména seznamky, prodejní weby, kdy pachatelé spoléhají na velmi nízkou sebeochranu potenciálních poškozených,“ dodala Vrbová.

Markéta P. tak nemusí být poslední obětí podvodníků. „Poznamenalo mě to. Strašně ráda bych varovala lidi, tohle může mít opravdu následky.“