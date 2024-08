Vydávají se za firmu a své oběti okrádají opakovaně. Jak nenaletět internetovým podvodníkům?

Internetoví podvodníci využívají kryptoměny, zneužívají inzertní portály nebo se vydávají za bankéře, aby ze svých obětí vylákali peníze. Škody jsou u takových podvodů v řádech milionů a je velmi těžké pachatele dopadnout, natož získat ukradené peníze zpět. Podvodníci ale přišli s dalším trikem: snaží se vás podvést opakovaně. Podle Jana Cibulky a Jany Magdoňové z pořadu Antivirus podvodníci sází na zoufalství svých obětí. Antivirus Praha 17:53 5. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejjednodušší je držet se zásady ‚nic s penězi neřeším po telefonu nebo WhatsAppu a dalších chatovacích aplikacích,‘ radí Magdoňová | Zdroj: Profimedia

Jak nové podvodné techniky vypadají?

„Kontaktují tě, že jsou firma nebo klidně jednotlivec, kterému se stalo to stejné, co tobě, ale že on přišel na to, jak peníze získat zpět. Je důležité mít stále na paměti, že podvodníci jsou dobří manipulátoři. A teď tady v klidu nám to může přijít jasné, ale ve stresu a pod tlakem reagujeme zkratkovitě. A to oni ví,“ popisuje Jana Magdoňová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak rozpoznat nový trik internetových podvodníků? Poslechněte si Antivirus s Janem Cibulkou a Janou Magdoňovou

Podle Jana Cibulky podvodníci po obětech často vyžadují falešné poplatky. Nejčastěji jde o poplatek fiktivní firmě, která má ukradené peníze údajně vymáhat.

„Takže ty opět v dobré víře, že přece jenom ty peníze nejsou úplně ztracené, zaplatíš zlodějům podruhé. Většinou jsou to ale stejní lidé, kteří už tě jednou okradli. Takže o tobě mají spoustu informací, které si ani neuvědomuješ, že jsi v minulosti poskytl, a o to víc budou působit věrohodně,“ líčí Cibulka.

Praktiky fungují i v Česku

Podle redaktorů Antiviru jde o problém také v Česku.

„Máme od policie potvrzené, že tyto praktiky fungují i tady. Není to nic neobvyklého, že své oběti znovu kontaktují s tím, že investice nakonec není podvodná, že jen stačí zaplatit nějaký další poplatek a peníze vám odešlou na účet. To se ale samozřejmě nestane, ani poplatek za výběr už nikdy neuvidíte,“ upozorňuje Jana Magdoňová.

4:48 Antivirus: Lákají na známé tváře a slibují rychlé zbohatnutí. Jak vznikají podvodná deepfake videa? Číst článek

Jaké další strategie internetoví útočníci využívají? „Další oblíbená praktika je, že se podvodník vydává za právnickou firmu a nabízí pomoc s vymožením původní pohledávky. No a za to si pochopitelně účtuje peníze. Jak to dopadne, to snad ani nemusím dodávat,“ říká redaktor.

„Útočníci strategie mění a aktualizují. Nemá tak cenu se zaměřovat na nějaké přesné scénáře podvodu. Vždy, když na tebe začne někdo tlačit, že není čas, že je potřeba rychle jednat, nebo tě uhání na telefonu často, je to podezřelé,“ říká Magdoňová.

„Nejjednodušší je držet se zásady ‚nic s penězi neřeším po telefonu nebo WhatsAppu a dalších chatovacích aplikacích‘. Nikdy nemáš jistotu, že mluvíš opravdu s tím, za koho se člověk v telefonu vydává,“ radí Magdoňová.

Redaktoři radí vždy se obrátit na policii, která spolupracuje se zahraničními složkami a řeší celou řadu podobných případů.

„Pokud patříte mezi oběti takového podvodu, tak máte právo vědět, jak policejní vyšetřování ve vašem případě postupuje,“ upozorňuje Magdoňová a doporučuje se v případě potřeby obrátit na advokáta. „Česká advokátní komora má na webu jejich seznam a nikdo jiný by právní služby poskytovat neměl,“ uzavírá.