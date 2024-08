Podvodníci se zaměřili na prodej hudebních nástrojů. E-shop Kytary.cz hlásí přes sto okradených

Může to vypadat jako výhodná akce, možnost koupit si reproduktor za 250 korun, když normálně stojí šest tisíc. Jenže to akce není, naopak je to velký podvod, a sami zákazníci pak přijdou o peníze. Podvodníci cílí na lidi, kteří kupují hudební nástroje. Ukradli identitu třeba jednomu z nejznámějších českých hudebních e-shopů Kytary.cz.

Praha 11:04 15. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít