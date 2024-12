Snížit rychlost a nebrzdit prudce. Šéf BESIP radí, jak se chovat na zasněžených silnicích

Nesjízdné silnice, zablokované dálnice, stovky nehod. Husté sněžení hlavně na severu Čech, v Královéhradeckém a Jihomoravském kraji zkomplikovalo v pátek na mnoha místech dopravu. Jak se vyvarovat nehodám, radil ve vysílání Radiožurnálu šéf BESIP Tomáš Neřold. „Je důležité nereagovat impulzivně tím, že bych šlapal na brzdu. Takže nebrzdit prudce, pomalu ubírat plyn,“ upozornil. Rozhovor Praha 21:17 6. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zasněžená silnice mezi Jihlavou a Kostelcem | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: Profimedia

Vy jste teď po šesté odpolední také na cestách. Jak to vypadá na silnicích, kudy teď projíždíte?

Opravdu jsem teď také na cestě. Zastavil jsem v autě a jsem v Malé Skále, to je silnice I/10 směrem na Železný Brod. I tady je sníh, kolem jednoho stupně nebo nuly. A naštěstí většina řidičů rychlost celkem přizpůsobila.

Bohužel občas, speciálně na dálnici, ale i na rovnějších úsecích silnic prvních a druhých tříd se najdou řidiči, kteří jakoby vůbec nevnímali to, že se podmínky změnily. Nedodržují bezpečný odstup a jedou příliš rychle.

Pokud se člověk dostane na takovou zasněženou, neodklizenou silnici, jak se na takovém povrchu bude auto chovat?

Nejpodstatnější je, že bude mít podstatně delší brzdnou dráhu. Dnes jsme měli i bohužel tragické nehody na dálnicích.

Při 130 potřebuje auto na zastavení na mokru, jenom na mokru, zhruba 120 metrů. Když je tam náledí, je to dokonce přes 300 metrů. Stačí ale, když zpomalím ze 130 na 100, a už mám na mokru brzdnou dráhu jenom 75 metrů. Dostanu se skoro na polovinu oproti tomu, když jedu 130 nebo něco přes polovinu, tím mluvím o reakci řidiče plus pak brzdění.

Tím chci říct, hlavně pozor na to, že auto brzdí déle, měli bychom udržovat bezpečný odstup, na dvou vteřinách minimálně. Samozřejmě také hodně záleží na pneumatikách, jaké na autě mám.

Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy | Zdroj: čt24

To už při té cestě ale nezměníme. Co dělat ve chvíli, kdy začneme brzdit a auto na silnice začne takzvaně plavat ze strany na stranu? Klouže, špatně se ovládá. Co má řidič v tu chvíli udělat?

Je důležité nereagovat impulzivně tím, že bych šlapal na brzdu. Takže nebrzdit prudce, pomalu ubírat plyn.

Pokud je auto manuální, tedy s řazením, tak vyšlápnout spojku. Pokud se mi dostává opravdu už do smyku, tak jak to řidiči, kteří to zažili nebo mají zkušenosti, znají, tak je třeba točit volantem do opačného směru, než kam se mi hýbe záď vozidla.

Ještě světla. Jaká použít v takovém počasí, jako je dnes, abych byl vidět a zároveň viděl já sám?

Ano, to je velmi důležité. Je to tak, že rozhodně nestačí při snížené viditelnosti jenom denní svícení, ani když je to třeba ve dne. Ale jakmile je déšť, horší viditelnost, šero, tak by mělo vozidlo mít normální potkávací světla, tak aby bylo vidět dobře i zezadu. A jakmile je mlha, tak i světla mlhová.

